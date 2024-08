『ラブライブ!サンシャイン!!』のスピンオフ・アニメ『幻日のヨハネ ‐SUNSHINE in the MIRROR‐』の総集編が、11月29日より3週間限定で劇場公開されることが決定。キービジュアルとPVが解禁された。『幻日のヨハネ』は『ラブライブ!サンシャイン!!』から生まれた公式スピンオフプロジェクト。ヨハネという名の少女を中心に繰り広げられる、不思議な世界の物語だ。2023年7月2日から全13話に渡りTOKYO MX、BS11ほかにてテレビ放送されたオリジナル作品となる。

魔法と奇跡と祝福と―。海の潮騒と森の囁きに囲まれた“ヌマヅ”で育った少女・ヨハネは、小さな町になじめず“トカイ”へと飛び立っていく。「トカイでビッグになる」という夢を胸に―。しかし、その漠然とした夢は、まだ“音”に成りきれていない。心は音であり、世界は歌である。人も獣も、木も海も、みな、音を持つ。八百万がすべからく持つ音は集まっては散って、やがて音楽を成していく。世界の中でどんな音を立てるのか、どんな音楽に成るのか。心の音を探す旅は、意外なスタートを切る。また、『劇場総集編 幻日のヨハネ ‐SUNSHINE in the MIRROR‐』特装限定版Blu‐rayが12月25日、ライブイベント『幻日のヨハネ ‐The Story of the Sound of Heart‐』Blu‐ray Memorial BOXが11月27日に発売されることが決定した。さらに、この2商品の発売を記念して、東京都内某所にて合同リリースイベントの実施も決定。A‐on STORE本店(A‐on STORE Powered by A!SMARTは対象外)、アニメイト、ゲーマーズにて対象商品を購入した方の中から、抽選でイベントに招待される。『幻日のヨハネ ‐The Story of the Sound of Heart‐』Blu‐ray Memorial BOX購入でイベント昼公演、『劇場総集編 幻日のヨハネ ‐SUNSHINE in the MIRROR‐』特装限定版Blu‐ray購入でイベント夜公演に申し込むことができる。『劇場総集編 幻日のヨハネ ‐SUNSHINE in the MIRROR‐』は、11月29日より3週間限定上映。