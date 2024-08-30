新ELの組み合わせが決定！ 久保建英所属のソシエダはラツィオやアヤックスと対戦…トッテナムvsローマなど好カードも
2024−25シーズンのヨーロッパリーグ（EL）の組み合わせ抽選会が現地時間30日に行われ、全36クラブの対戦相手が決定した。
ELは今シーズンからチャンピオンズリーグ（CL）と同じく大会フォーマットが大幅に変更となる。参加チームは昨シーズンまでの32から36に拡大され、従来のグループステージ制は廃止に。代わりに全36チームが1つのリーグフェーズに参加し、その成績によって決勝トーナメントへの切符を争う。各チームはリーグフェーズにおいて、ホームとアウェイでそれぞれ4試合ずつ、合計8試合を戦う。
現時点で今大会に出場する可能性がある日本人選手は、レアル・ソシエダのMF久保建英、AZのDF毎熊晟矢、ユニオン・サン・ジロワーズのDF町田浩樹の3名となっている。
大会フォーマットの変更により、リーグフェーズから同ポット同士の対戦も行われることに。抽選の結果、トッテナムvsローマ、ポルトvsマンチェスター・ユナイテッドといった好カードが実現。久保が所属するレアル・ソシエダはラツィオ、アヤックス、アンデルレヒト、ニースらと対戦することになった。また、毎熊が所属するAZはローマ、トッテナム、ガラタサライ、アスレティック・ビルバオらと、町田が所属するユニオン・サン・ジロワーズはローマ、レンジャーズ、ブラガ、フェネルバフチェらと激突する。
なお、リーグフェーズでは同国のチームとは対戦しないこととなっている。リーグフェーズの上位8チームは自動的に決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）へ進出。9位から24位までのチームはプレーオフへ進み、このうちセカンドレグ制のノックアウトステージを勝ち抜いた8チームがラウンド16へと駒を進める。
各チームの対戦相手は以下の通り。
【ポット1】
▼ローマ（イタリア）
P1（H）：フランクフルト（ドイツ）
P1（A）：トッテナム（イングランド）
P2（H）：ブラガ（ポルトガル）
P2（A）：AZ（オランダ）
P3（H）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P3（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：エルフスボリ（スウェーデン）
▼マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P1（H）：レンジャーズ（スコットランド）
P1（A）：ポルト（ポルトガル）
P2（H）：PAOK（ギリシャ）
P2（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P4（H）：トゥウェンテ（オランダ）
P4（A）：FCSB（ルーマニア）
▼ポルト（ポルトガル）
P1（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P1（A）：ラツィオ（イタリア）
P2（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P2（A）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P3（H）：ミッティラン（デンマーク）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：ホッフェンハイム（ドイツ）
P4（A）：アンデルレヒト（ベルギー）
▼アヤックス（オランダ）
P1（H）：ラツィオ（イタリア）
P1（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P2（H）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P2（A）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（H）：ベジクタシュ（トルコ）
P4（A）：RFS（ラトビア）
▼レンジャーズ（スコットランド）
P1（H）：トッテナム（イングランド）
P1（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（H）：リヨン（フランス）
P2（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P3（A）：マルメ（スウェーデン）
P4（H）：FCSB（ルーマニア）
P4（A）：ニース（フランス）
▼フランクフルト（ドイツ）
P1（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（A）：ローマ（イタリア）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：リヨン（フランス）
P3（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（A）：ミッティラン（デンマーク）
P4（H）：RFS（ラトビア）
P4（A）：ベジクタシュ（トルコ）
▼ラツィオ（イタリア）
P1（H）：ポルト（ポルトガル）
P1（A）：アヤックス（オランダ）
P2（H）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P2（A）：ブラガ（ポルトガル）
P3（H）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P3（A）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P4（H）：ニース（フランス）
P4（A）：トゥウェンテ（オランダ）
▼トッテナム（イングランド）
P1（H）：ローマ（イタリア）
P1（A）：レンジャーズ（スコットランド）
P2（H）：AZ（オランダ）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：エルフスボリ（スウェーデン）
P4（A）：ホッフェンハイム（ドイツ）
▼スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（H）：アヤックス（オランダ）
P1（A）：フランクフルト（ドイツ）
P2（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P2（A）：PAOK（ギリシャ）
P3（H）：マルメ（スウェーデン）
P3（A）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P4（H）：アンデルレヒト（ベルギー）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
