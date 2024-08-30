ELリーグフェーズの組み合わせ決定！ 久保建英、毎熊晟矢、町田浩樹が参戦【EL】
2024-25シーズンのヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズの組み合わせ抽選会が30日に行われた。
今シーズンからレギュレーションが変更となり、参加クラブがこれまでの32チームから36チームに増え、グループステージを撤廃。リーグフェーズが行われ、ホームとアウェイで4試合ずつ、8チームとの対戦を行う。
そして、36チームは全チームが同じ順位表で争い、上位8チームがラウンド16に進出。9位から24位までがプレーオフを戦い、勝者がラウンド16に進むこととなる。
今ラウンドにはレアル・ソシエダのMF久保建英、AZのDF毎熊晟矢、ロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズのDF町田浩樹の日本人3選手が参戦。
ポット2のソシエダはアヤックスやラツィオ、ニースといったクラブと対戦することに。同じくポット2のAZはローマ、トッテナムに加え、アスレティック・ビルバオ、トルコの強豪2チームと対戦する厳しい対戦カードに。ポット3のサン＝ジロワーズはローマやレンジャーズといったクラブとの対戦が決まった。
今回決定したポット1と日本人所属クラブの対戦カードは以下の通り。
◆ポット1
●ローマ(イタリア)
【ホーム】
フランクフルト(ドイツ)
ブラガ(ポルトガル)
ディナモ・キーウ(ウクライナ)
アスレティック・ビルバオ(スペイン)
【アウェイ】
トッテナム(イングランド)
AZ(オランダ)
サン＝ジロワーズ(ベルギー)
エルフスボリ(スウェーデン)
●マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)
【ホーム】
レンジャーズ(スコットランド)
PAOK(ギリシャ)
ボデ/グリムト(ノルウェ)
ビクトリア・プルゼニ(チェコ)
【アウェイ】
ポルト(ポルトガル)
フェネルバフチェ(トルコ)
FCSB(ルーマニア)
トゥベンテ(オランダ)
●ポルト(ポルトガル)
【ホーム】
マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)
オリンピアコス(ギリシャ)
ミッティラン(デンマーク)
ホッフェンハイム(ドイツ)
【アウェイ】
ラツィオ(イタリア)
マッカビ・テルアビブ(イスラエル)
ボデ/グリムト(ノルウェ)
アンデルレヒト(ベルギー)
●アヤックス(オランダ)
【ホーム】
ラツィオ(イタリア)
マッカビ・テルアビブ(イスラエル)
ガラタサライ(トルコ)
【アウェイ】
スラビア・プラハ(チェコ)
レアル・ソシエダ(スペイン)
カラバフ(アゼルバイジャン)
RFS(ラトビア)
ベシクタシュ(トルコ)
●レンジャーズ(スコットランド)
【ホーム】
トッテナム(イングランド)
リヨン(フランス)
サン＝ジロワーズ(ベルギー)
FCSB(ルーマニア)
【アウェイ】
マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)
オリンピアコス(ギリシャ)
マルメ(スウェーデン)
ニース(フランス)
●フランクフルト(ドイツ)
【ホーム】
スラビア・プラハ(チェコ)
フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)
ビクトリア・プルゼニ(チェコ)
RFS(ラトビア)
【アウェイ】
ローマ(イタリア)
リヨン(フランス)
ミッティラン(デンマーク)
ベシクタシュ(トルコ)
●ラツィオ(イタリア)
【ホーム】
ポルト(ポルトガル)
レアル・ソシエダ(スペイン)
ルドゴレツ(ブルガリア)
ニース(フランス)
【アウェイ】
アヤックス(オランダ)
ブラガ(ポルトガル)
ディナモ・キーウ(ウクライナ)
トゥベンテ(オランダ)
●トッテナム(イングランド)
【ホーム】
ローマ(イタリア)
AZ(オランダ)
カラバフ(アゼルバイジャン)
エルフスボリ(スウェーデン)
【アウェイ】
レンジャーズ(スコットランド)
フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)
ガラタサライ(トルコ)
ホッフェンハイム(ドイツ)
●スラビア・プラハ(チェコ)
【ホーム】
アヤックス(オランダ)
フェネルバフチェ(トルコ)
マルメ(スウェーデン)
アンデルレヒト(ベルギー)
【アウェイ】
フランクフルト(ドイツ)
PAOK(ギリシャ)
ルドゴレツ(ブルガリア)
アスレティック・ビルバオ(スペイン)
◆ポット2
●レアル・ソシエダ(スペイン)※久保建英
【ホーム】
アヤックス(オランダ)
PAOK(ギリシャ)
ディナモ・キーウ(ウクライナ)
アンデルレヒト(ベルギー)
【アウェイ】
ラツィオ(イタリア)
マッカビ・テルアビブ(イスラエル)
ビクトリア・プルゼニ(チェコ)
ニース(フランス)
●AZ(オランダ)※毎熊晟矢
【ホーム】
ローマ(イタリア)
フェネルバフチェ(トルコ)
ガラタサライ(トルコ)
エルフスボリ(スウェーデン)
【アウェイ】
トッテナム(イングランド)
フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)
ルドゴレツ(ブルガリア)
アスレティック・ビルバオ(スペイン)
●サン＝ジロワーズ(ベルギー)※町田浩樹
【ホーム】
ローマ(イタリア)
ブラガ(ポルトガル)
ボデ/グリムト(ノルウェ)
ニース(フランス)
【アウェイ】
レンジャーズ(スコットランド)
フェネルバフチェ(トルコ)
ミッティラン(デンマーク)
トゥベンテ(オランダ)
今シーズンからレギュレーションが変更となり、参加クラブがこれまでの32チームから36チームに増え、グループステージを撤廃。リーグフェーズが行われ、ホームとアウェイで4試合ずつ、8チームとの対戦を行う。
そして、36チームは全チームが同じ順位表で争い、上位8チームがラウンド16に進出。9位から24位までがプレーオフを戦い、勝者がラウンド16に進むこととなる。
ポット2のソシエダはアヤックスやラツィオ、ニースといったクラブと対戦することに。同じくポット2のAZはローマ、トッテナムに加え、アスレティック・ビルバオ、トルコの強豪2チームと対戦する厳しい対戦カードに。ポット3のサン＝ジロワーズはローマやレンジャーズといったクラブとの対戦が決まった。
今回決定したポット1と日本人所属クラブの対戦カードは以下の通り。
◆ポット1
●ローマ(イタリア)
【ホーム】
フランクフルト(ドイツ)
ブラガ(ポルトガル)
ディナモ・キーウ(ウクライナ)
アスレティック・ビルバオ(スペイン)
【アウェイ】
トッテナム(イングランド)
AZ(オランダ)
サン＝ジロワーズ(ベルギー)
エルフスボリ(スウェーデン)
●マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)
【ホーム】
レンジャーズ(スコットランド)
PAOK(ギリシャ)
ボデ/グリムト(ノルウェ)
ビクトリア・プルゼニ(チェコ)
【アウェイ】
ポルト(ポルトガル)
フェネルバフチェ(トルコ)
FCSB(ルーマニア)
トゥベンテ(オランダ)
●ポルト(ポルトガル)
【ホーム】
マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)
オリンピアコス(ギリシャ)
ミッティラン(デンマーク)
ホッフェンハイム(ドイツ)
【アウェイ】
ラツィオ(イタリア)
マッカビ・テルアビブ(イスラエル)
ボデ/グリムト(ノルウェ)
アンデルレヒト(ベルギー)
●アヤックス(オランダ)
【ホーム】
ラツィオ(イタリア)
マッカビ・テルアビブ(イスラエル)
ガラタサライ(トルコ)
【アウェイ】
スラビア・プラハ(チェコ)
レアル・ソシエダ(スペイン)
カラバフ(アゼルバイジャン)
RFS(ラトビア)
ベシクタシュ(トルコ)
●レンジャーズ(スコットランド)
【ホーム】
トッテナム(イングランド)
リヨン(フランス)
サン＝ジロワーズ(ベルギー)
FCSB(ルーマニア)
【アウェイ】
マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)
オリンピアコス(ギリシャ)
マルメ(スウェーデン)
ニース(フランス)
●フランクフルト(ドイツ)
【ホーム】
スラビア・プラハ(チェコ)
フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)
ビクトリア・プルゼニ(チェコ)
RFS(ラトビア)
【アウェイ】
ローマ(イタリア)
リヨン(フランス)
ミッティラン(デンマーク)
ベシクタシュ(トルコ)
●ラツィオ(イタリア)
【ホーム】
ポルト(ポルトガル)
レアル・ソシエダ(スペイン)
ルドゴレツ(ブルガリア)
ニース(フランス)
【アウェイ】
アヤックス(オランダ)
ブラガ(ポルトガル)
ディナモ・キーウ(ウクライナ)
トゥベンテ(オランダ)
●トッテナム(イングランド)
【ホーム】
ローマ(イタリア)
AZ(オランダ)
カラバフ(アゼルバイジャン)
エルフスボリ(スウェーデン)
【アウェイ】
レンジャーズ(スコットランド)
フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)
ガラタサライ(トルコ)
ホッフェンハイム(ドイツ)
●スラビア・プラハ(チェコ)
【ホーム】
アヤックス(オランダ)
フェネルバフチェ(トルコ)
マルメ(スウェーデン)
アンデルレヒト(ベルギー)
【アウェイ】
フランクフルト(ドイツ)
PAOK(ギリシャ)
ルドゴレツ(ブルガリア)
アスレティック・ビルバオ(スペイン)
◆ポット2
●レアル・ソシエダ(スペイン)※久保建英
【ホーム】
アヤックス(オランダ)
PAOK(ギリシャ)
ディナモ・キーウ(ウクライナ)
アンデルレヒト(ベルギー)
【アウェイ】
ラツィオ(イタリア)
マッカビ・テルアビブ(イスラエル)
ビクトリア・プルゼニ(チェコ)
ニース(フランス)
●AZ(オランダ)※毎熊晟矢
【ホーム】
ローマ(イタリア)
フェネルバフチェ(トルコ)
ガラタサライ(トルコ)
エルフスボリ(スウェーデン)
【アウェイ】
トッテナム(イングランド)
フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)
ルドゴレツ(ブルガリア)
アスレティック・ビルバオ(スペイン)
●サン＝ジロワーズ(ベルギー)※町田浩樹
【ホーム】
ローマ(イタリア)
ブラガ(ポルトガル)
ボデ/グリムト(ノルウェ)
ニース(フランス)
【アウェイ】
レンジャーズ(スコットランド)
フェネルバフチェ(トルコ)
ミッティラン(デンマーク)
トゥベンテ(オランダ)