YOSHIKI CHANNELが2夜連続生放送！ディナーショー最終公演の模様も一部生中継

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■9月1日の放送では、ディナーショー全日程を終えたYOSHIKIが現在の心境を語る！

8月31日、YOSHIKIのディナーショー『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN』が最終公演を迎える。これに伴い、8月31日19時と9月1日21時30分からYOSHIKI CHANNELにて2夜連続の生放送が実施される。

ディナーショー最終日の前日となる8月30日公演には、X JAPANのPATAがゲストとして登場し、YOSHIKIと共演。さらに、この日は前回のYOSHIKI CHANNELでゲスト出演したDAIGOがディナーショーを現地リポートし、YOSHIKIへの突撃取材も行う。8月31日の放送では、この模様が公開される他、ディナーショー最終公演の様子も一部生中継される。

さらに、9月1日の放送では、ディナーショー全日程を終えたYOSHIKIにインタビューを敢行。10月8日にアメリカで3回目の首の頸椎人工椎間板置換手術を受けるYOSHIKI。ディナーショー公演終了後も世界各国を飛び回る多忙な過密スケジュールが控えているなか、現在の心境が語られる。なお、スペシャルゲストの出演も準備進行中とのこと。

配信情報

YOSHIKI CHANNEL『8/31 ディナーショー最終公演一部生中継』

08/31（土）19:00～

YOSHIKI CHANNEL『9/1 都内某所より 2夜連続生放送』

09/01（日）21:30～

『8/31 ディナーショー最終公演一部生中継』配信URL

YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）

・日本語放送

https://youtube.com/live/d6xf-XdyxfY

・英語同時通訳放送

https://youtube.com/live/WHQ4Wi10XZg

ニコニコチャンネル（日本）

https://live.nicovideo.jp/watch/lv345640654

『9/1 都内某所より 2夜連続生放送』配信URL

YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）

・日本語放送

https://youtube.com/live/LqVC5emqXJM

・英語同時通訳放送

https://youtube.com/live/9n_Q4RQUZqQ

ニコニコチャンネル（日本）

https://live.nicovideo.jp/watch/lv345640669

YOSHIKI OFFICIAL SITE

https://jp.yoshiki.net/