【ポット2】
▼レアル・ソシエダ（スペイン）
P1（H）：アヤックス（オランダ）
P1（A）：ラツィオ（イタリア）
P2（H）：PAOK（ギリシャ）
P2（A）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P3（H）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P3（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P4（H）：アンデルレヒト（ベルギー）
P4（A）：ニース（フランス）
▼AZ（オランダ）
P1（H）：ローマ（イタリア）
P1（A）：トッテナム（イングランド）
P2（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P4（H）：エルフスボリ（スウェーデン）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
▼ブラガ（ポルトガル）
P1（H）：ラツィオ（イタリア）
P1（A）：ローマ（イタリア）
P2（H）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P2（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（H）：ホッフェンハイム（ドイツ）
P4（A）：エルフスボリ（スウェーデン）
▼オリンピアコス（ギリシャ）
P1（H）：レンジャーズ（スコットランド）
P1（A）：ポルト（ポルトガル）
P2（H）：ブラガ（ポルトガル）
P2（A）：リヨン（フランス）
P3（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P3（A）：マルメ（スウェーデン）
P4（H）：トゥウェンテ（オランダ）
P4（A）：FCSB（ルーマニア）
▼リヨン（フランス）
P1（H）：フランクフルト（ドイツ）
P1（A）：レンジャーズ（スコットランド）
P2（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P2（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（H）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P3（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（H）：ベジクタシュ（トルコ）
P4（A）：ホッフェンハイム（ドイツ）
▼PAOK（ギリシャ）
P1（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P3（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：FCSB（ルーマニア）
P4（A）：RFS（ラトビア）
▼フェネルバフチェ（トルコ）
P1（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P1（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P2（H）：リヨン（フランス）
P2（A）：AZ（オランダ）
P3（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P3（A）：ミッティラン（デンマーク）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：トゥウェンテ（オランダ）
▼マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P1（H）：ポルト（ポルトガル）
P1（A）：アヤックス（オランダ）
P2（H）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P2（A）：ブラガ（ポルトガル）
P3（H）：ミッティラン（デンマーク）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：RFS（ラトビア）
P4（A）：ベジクタシュ（トルコ）
▼フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P1（H）：トッテナム（イングランド）
P1（A）：フランクフルト（ドイツ）
P2（H）：AZ（オランダ）
P2（A）：PAOK（ギリシャ）
P3（H）：マルメ（スウェーデン）
P3（A）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P4（H）：ニース（フランス）
P4（A）：アンデルレヒト（ベルギー）
【ポット3】
▼カラバフ（アゼルバイジャン）
P1（H）：アヤックス（オランダ）
P1（A）：トッテナム（イングランド）
P2（H）：リヨン（フランス）
P2（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（H）：マルメ（スウェーデン）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：FCSB（ルーマニア）
P4（A）：エルフスボリ（スウェーデン）
▼ガラタサライ（トルコ）
P1（H）：トッテナム（イングランド）
P1（A）：アヤックス（オランダ）
P2（H）：PAOK（ギリシャ）
P2（A）：AZ（オランダ）
P3（H）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P3（A）：マルメ（スウェーデン）
P4（H）：エルフスボリ（スウェーデン）
P4（A）：RFS（ラトビア）
▼ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P1（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P1（A）：フランクフルト（ドイツ）
P2（H）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P2（A）：PAOK（ギリシャ）
P3（H）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P3（A）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P4（H）：アンデルレヒト（ベルギー）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
▼ボデ／グリムト（ノルウェー）
P1（H）：ポルト（ポルトガル）
P1（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（H）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P2（A）：ブラガ（ポルトガル）
