今年で19回目となる世界最大のアニソンライブイベント『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』(アニサマ)1日目が30日、さいたまスーパーアリーナにて開催された。ライブ終了後、セットリストが公開された。『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、3日間で8万超を動員する世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されているアニソンライブイベントとなっている。(※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む)

19回目となる今年のテーマは「Stargazer」(スターゲイザー)。スターゲイザー、それは「星を見つめる者」。昨年の大トリを務めたオーイシマサヨシがMCで語った「アニサマでしか見ることができない景色。アニサマでしか作ることができない世界」を発端にしたテーマとなっており、9月1日まで開催される。■セットリスト 曲名・アーティスト・タイアップ1:勇気100% 宮田俊哉×オーイシマサヨシ×伊東健人 with UniteUp! TVアニメ『忍たま乱太郎』OPテーマ2:Unite up! UniteUp! TVアニメ『UniteUp!』OPテーマ3:ユメノトビラ UniteUp! TVアニメ『UniteUp!』第11話EDテーマ4:名もなき何もかも トゲナシトゲアリ TVアニメ『ガールズバンドクライ』第7話挿入歌5:雑踏、僕らの街 トゲナシトゲアリ TVアニメ『ガールズバンドクライ』OP主題歌6:My Factor 伊東健人 TVアニメ『月が導く異世界道中 第二幕』第1クールEDテーマ7:Miracle soup MindaRyn TVアニメ『転生したらスライムだった件 第3期』ED主題歌 第二弾8:Like Flames MindaRyn TVアニメ『転生したらスライムだった件 第2期』OP主題歌 第二弾9:Synthetic Sympathy Who-ya Extended アニメ『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』OPテーマ10:Prayer Who-ya Extended TVアニメ『はめつのおうこく』EDテーマ11:Greensleeves Doloris12:Ave Mujica Ave Mujica13:Mas?uerade Rhapsody Re?uest Ave Mujica14:眠れない 楠木ともり TVアニメ『ひきこまり吸血姫の悶々』EDテーマ15:シンゲツ 楠木ともり TVアニメ『魔王学院の不適合者II 〜史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う〜』2ndクールEDテーマ16:Growing Up Machico TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』OPテーマ17:TOMORROW Machico TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!2』OPテーマfantastic dreamer Machico TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!』OPテーマ18:最Ψ最好調! でんぱ組.inc TVアニメ『斉木楠雄のΨ難』第1期第2クールOPテーマ19:メモリーズ・ラスト でんぱ組.inc with 成瀬瑛美 TVアニメ『とある魔術の禁書目録II』後期EDテーマ20:あした地球がこなごなになっても でんぱ組.inc with 成瀬瑛美 映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章挿入歌21:渇いた叫び FIELD OF VIEW TVアニメ『遊☆戯☆王』OPテーマ22:DAN DAN 心魅かれてく FIELD OF VIEW TVアニメ『ドラゴンボールGT』OPテーマ23:ウィーゴー! きただにひろし TVアニメ『ONE PIECE』「最後の海“新世界”編」主題歌24:あーーっす! きただにひろし TVアニメ『ONE PIECE』「エッグヘッド編」主題歌25:ウィーアー! きただにひろし with ANISAMA FRIENDZ TVアニメ『ONE PIECE』OPテーマ26:StarRingChild Aimer 『機動戦士ガンダムUC episode7「虹の彼方に」』主題歌27:Brave Shine Aimer TVアニメ『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』2ndシーズンOPテーマ28:Sign Aimer TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』第2クールOPテーマ29:残響散歌 Aimer TVアニメ『鬼滅の刃』遊郭編OPテーマ30:Burn My Soul She is Legend ドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』挿入歌31:Thank you for playing〜あなたに出会えてよかった〜 She is Legend ドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』挿入歌32死にゆく季節でぼくは She is Legend ドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』挿入歌33:Nemophila feat. 一ノ瀬トキヤ(ST☆RISH) 宮田俊哉34:Butter-Fly 宮田俊哉×伊東健人 TVアニメ『デジモンアドベンチャー』OPテーマ35:私が笑う理由は ASCA×楠木ともり TVアニメ『豚のレバーは加熱しろ』OPテーマ36:紫苑の花束を ASCA feat. 柳澤良音 TVアニメ『魔法科高校の劣等生』第3シーズンED主題歌37:FACELESS ASCA アニメ『ばいばい、アース』OPテーマ38:YES!! 大橋彩香 TVアニメ『さばげぶっ!』OPテーマ39:シンガロン進化論 オーハシアヤカ×オーイシマサヨシ40:ワガママMIRROR HEART 大橋彩香 TVアニメ『政宗くんのリベンジ』OPテーマ41:なまらめんこいギャル オーイシマサヨシ feat. REAL AKIBA BOYZ TVアニメ『道産子ギャルはなまらめんこい』OPテーマ42:死んだ! オーイシマサヨシ feat. REAL AKIBA BOYZ TVアニメ『勇者が死んだ!』OPテーマ43:uni-verse オーイシマサヨシ 劇場版『グリッドマン ユニバース』主題歌44:Realize! i☆Ris TVアニメ『プリパラ』1stシーズン第3クールOPテーマドリームパレード i☆Ris TVアニメ『プリパラ』2ndシーズン第1クールOPテーマMake it! i☆Ris TVアニメ『プリパラ』1stシーズン第1クールOPテーマ45:アルティメット☆MAGIC i☆Ris TVアニメ『賢者の孫』OP主題歌46:希望の花を i☆Ris 劇場版アニメ『i☆Ris the Movie - Full Energy!! -』挿入歌47:愛 for you! i☆Ris feat. オーイシマサヨシ 劇場版アニメ『i☆Ris the Movie - Full Energy!! -』主題歌48:Stargazer アニサマ2024出演アーティスト DAY1 アニサマ2024テーマソング