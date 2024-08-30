大阪王将とジョイフルがコラボ。餃子、チャーハン、ハンバーグ...中華と洋食の良いとこどりセットが出たよ〜！

大阪王将の公式通販で、2024年8月29日10時からファミリーレストラン「ジョイフル」とのコラボセットを販売しています。

コラボセットは3種類

大阪王将とジョイフルのコラボで販売するセットは、「ハンバーグ3種6食＆チキンステーキ2食＆こだわり餃子96個セット」と「ハンバーグ2種4食＆チキンドリア2食＆人気中華5種セット」、「ジョイフル人気メニュー7種＆大阪王将自慢の中華6種セット」の3種類。

・ハンバーグ3種6食＆チキンステーキ2食＆こだわり餃子96個セット

【セット内容】

・大阪王将 こだわり餃子12個（1袋12個276g）×7

・ジョイフルのハンバーグ てりやきソース・ペッパー付き146g（ハンバーグ120g、てりやきソース25g、ペッパー1g）×2

・ジョイフルのチーズインハンバーグ トマトソース付き155g（ハンバーグ120g、トマトソース35g） ×2

・ジョイフルのハンバーグ デミグラスソース付き145g（ハンバーグ120g、デミグラスソース25g） ×2

・ジョイフルのチキンステーキ206g（チキンステーキ180g、てりやきソース25g、ペッパー1g）×2

価格は1万1318円です。

・ハンバーグ2種4食＆チキンドリア2食＆人気中華5種セット

【セット内容】

・大阪王将 直火炒めチャーハン（1袋230g） ×2

・大阪王将 ぷるもち水餃子（1袋270g） ×2

・大阪王将 スタミナから揚げBIG（250g） ×1

・大阪王将 大粒肉焼売（1袋8個入240g） ×1

・大阪王将 公式通販特製！フリーズドライ ふわとろたまごスープ（6.7g）×4

・ジョイフルの直火焼きハンバーグ140g（ハンバーグ100g、デミグラスソース40g） ×2

・ジョイフルの直火焼きチーズインハンバーグ140g（ハンバーグ100g、デミグラスソース40g） ×2

・ジョイフルのチキンドリア（220g） ×2

価格は1万1242円です。

・ジョイフル人気メニュー7種＆大阪王将自慢の中華6種セット

【セット内容】

・大阪王将 直火炒めチャーハン（1袋230g） ×1

・大阪王将 豚カルビチャーハン（1袋210g） ×1

・大阪王将 カレーチャーハン（1袋230g） ×1

・大阪王将 ガーリックチャーハン（1袋210g） ×1

・大阪王将 こだわり餃子12個（1袋12個276g） ×3

・大阪王将 公式通販特製！フリーズドライ ふわとろたまごスープ（6.7g） ×4

・ジョイフルのハンバーグ てりやきソース・ペッパー付き146g（ハンバーグ120g、てりやきソース25g、ペッパー1g）×1

・ジョイフルのチーズインハンバーグ トマトソース付き155g（ハンバーグ120g、トマトソース35g） ×1

・ジョイフルのハンバーグ デミグラスソース付き145g（ハンバーグ120g、デミグラスソース25g） ×1

・ジョイフルのチキンステーキ206g（チキンステーキ180g、てりやきソース25g、ペッパー1g） ×1

・ジョイフルの直火焼きハンバーグ140g（ハンバーグ100g、デミグラスソース40g） ×1

・ジョイフルの直火焼きチーズインハンバーグ140g（ハンバーグ100g、デミグラスソース40g） ×1

・ジョイフルのチキンドリア（220g） ×1

価格は1万1295円です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部