P3（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P3（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（H）：ベジクタシュ（トルコ）
P4（A）：ニース（フランス）
▼ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P1（H）：ローマ（イタリア）
P1（A）：レンジャーズ（スコットランド）
P2（H）：ブラガ（ポルトガル）
P2（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ミッティラン（デンマーク）
P4（H）：ニース（フランス）
P4（A）：トゥウェンテ（オランダ）
▼ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P1（H）：ラツィオ（イタリア）
P1（A）：ローマ（イタリア）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P3（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：RFS（ラトビア）
P4（A）：ホッフェンハイム（ドイツ）
▼ルドゴレツ（ブルガリア）
P1（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（A）：ラツィオ（イタリア）
P2（H）：AZ（オランダ）
P2（A）：リヨン（フランス）
P3（H）：ミッティラン（デンマーク）
P3（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：アンデルレヒト（ベルギー）
▼ミッティラン（デンマーク）
P1（H）：フランクフルト（ドイツ）
P1（A）：ポルト（ポルトガル）
P2（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P2（A）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P3（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P3（A）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P4（H）：ホッフェンハイム（ドイツ）
P4（A）：FCSB（ルーマニア）
▼マルメ（スウェーデン）
P1（H）：レンジャーズ（スコットランド）
P1（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P2（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（H）：トゥウェンテ（オランダ）
P4（A）：ベジクタシュ（トルコ）
【ポット4】
▼アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P1（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（A）：ローマ（イタリア）
P2（H）：AZ（オランダ）
P2（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（A）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P4（H）：エルフスボリ（スウェーデン）
P4（A）：ベジクタシュ（トルコ）
▼ホッフェンハイム（ドイツ）
P1（H）：トッテナム（イングランド）
P1（A）：ポルト（ポルトガル）
P2（H）：リヨン（フランス）
P2（A）：ブラガ（ポルトガル）
P3（H）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P3（A）：ミッティラン（デンマーク）
P4（H）：FCSB（ルーマニア）
P4（A）：アンデルレヒト（ベルギー）
▼ニース（フランス）
P1（H）：レンジャーズ（スコットランド）
P1（A）：ラツィオ（イタリア）
P2（H）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（H）：トゥウェンテ（オランダ）
P4（A）：エルフスボリ（スウェーデン）
▼アンデルレヒト（ベルギー）
P1（H）：ポルト（ポルトガル）
P1（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P3（H）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P3（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P4（H）：ホッフェンハイム（ドイツ）
P4（A）：RFS（ラトビア）
▼トゥウェンテ（オランダ）
P1（H）：ラツィオ（イタリア）
P1（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P2（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P3（A）：マルメ（スウェーデン）
P4（H）：ベジクタシュ（トルコ）
P4（A）：ニース（フランス）
▼ベジクタシュ（トルコ）
P1（H）：フランクフルト（ドイツ）
P1（A）：アヤックス（オランダ）
P2（H）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P2（A）：リヨン（フランス）
P3（H）：マルメ（スウェーデン）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：トゥウェンテ（オランダ）
▼FCSB（ルーマニア）
P1（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P1（A）：レンジャーズ（スコットランド）
P2（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P2（A）：PAOK（ギリシャ）
P3（H）：ミッティラン（デンマーク）
P3（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（H）：RFS（ラトビア）
P4（A）：ホッフェンハイム（ドイツ）
▼RFS（ラトビア）
P1（H）：アヤックス（オランダ）
P1（A）：フランクフルト（ドイツ）
P2（H）：PAOK（ギリシャ）
P2（A）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P4（H）：アンデルレヒト（ベルギー）
P4（A）：FCSB（ルーマニア）
▼エルフスボリ（スウェーデン）
P1（H）：ローマ（イタリア）
P1（A）：トッテナム（イングランド）
P2（H）：ブラガ（ポルトガル）
