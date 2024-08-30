　UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ組合せ抽選会が30日、モナコで行われた。

　ELは今季から大会方式が大幅に変更。リーグフェーズでは出場36チームが8試合ずつ、異なる対戦相手と戦い、1〜8位が決勝トーナメントに進出、9〜24位がプレーオフで残り8つの決勝トーナメント進出枠を争う。

　MF久保建英が所属するソシエダはホームでアヤックス、PAOKテッサロニキ、ディナモ・キーウ、アンデルレヒトと、アウェーでラツィオ、マッカビ・テルアビブ、ビクトリア・プルゼニ、ニースと対戦する。

　DF毎熊晟矢が所属するAZはホームでローマ、フェネルバフチェ、ガラタサライ、エルフスボリと、アウェーでトッテナム、フェレンツバーロシ、ルドゴレツ、アスレティック・ビルバオと対戦する。

　DF町田浩樹が所属する▽ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズはホームでローマ、ブラガ、ボデ・グリムト、ニースと、アウェーでレンジャーズ、フェネルバフチェ、ミッティラン、トゥエンテと対戦する。

▽ローマ

フランクフルト

トッテナム

ブラガ

AZ

ディナモ・キーウ

ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ

アスレティック・ビルバオ

エルフスボリ

▽マンチェスター・ユナイテッド

レンジャーズ

ポルト

PAOKテッサロニキ

フェネルバフチェ

ボデ・グリムト

ビクトリア・プルゼニ

トゥエンテ

ステアウア・ブカレスト

▽ポルト

マンチェスター・ユナイテッド

ラツィオ

オリンピアコス

マッカビ・テルアビブ

ミッティラン

ボデ・グリムト

ホッフェンハイム

アンデルレヒト

▽アヤックス

ラツィオ

スラビア・プラハ

マッカビ・テルアビブ

ソシエダ

ガラタサライ

カラバフ

ベシクタシュ

RFS

▽レンジャーズ

トッテナム

マンチェスター・ユナイテッド

リヨン

オリンピアコス

ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ

マルモ

ステアウア・ブカレスト

ニース

▽フランクフルト

スラビア・プラハ

ローマ

フェレンツバーロシ

リヨン

ビクトリア・プルゼニ

ミッティラン

RFS

ベシクタシュ

▽ラツィオ

ポルト

アヤックス

ソシエダ

ブラガ

ルドゴレツ

ディナモ・キーウ

ニース

トゥエンテ

▽トッテナム

ローマ

レンジャーズ

AZ

フェレンツバーロシ

カラバフ

ガラタサライ

エルフスボリ

ホッフェンハイム

▽スラビア・プラハ

アヤックス

フランクフルト

フェネルバフチェ

PAOKテッサロニキ

マルモ

ルドゴレツ

アンデルレヒト

アスレティック・ビルバオ

▽ソシエダ

アヤックス

ラツィオ

PAOKテッサロニキ

マッカビ・テルアビブ

ディナモ・キーウ

ビクトリア・プルゼニ

アンデルレヒト

ニース

▽AZ

ローマ

トッテナム

フェネルバフチェ

フェレンツバーロシ

ガラタサライ

ルドゴレツ

エルフスボリ

アスレティック・ビルバオ

▽ブラガ

ラツィオ

ローマ

マッカビ・テルアビブ

オリンピアコス

ボデ・グリムト

ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ

ホッフェンハイム

エルフスボリ

▽オリンピアコス

レンジャーズ

ポルト

ブラガ

リヨン

カラバフ

マルモ

トゥエンテ

ステアウア・ブカレスト

▽リヨン

フランクフルト

レンジャーズ

オリンピアコス

フェネルバフチェ

ルドゴレツ

カラバフ

ベシクタシュ

ホッフェンハイム

▽PAOKテッサロニキ

スラビア・プラハ

マンチェスター・ユナイテッド

フェレンツバーロシ

ソシエダ

ビクトリア・プルゼニ

ガラタサライ

ステアウア・ブカレスト

RFS

▽フェネルバフチェ

マンチェスター・ユナイテッド

スラビア・プラハ

リヨン

AZ

ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ

ミッティラン

アスレティック・ビルバオ

トゥエンテ

▽マッカビ・テルアビブ

ポルト

アヤックス

ソシエダ

ブラガ

ミッティラン

ボデ・グリムト

RFS

ベシクタシュ

▽フェレンツバーロシ

トッテナム

フランクフルト

AZ

PAOKテッサロニキ

マルモ

ディナモ・キーウ

ニース

アンデルレヒト

▽カラバフ

アヤックス

トッテナム

リヨン

オリンピアコス

マルモ

ボデ・グリムト

ステアウア・ブカレスト

エルフスボリ

▽ガラタサライ

トッテナム

アヤックス

PAOKテッサロニキ

AZ

ディナモ・キーウ

マルモ

エルフスボリ

RFS

▽ビクトリア・プルゼニ

マンチェスター・ユナイテッド

フランクフルト

ソシエダ

PAOKテッサロニキ

ルドゴレツ

ディナモ・キーウ

アンデルレヒト

アスレティック・ビルバオ

▽ボデ・グリムト

ポルト

マンチェスター・ユナイテッド

マッカビ・テルアビブ

ブラガ

カラバフ

ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ

ベシクタシュ

ニース

▽ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ

ローマ

レンジャーズ

ブラガ

フェネルバフチェ

ボデ・グリムト

ミッティラン

ニース

トゥエンテ

▽ディナモ・キーウ

ラツィオ

ローマ

フェレンツバーロシ

ソシエダ

ビクトリア・プルゼニ

ガラタサライ

RFS

ホッフェンハイム

▽ルドