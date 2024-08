『新感染半島 ファイナル・ステージ』のカン・ドンウォンが主演する、新感覚ホラーエンターテイメント『憑依』が9月6日より公開。物語のキーとなる場面を切り取った本編映像が解禁された。

霊が視えず“嘘の除霊”で稼いでいたインチキ祈祷師のチョン博士(カン・ドンウォン)。ユギョンという女性から「悪霊に取り憑かれた妹を救ってほしい」という依頼を受け、いつもどおりのインチキ除霊を行うことにする。霊力がないながらも実は祈祷師の末裔でもあるチョン博士は、いつも呪具の“鈴”を使って、そこに悪霊がいないことを確認していたのだが……。

解禁された映像は、チョン博士がユギョンの妹に対面するシーンだ。“霊に取り憑かれている”というのは単なる思い込みだと思っているチョン博士は、悪霊に反応する鈴が鳴らないところを見せ、怯えている少女を安心させようとする。しかし少女の目の前で鈴を振ると、その瞬間“チリン……”という音が。一瞬で緊迫した空気が流れ、少女に取り憑いていた邪悪な存在が正体を現す……。

動画が表示されない方はこちら



少女に取り憑いていたのは、人間に次々憑依して襲いかかる“悪鬼”。チョン博士はこの強力な敵と対峙する中で、“本物の祈祷師”として覚醒し、壮絶な戦いを繰り広げることになる。

また、本作の公開を記念し、映画配信サービス「JAIHO」でカン・ドンウォン特集の実施が決定。カン・ドンウォンが新米エクソシストを演じたオカルト映画『プリースト 悪魔を葬る者』ほか、出演作4作が9月に順次配信される。

『憑依』

2024年9月6日(金)新宿ピカデリーほか全国ロードショー