P2（A）：AZ（オランダ）
P3（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：ニース（フランス）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
ELは今シーズンからチャンピオンズリーグ（CL）と同じく大会フォーマットが大幅に変更となる。参加チームは昨シーズンまでの32から36に拡大され、従来のグループステージ制は廃止に。代わりに全36チームが1つのリーグフェーズに参加し、その成績によって決勝トーナメントへの切符を争う。各チームはリーグフェーズにおいて、ホームとアウェイでそれぞれ4試合ずつ、合計8試合を戦う。
大会フォーマットの変更により、リーグフェーズから同ポット同士の対戦も行われることに。抽選の結果、トッテナムvsローマ、ポルトvsマンチェスター・ユナイテッドといった好カードが実現。久保が所属するレアル・ソシエダはラツィオ、アヤックス、アンデルレヒト、ニースらと対戦することになった。また、毎熊が所属するAZはローマ、トッテナム、ガラタサライ、アスレティック・ビルバオらと、町田が所属するユニオン・サン・ジロワーズはローマ、レンジャーズ、ブラガ、フェネルバフチェらと激突する。
なお、リーグフェーズでは同国のチームとは対戦しないこととなっている。リーグフェーズの上位8チームは自動的に決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）へ進出。9位から24位までのチームはプレーオフへ進み、このうちセカンドレグ制のノックアウトステージを勝ち抜いた8チームがラウンド16へと駒を進める。
各チームの対戦相手は以下の通り。
【ポット1】
▼ローマ（イタリア）
P1（H）：フランクフルト（ドイツ）
P1（A）：トッテナム（イングランド）
P2（H）：ブラガ（ポルトガル）
P2（A）：AZ（オランダ）
P3（H）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P3（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：エルフスボリ（スウェーデン）
▼マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P1（H）：レンジャーズ（スコットランド）
P1（A）：ポルト（ポルトガル）
P2（H）：PAOK（ギリシャ）
P2（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P4（H）：トゥウェンテ（オランダ）
P4（A）：FCSB（ルーマニア）
▼ポルト（ポルトガル）
P1（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P1（A）：ラツィオ（イタリア）
P2（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P2（A）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P3（H）：ミッティラン（デンマーク）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：ホッフェンハイム（ドイツ）
P4（A）：アンデルレヒト（ベルギー）
▼アヤックス（オランダ）
P1（H）：ラツィオ（イタリア）
P1（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P2（H）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P2（A）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（H）：ベジクタシュ（トルコ）
P4（A）：RFS（ラトビア）
▼レンジャーズ（スコットランド）
P1（H）：トッテナム（イングランド）
P1（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（H）：リヨン（フランス）
P2（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P3（A）：マルメ（スウェーデン）
P4（H）：FCSB（ルーマニア）
P4（A）：ニース（フランス）
▼フランクフルト（ドイツ）
P1（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（A）：ローマ（イタリア）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：リヨン（フランス）
P3（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（A）：ミッティラン（デンマーク）
P4（H）：RFS（ラトビア）
P4（A）：ベジクタシュ（トルコ）
▼ラツィオ（イタリア）
P1（H）：ポルト（ポルトガル）
P1（A）：アヤックス（オランダ）
P2（H）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P2（A）：ブラガ（ポルトガル）
P3（H）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P3（A）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P4（H）：ニース（フランス）
P4（A）：トゥウェンテ（オランダ）
▼トッテナム（イングランド）
P1（H）：ローマ（イタリア）
P1（A）：レンジャーズ（スコットランド）
P2（H）：AZ（オランダ）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：エルフスボリ（スウェーデン）
P4（A）：ホッフェンハイム（ドイツ）
▼スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（H）：アヤックス（オランダ）
P1（A）：フランクフルト（ドイツ）
P2（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P2（A）：PAOK（ギリシャ）
P3（H）：マルメ（スウェーデン）
P3（A）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P4（H）：アンデルレヒト（ベルギー）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
【ポット2】
▼レアル・ソシエダ（スペイン）
P1（H）：アヤックス（オランダ）
P1（A）：ラツィオ（イタリア）
P2（H）：PAOK（ギリシャ）
P2（A）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P3（H）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P3（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P4（H）：アンデルレヒト（ベルギー）
