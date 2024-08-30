“新方式”ELリーグフェーズ対戦カードが決定!! 久保ソシエダ、毎熊AZら参戦
UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ組合せ抽選会が30日、モナコで行われた。
ELは今季から大会方式が大幅に変更。リーグフェーズでは出場36チームが8試合ずつ、異なる対戦相手と戦い、1〜8位が決勝トーナメントに進出、9〜24位がプレーオフで残り8つの決勝トーナメント進出枠を争う。
MF久保建英が所属するソシエダはホームでアヤックス、PAOKテッサロニキ、ディナモ・キーウ、アンデルレヒトと、アウェーでラツィオ、マッカビ・テルアビブ、ビクトリア・プルゼニ、ニースと対戦する。
DF毎熊晟矢が所属するAZはホームでローマ、フェネルバフチェ、ガラタサライ、エルフスボリと、アウェーでトッテナム、フェレンツバーロシ、ルドゴレツ、アスレティック・ビルバオと対戦する。
DF町田浩樹が所属する▽ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズはホームでローマ、ブラガ、ボデ・グリムト、ニースと、アウェーでレンジャーズ、フェネルバフチェ、ミッティラン、トゥエンテと対戦する。
▽ローマ
フランクフルト
トッテナム
ブラガ
AZ
ディナモ・キーウ
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
アスレティック・ビルバオ
エルフスボリ
▽マンチェスター・ユナイテッド
レンジャーズ
ポルト
PAOKテッサロニキ
フェネルバフチェ
ボデ・グリムト
ビクトリア・プルゼニ
トゥエンテ
ステアウア・ブカレスト
▽ポルト
マンチェスター・ユナイテッド
ラツィオ
オリンピアコス
マッカビ・テルアビブ
ミッティラン
ボデ・グリムト
ホッフェンハイム
アンデルレヒト
▽アヤックス
ラツィオ
スラビア・プラハ
マッカビ・テルアビブ
ソシエダ
ガラタサライ
カラバフ
ベシクタシュ
RFS
▽レンジャーズ
トッテナム
マンチェスター・ユナイテッド
リヨン
オリンピアコス
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
マルモ
ステアウア・ブカレスト
ニース
▽フランクフルト
スラビア・プラハ
ローマ
フェレンツバーロシ
リヨン
ビクトリア・プルゼニ
ミッティラン
RFS
ベシクタシュ
▽ラツィオ
ポルト
アヤックス
ソシエダ
ブラガ
ルドゴレツ
ディナモ・キーウ
ニース
トゥエンテ
▽トッテナム
ローマ
レンジャーズ
AZ
フェレンツバーロシ
カラバフ
ガラタサライ
エルフスボリ
ホッフェンハイム
▽スラビア・プラハ
アヤックス
フランクフルト
フェネルバフチェ
PAOKテッサロニキ
マルモ
ルドゴレツ
アンデルレヒト
アスレティック・ビルバオ
▽ソシエダ
アヤックス
ラツィオ
PAOKテッサロニキ
マッカビ・テルアビブ
ディナモ・キーウ
ビクトリア・プルゼニ
アンデルレヒト
ニース
▽AZ
ローマ
トッテナム
フェネルバフチェ
フェレンツバーロシ
ガラタサライ
ルドゴレツ
エルフスボリ
アスレティック・ビルバオ
▽ブラガ
ラツィオ
ローマ
マッカビ・テルアビブ
オリンピアコス
ボデ・グリムト
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
ホッフェンハイム
エルフスボリ
▽オリンピアコス
レンジャーズ
ポルト
ブラガ
リヨン
カラバフ
マルモ
トゥエンテ
ステアウア・ブカレスト
▽リヨン
フランクフルト
