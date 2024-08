シンガー・ソングライターのaikoが30日、神奈川・茅ヶ崎のサザンビーチちがさきでフリーライブ『Love Like Aloha vol.7』を開催した。『Love Like Aloha』は2003年から不定期に同所で行われてきたライブで、コロナ禍を経て6年ぶり7度目の開催となった。台風の影響で降っていた雨も開演時間の午後6時になると止み、ビーチがライブを待ちわびるファンの熱気に包まれるなか、1曲目は「58cm」で幕を開けた。イントロが流れるとステージ中央下から登場したaikoが「今日は絶対最後までやりまーす!」と叫んだ。

aikoは「皆さん、きょうは大変な中、来てくれて本当にありがとうございます!」と呼びかけ。「みんなのおかげで雨が止んでフリーライブを開催することができました!」「今日は楽しんで、数日後に筋肉痛が襲ってくるようなライブになるようにみんなで一緒に作っていきましょう!よろしくお願いいたします!」とライブができたことに感謝の気持ちを伝えた。ライブ中盤では、サザンオールスターズの「涙のキッス」のカバーから始まる「LLA7メドレー」を披露。「ボーイフレンド」や「KissHug」「milk」を演奏すると、サザンの「みんなのうた」を挟み、「be master of life」でメドレーを締めると、海風が吹く開場は一体感に包まれた。終盤には「男子ー!女子―!そうでない人―!海の家―!全員―!」とaikoおなじみのコールアンドレスポンスから「星の降る日に」を歌唱。「本当はここで終わりだったんですけど、今日は私が花火をあげまーす!」と言って、最後に「花火」を披露し6年ぶりの野外フリーライブを締めくくった。各音楽配信サイトでは、「Love Like Aloha vol.7」で披露したセットリストプレイリストを配信中。■aikoフリーライブ『Love Like Aloha vol.7』セットリスト01. 58cm02. ストロー03. 帽子と水着と水平線04. 荒れた唇は恋を失くす05. 相思相愛06. ハニーメモリー07. メドレー涙のキッス(サザンオールスターズ)アンドロメダボーイフレンド雲は白リンゴは赤あなたは優しいKissHug果てしない二人透明ドロップmilkみんなのうた(サザンオールスターズ)be master of life08. よるのうみ09. アップルパイ10. skirt11. 愛の病12. キラキラ13. 夏が帰る14. 星の降る日に15. 花火