P4（A）：ニース（フランス）
▼AZ（オランダ）
P1（H）：ローマ（イタリア）
P1（A）：トッテナム（イングランド）
P2（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P4（H）：エルフスボリ（スウェーデン）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
▼ブラガ（ポルトガル）
P1（H）：ラツィオ（イタリア）
P1（A）：ローマ（イタリア）
P2（H）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P2（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（H）：ホッフェンハイム（ドイツ）
P4（A）：エルフスボリ（スウェーデン）
▼オリンピアコス（ギリシャ）
P1（H）：レンジャーズ（スコットランド）
P1（A）：ポルト（ポルトガル）
P2（H）：ブラガ（ポルトガル）
P2（A）：リヨン（フランス）
P3（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P3（A）：マルメ（スウェーデン）
P4（H）：トゥウェンテ（オランダ）
P4（A）：FCSB（ルーマニア）
▼リヨン（フランス）
P1（H）：フランクフルト（ドイツ）
P1（A）：レンジャーズ（スコットランド）
P2（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P2（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（H）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P3（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（H）：ベジクタシュ（トルコ）
P4（A）：ホッフェンハイム（ドイツ）
▼PAOK（ギリシャ）
P1（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P3（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：FCSB（ルーマニア）
P4（A）：RFS（ラトビア）
▼フェネルバフチェ（トルコ）
P1（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P1（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P2（H）：リヨン（フランス）
P2（A）：AZ（オランダ）
P3（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P3（A）：ミッティラン（デンマーク）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：トゥウェンテ（オランダ）
▼マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P1（H）：ポルト（ポルトガル）
P1（A）：アヤックス（オランダ）
P2（H）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P2（A）：ブラガ（ポルトガル）
P3（H）：ミッティラン（デンマーク）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：RFS（ラトビア）
P4（A）：ベジクタシュ（トルコ）
▼フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P1（H）：トッテナム（イングランド）
P1（A）：フランクフルト（ドイツ）
P2（H）：AZ（オランダ）
P2（A）：PAOK（ギリシャ）
P3（H）：マルメ（スウェーデン）
P3（A）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P4（H）：ニース（フランス）
P4（A）：アンデルレヒト（ベルギー）
【ポット3】
▼カラバフ（アゼルバイジャン）
P1（H）：アヤックス（オランダ）
P1（A）：トッテナム（イングランド）
P2（H）：リヨン（フランス）
P2（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（H）：マルメ（スウェーデン）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：FCSB（ルーマニア）
P4（A）：エルフスボリ（スウェーデン）
▼ガラタサライ（トルコ）
P1（H）：トッテナム（イングランド）
P1（A）：アヤックス（オランダ）
P2（H）：PAOK（ギリシャ）
P2（A）：AZ（オランダ）
P3（H）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P3（A）：マルメ（スウェーデン）
P4（H）：エルフスボリ（スウェーデン）
P4（A）：RFS（ラトビア）
▼ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P1（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P1（A）：フランクフルト（ドイツ）
P2（H）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P2（A）：PAOK（ギリシャ）
P3（H）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P3（A）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P4（H）：アンデルレヒト（ベルギー）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
▼ボデ／グリムト（ノルウェー）
P1（H）：ポルト（ポルトガル）
P1（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（H）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P2（A）：ブラガ（ポルトガル）
P3（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P3（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（H）：ベジクタシュ（トルコ）
P4（A）：ニース（フランス）