レンジャーズ
オリンピアコス
フェネルバフチェ
ルドゴレツ
カラバフ
ベシクタシュ
ホッフェンハイム
▽PAOKテッサロニキ
スラビア・プラハ
マンチェスター・ユナイテッド
フェレンツバーロシ
ソシエダ
ビクトリア・プルゼニ
ガラタサライ
ステアウア・ブカレスト
RFS
▽フェネルバフチェ
マンチェスター・ユナイテッド
スラビア・プラハ
リヨン
AZ
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
ミッティラン
アスレティック・ビルバオ
トゥエンテ
▽マッカビ・テルアビブ
ポルト
アヤックス
ソシエダ
ブラガ
ミッティラン
ボデ・グリムト
RFS
ベシクタシュ
▽フェレンツバーロシ
トッテナム
フランクフルト
AZ
PAOKテッサロニキ
マルモ
ディナモ・キーウ
ニース
アンデルレヒト
▽カラバフ
アヤックス
トッテナム
リヨン
オリンピアコス
マルモ
ボデ・グリムト
ステアウア・ブカレスト
エルフスボリ
▽ガラタサライ
トッテナム
アヤックス
PAOKテッサロニキ
AZ
ディナモ・キーウ
マルモ
エルフスボリ
RFS
▽ビクトリア・プルゼニ
マンチェスター・ユナイテッド
フランクフルト
ソシエダ
PAOKテッサロニキ
ルドゴレツ
ディナモ・キーウ
アンデルレヒト
アスレティック・ビルバオ
▽ボデ・グリムト
ポルト
マンチェスター・ユナイテッド
マッカビ・テルアビブ
ブラガ
カラバフ
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
ベシクタシュ
ニース
▽ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
ローマ
レンジャーズ
ブラガ
フェネルバフチェ
ボデ・グリムト
ミッティラン
ニース
トゥエンテ
▽ディナモ・キーウ
ラツィオ
ローマ
フェレンツバーロシ
ソシエダ
ビクトリア・プルゼニ
ガラタサライ
RFS
ホッフェンハイム
▽ルドゴレツ
スラビア・プラハ
ラツィオ
AZ
リヨン
ミッティラン
ビクトリア・プルゼニ
アスレティック・ビルバオ
アンデルレヒト
▽ミッティラン
フランクフルト
ポルト
フェネルバフチェ
マッカビ・テルアビブ
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
ルドゴレツ
ホッフェンハイム
ステアウア・ブカレスト
▽マルモ
レンジャーズ
スラビア・プラハ
オリンピアコス
フェレンツバーロシ
ガラタサライ
カラバフ
トゥエンテ
ベシクタシュ
▽アスレティック・ビルバオ
スラビア・プラハ
ローマ
AZ
フェネルバフチェ
ビクトリア・プルゼニ
ルドゴレツ
エルフスボリ
ベシクタシュ
▽ホッフェンハイム
トッテナム
ポルト
リヨン
ブラガ
ディナモ・キーウ
ミッティラン
ステアウア・ブカレスト
アンデルレヒト
▽ニース
レンジャーズ
ラツィオ
ソシエダ
フェレンツバーロシ
ボデ・グリムト
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
トゥエンテ
エルフスボリ
▽アンデルレヒト
ポルト
スラビア・プラハ
フェレンツバーロシ
ソシエダ
ルドゴレツ
ビクトリア・プルゼニ
ホッフェンハイム
RFS
▽トゥエンテ
ラツィオ
マンチェスター・ユナイテッド
フェネルバフチェ
オリンピアコス
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
マルモ
ベシクタシュ
ニース
▽ベシクタシュ
フランクフルト
アヤックス
マッカビ・テルアビブ
リヨン
マルモ
ボデ・グリムト
アスレティック・ビルバオ
トゥエンテ
▽ステアウア・ブカレスト
マンチェスター・ユナイテッド
レンジャーズ
オリンピアコス
