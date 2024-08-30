ELリーグフェーズの組み合わせ決定！　久保建英、毎熊晟矢、町田浩樹が参戦【EL】

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2024-25シーズンのヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズの組み合わせ抽選会が30日に行われた。

今シーズンからレギュレーションが変更となり、参加クラブがこれまでの32チームから36チームに増え、グループステージを撤廃。リーグフェーズが行われ、ホームとアウェイで4試合ずつ、8チームとの対戦を行う。

そして、36チームは全チームが同じ順位表で争い、上位8チームがラウンド16に進出。9位から24位までがプレーオフを戦い、勝者がラウンド16に進むこととなる。

今ラウンドにはレアル・ソシエダのMF久保建英、AZのDF毎熊晟矢、ロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズのDF町田浩樹の日本人3選手が参戦。

ポット2のソシエダはアヤックスやラツィオ、ニースといったクラブと対戦することに。同じくポット2のAZはローマ、トッテナムに加え、アスレティック・ビルバオ、トルコの強豪2チームと対戦する厳しい対戦カードに。ポット3のサン＝ジロワーズはローマやレンジャーズといったクラブとの対戦が決まった。

今回決定したポット1と日本人所属クラブの対戦カードは以下の通り。

◆ポット1

●ローマ(イタリア)

【ホーム】

フランクフルト(ドイツ)

ブラガ(ポルトガル)

ディナモ・キーウ(ウクライナ)

アスレティック・ビルバオ(スペイン)

【アウェイ】

トッテナム(イングランド)

AZ(オランダ)

サン＝ジロワーズ(ベルギー)

エルフスボリ(スウェーデン)

●マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)

【ホーム】

レンジャーズ(スコットランド)

PAOK(ギリシャ)

ボデ/グリムト(ノルウェ)

ビクトリア・プルゼニ(チェコ)

【アウェイ】

ポルト(ポルトガル)

フェネルバフチェ(トルコ)

FCSB(ルーマニア)

トゥベンテ(オランダ)

●ポルト(ポルトガル)

【ホーム】

マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)

オリンピアコス(ギリシャ)

ミッティラン(デンマーク)

ホッフェンハイム(ドイツ)

【アウェイ】

ラツィオ(イタリア)

マッカビ・テルアビブ(イスラエル)

ボデ/グリムト(ノルウェ)

アンデルレヒト(ベルギー)

●アヤックス(オランダ)

【ホーム】

ラツィオ(イタリア)

マッカビ・テルアビブ(イスラエル)

ガラタサライ(トルコ)

【アウェイ】

スラビア・プラハ(チェコ)

レアル・ソシエダ(スペイン)

カラバフ(アゼルバイジャン)

RFS(ラトビア)

ベシクタシュ(トルコ)

●レンジャーズ(スコットランド)

【ホーム】

トッテナム(イングランド)

リヨン(フランス)

サン＝ジロワーズ(ベルギー)

FCSB(ルーマニア)

【アウェイ】

マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)

オリンピアコス(ギリシャ)

マルメ(スウェーデン)

ニース(フランス)

●フランクフルト(ドイツ)

【ホーム】

スラビア・プラハ(チェコ)

フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)

ビクトリア・プルゼニ(チェコ)

RFS(ラトビア)

【アウェイ】

ローマ(イタリア)

リヨン(フランス)

ミッティラン(デンマーク)

ベシクタシュ(トルコ)

●ラツィオ(イタリア)

【ホーム】

ポルト(ポルトガル)

レアル・ソシエダ(スペイン)

ルドゴレツ(ブルガリア)

ニース(フランス)

【アウェイ】

アヤックス(オランダ)

ブラガ(ポルトガル)

ディナモ・キーウ(ウクライナ)

トゥベンテ(オランダ)

●トッテナム(イングランド)

【ホーム】

ローマ(イタリア)

AZ(オランダ)

カラバフ(アゼルバイジャン)

エルフスボリ(スウェーデン)

【アウェイ】

レンジャーズ(スコットランド)

フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)

ガラタサライ(トルコ)

ホッフェンハイム(ドイツ)

●スラビア・プラハ(チェコ)

【ホーム】

アヤックス(オランダ)

フェネルバフチェ(トルコ)

マルメ(スウェーデン)

アンデルレヒト(ベルギー)

【アウェイ】

フランクフルト(ドイツ)

PAOK(ギリシャ)

ルドゴレツ(ブルガリア)

アスレティック・ビルバオ(スペイン)

◆ポット2

●レアル・ソシエダ(スペイン)※久保建英

【ホーム】

アヤックス(オランダ)

PAOK(ギリシャ)

ディナモ・キーウ(ウクライナ)

アンデルレヒト(ベルギー)

【アウェイ】

ラツィオ(イタリア)

マッカビ・テルアビブ(イスラエル)

ビクトリア・プルゼニ(チェコ)

ニース(フランス)

●AZ(オランダ)※毎熊晟矢

【ホーム】

ローマ(イタリア)

フェネルバフチェ(トルコ)

ガラタサライ(トルコ)

エルフスボリ(スウェーデン)

【アウェイ】

トッテナム(イングランド)

フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)

ルドゴレツ(ブルガリア)

アスレティック・ビルバオ(スペイン)

●サン＝ジロワーズ(ベルギー)※町田浩樹

【ホーム】

ローマ(イタリア)

ブラガ(ポルトガル)

ボデ/グリムト(ノルウェ)

ニース(フランス)

【アウェイ】

レンジャーズ(スコットランド)

フェネルバフチェ(トルコ)

ミッティラン(デンマーク)

トゥベンテ(オランダ)