▼ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P1（H）：ローマ（イタリア）
P1（A）：レンジャーズ（スコットランド）
P2（H）：ブラガ（ポルトガル）
P2（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ミッティラン（デンマーク）
P4（H）：ニース（フランス）
P4（A）：トゥウェンテ（オランダ）
▼ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P1（H）：ラツィオ（イタリア）
P1（A）：ローマ（イタリア）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P3（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：RFS（ラトビア）
P4（A）：ホッフェンハイム（ドイツ）
▼ルドゴレツ（ブルガリア）
P1（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（A）：ラツィオ（イタリア）
P2（H）：AZ（オランダ）
P2（A）：リヨン（フランス）
P3（H）：ミッティラン（デンマーク）
P3（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：アンデルレヒト（ベルギー）
▼ミッティラン（デンマーク）
P1（H）：フランクフルト（ドイツ）
P1（A）：ポルト（ポルトガル）
P2（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P2（A）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P3（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P3（A）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P4（H）：ホッフェンハイム（ドイツ）
P4（A）：FCSB（ルーマニア）
▼マルメ（スウェーデン）
P1（H）：レンジャーズ（スコットランド）
P1（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P2（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（H）：トゥウェンテ（オランダ）
P4（A）：ベジクタシュ（トルコ）
【ポット4】
▼アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P1（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（A）：ローマ（イタリア）
P2（H）：AZ（オランダ）
P2（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（A）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P4（H）：エルフスボリ（スウェーデン）
P4（A）：ベジクタシュ（トルコ）
▼ホッフェンハイム（ドイツ）
P1（H）：トッテナム（イングランド）
P1（A）：ポルト（ポルトガル）
P2（H）：リヨン（フランス）
P2（A）：ブラガ（ポルトガル）
P3（H）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P3（A）：ミッティラン（デンマーク）
P4（H）：FCSB（ルーマニア）
P4（A）：アンデルレヒト（ベルギー）
▼ニース（フランス）
P1（H）：レンジャーズ（スコットランド）
P1（A）：ラツィオ（イタリア）
P2（H）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（H）：トゥウェンテ（オランダ）
P4（A）：エルフスボリ（スウェーデン）
▼アンデルレヒト（ベルギー）
P1（H）：ポルト（ポルトガル）
P1（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：レアル・ソシエダ（スペイン）
P3（H）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P3（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P4（H）：ホッフェンハイム（ドイツ）
P4（A）：RFS（ラトビア）
▼トゥウェンテ（オランダ）
P1（H）：ラツィオ（イタリア）
P1（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P2（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P3（A）：マルメ（スウェーデン）
P4（H）：ベジクタシュ（トルコ）
P4（A）：ニース（フランス）
▼ベジクタシュ（トルコ）
P1（H）：フランクフルト（ドイツ）
P1（A）：アヤックス（オランダ）
P2（H）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P2（A）：リヨン（フランス）
P3（H）：マルメ（スウェーデン）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：トゥウェンテ（オランダ）
▼FCSB（ルーマニア）
P1（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P1（A）：レンジャーズ（スコットランド）
P2（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P2（A）：PAOK（ギリシャ）
P3（H）：ミッティラン（デンマーク）
P3（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（H）：RFS（ラトビア）
P4（A）：ホッフェンハイム（ドイツ）
▼RFS（ラトビア）
P1（H）：アヤックス（オランダ）
P1（A）：フランクフルト（ドイツ）
P2（H）：PAOK（ギリシャ）
P2（A）：マッカビ・テルアビブ（イスラエル）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：ディナモ・キエフ（ウクライナ）
P4（H）：アンデルレヒト（ベルギー）
P4（A）：FCSB（ルーマニア）
▼エルフスボリ（スウェーデン）
P1（H）：ローマ（イタリア）
P1（A）：トッテナム（イングランド）
P2（H）：ブラガ（ポルトガル）
P2（A）：AZ（オランダ）
P3（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：ニース（フランス）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）