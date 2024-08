ボーイズグループONE OR EIGHTのデビュー曲「Dont Tell Nobody」が、Billboard JAPANの「Heatseekers Songs」(8/28公開)で首位を獲得した。ONE OR EIGHTは、デビュー曲をリリースするやいなや、Spotifyの中で最も人気を誇る公式プレイリストの1つ「New Music Friday」(8/16更新分)にアメリカ版をはじめとする16の国と地域で選出。デビュー曲がアメリカをはじめとする16の国と地域で多数プレイリストインをしたのは、日本人ボーイズグループ初の快挙となる。また、Amazon Musicの公式グローバルプレイリスト「MixTape Asia」のプレイリストカバーを飾った。同プレイリストは、国境を越えて活躍するアジア系アーティストを選出するプレイリストであり、デビュータイミングで、プレイリストカバーに選ばれたのは、アジア人アーティスト初の快挙。さらに同週にNYタイムズスクエアにあるAmazon Musicの巨大デジタルサイネージ広告にも登場。デビュータイミングで、サイネージに選出されるのも日本人アーティストとして初となる。

その他にも、インドネシア等でローンチを開始しているByteDanceの音楽配信サービス「TikTok Music」やフランス発のグローバル音楽配信サービス「deezer」、中東で最も高い人気を誇る音楽配信サービス「Anghami」でもプレイリストカバーに選出されている。「TikTok Music」でデビュー時にプレイリストカバーアーティストにピックされるのは、アジア初、「deezer」と「Anghami」では、日本人初の快挙となるなど、デビュー早々にして、さまざまな快挙を達成し、すでにグローバルで存在感を放っている。デビュー曲「Dont Tell Nobody」は、OneRepublicのRyan TedderとBTSの「Dynamite」を手がけたDavid Stewartらが作り上げた楽曲で、David Stewartも「彼らと一緒に曲作りが出来て楽しかった!歌唱力が高く、多才なメンバーに溢れたグループだ。」と彼らを高く評価している。デビューと同日に公開された「Don't Tell Nobody」のミュージックビデオは、すでに1300万回再生を突破。国内外から「この8人がシーンを変えるゲームチェンジャーになると思う。」「伝説の始まり」といったコメントが寄せられている。■ONE OR EIGHTメンバーコメント<RYOTA>Billboard JAPANのHeatseekers Songs Chartsで、僕たちONE OR EIGHTのデビューシングル「Don't Tell Nobody」がランキング1位になり、とても嬉しいです!このような結果をいただけたことは、僕たち8人にとって大きな第一歩だと感じました。僕たち「ONE OR EIGHT」 というグループにしか出せない世界観と存在感を多くの方々に知って頂けるように、これからも全身全霊で色々なことに挑んでいきます。これからも応援よろしくお願い致します。OFFICIAL SITE https://oneoreight.com/