PAOKテッサロニキ
ミッティラン
カラバフ
RFS
ホッフェンハイム
▽RFS
アヤックス
フランクフルト
PAOKテッサロニキ
マッカビ・テルアビブ
ディナモ・キーウ
アンデルレヒト
ステアウア・ブカレスト
▽エルフスボリ
ローマ
トッテナム
ブラガ
AZ
カラバフ
ガラタサライ
ニース
アスレティック・ビルバオ
ELは今季から大会方式が大幅に変更。リーグフェーズでは出場36チームが8試合ずつ、異なる対戦相手と戦い、1〜8位が決勝トーナメントに進出、9〜24位がプレーオフで残り8つの決勝トーナメント進出枠を争う。
MF久保建英が所属するソシエダはホームでアヤックス、PAOKテッサロニキ、ディナモ・キーウ、アンデルレヒトと、アウェーでラツィオ、マッカビ・テルアビブ、ビクトリア・プルゼニ、ニースと対戦する。
DF町田浩樹が所属する▽ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズはホームでローマ、ブラガ、ボデ・グリムト、ニースと、アウェーでレンジャーズ、フェネルバフチェ、ミッティラン、トゥエンテと対戦する。
▽ローマ
フランクフルト
トッテナム
ブラガ
AZ
ディナモ・キーウ
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
アスレティック・ビルバオ
エルフスボリ
▽マンチェスター・ユナイテッド
レンジャーズ
ポルト
PAOKテッサロニキ
フェネルバフチェ
ボデ・グリムト
ビクトリア・プルゼニ
トゥエンテ
ステアウア・ブカレスト
▽ポルト
マンチェスター・ユナイテッド
ラツィオ
オリンピアコス
マッカビ・テルアビブ
ミッティラン
ボデ・グリムト
ホッフェンハイム
アンデルレヒト
▽アヤックス
ラツィオ
スラビア・プラハ
マッカビ・テルアビブ
ソシエダ
ガラタサライ
カラバフ
ベシクタシュ
RFS
▽レンジャーズ
トッテナム
マンチェスター・ユナイテッド
リヨン
オリンピアコス
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
マルモ
ステアウア・ブカレスト
ニース
▽フランクフルト
スラビア・プラハ
ローマ
フェレンツバーロシ
リヨン
ビクトリア・プルゼニ
ミッティラン
RFS
ベシクタシュ
▽ラツィオ
ポルト
アヤックス
ソシエダ
ブラガ
ルドゴレツ
ディナモ・キーウ
ニース
トゥエンテ
▽トッテナム
ローマ
レンジャーズ
AZ
フェレンツバーロシ
カラバフ
ガラタサライ
エルフスボリ
ホッフェンハイム
▽スラビア・プラハ
アヤックス
フランクフルト
フェネルバフチェ
PAOKテッサロニキ
マルモ
ルドゴレツ
アンデルレヒト
アスレティック・ビルバオ
▽ソシエダ
アヤックス
ラツィオ
PAOKテッサロニキ
マッカビ・テルアビブ
ディナモ・キーウ
ビクトリア・プルゼニ
アンデルレヒト
ニース
▽AZ
ローマ
トッテナム
フェネルバフチェ
フェレンツバーロシ
ガラタサライ
ルドゴレツ
エルフスボリ
アスレティック・ビルバオ
▽ブラガ
ラツィオ
ローマ
マッカビ・テルアビブ
オリンピアコス
ボデ・グリムト
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
ホッフェンハイム
エルフスボリ
▽オリンピアコス
レンジャーズ
ポルト
ブラガ
リヨン
カラバフ
マルモ
トゥエンテ
ステアウア・ブカレスト
▽リヨン
フランクフルト
レンジャーズ
オリンピアコス
フェネルバフチェ
ルドゴレツ
カラバフ
ベシクタシュ
ホッフェンハイム
▽PAOKテッサロニキ
スラビア・プラハ
マンチェスター・ユナイテッド
フェレンツバーロシ
ソシエダ
ビクトリア・プルゼニ
ガラタサライ
ステアウア・ブカレスト
RFS
▽フェネルバフチェ
マンチェスター・ユナイテッド
スラビア・プラハ
リヨン
AZ
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
ミッティラン
アスレティック・ビルバオ
トゥエンテ
▽マッカビ・テルアビブ
ポルト
アヤックス
ソシエダ
ブラガ
ミッティラン
ボデ・グリムト
RFS
ベシクタシュ
▽フェレンツバーロシ
トッテナム
フランクフルト
AZ
PAOKテッサロニキ
マルモ
ディナモ・キーウ
ニース
アンデルレヒト
▽カラバフ
アヤックス
トッテナム
リヨン
オリンピアコス
マルモ
ボデ・グリムト
ステアウア・ブカレスト
エルフスボリ
▽ガラタサライ
トッテナム
アヤックス
PAOKテッサロニキ
AZ
ディナモ・キーウ
マルモ
エルフスボリ
RFS
▽ビクトリア・プルゼニ
マンチェスター・ユナイテッド
フランクフルト
ソシエダ
PAOKテッサロニキ
ルドゴレツ
ディナモ・キーウ
アンデルレヒト
アスレティック・ビルバオ
▽ボデ・グリムト
ポルト
マンチェスター・ユナイテッド
マッカビ・テルアビブ
ブラガ
カラバフ
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
ベシクタシュ
ニース
▽ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
ローマ
レンジャーズ
ブラガ
フェネルバフチェ
ボデ・グリムト
ミッティラン
ニース
トゥエンテ
▽ディナモ・キーウ
ラツィオ
ローマ
フェレンツバーロシ
ソシエダ
ビクトリア・プルゼニ
ガラタサライ
RFS
ホッフェンハイム
▽ルドゴレツ
スラビア・プラハ
ラツィオ
AZ
リヨン
ミッティラン
ビクトリア・プルゼニ
アスレティック・ビルバオ
アンデルレヒト
▽ミッティラン
フランクフルト
ポルト
フェネルバフチェ
マッカビ・テルアビブ
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
ルドゴレツ
ホッフェンハイム
ステアウア・ブカレスト
▽マルモ
レンジャーズ
スラビア・プラハ
オリンピアコス
フェレンツバーロシ
ガラタサライ
カラバフ
トゥエンテ
ベシクタシュ
▽アスレティック・ビルバオ
スラビア・プラハ
ローマ
AZ
フェネルバフチェ
ビクトリア・プルゼニ
ルドゴレツ
エルフスボリ
ベシクタシュ
▽ホッフェンハイム
トッテナム
ポルト
リヨン
ブラガ
ディナモ・キーウ
ミッティラン
ステアウア・ブカレスト
アンデルレヒト
▽ニース
レンジャーズ
ラツィオ
ソシエダ
フェレンツバーロシ
ボデ・グリムト
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
トゥエンテ
エルフスボリ
▽アンデルレヒト
ポルト
スラビア・プラハ
フェレンツバーロシ
ソシエダ
ルドゴレツ
ビクトリア・プルゼニ
ホッフェンハイム
RFS
▽トゥエンテ
ラツィオ
マンチェスター・ユナイテッド
フェネルバフチェ
オリンピアコス
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ
マルモ
ベシクタシュ
ニース
▽ベシクタシュ
フランクフルト
アヤックス
マッカビ・テルアビブ
リヨン
マルモ
ボデ・グリムト
アスレティック・ビルバオ
トゥエンテ
▽ステアウア・ブカレスト
マンチェスター・ユナイテッド
レンジャーズ
オリンピアコス
PAOKテッサロニキ
ミッティラン
カラバフ
RFS
ホッフェンハイム
▽RFS
アヤックス
フランクフルト
PAOKテッサロニキ
マッカビ・テルアビブ
ディナモ・キーウ
アンデルレヒト
ステアウア・ブカレスト
▽エルフスボリ
ローマ
トッテナム
ブラガ
AZ
カラバフ
ガラタサライ
ニース
アスレティック・ビルバオ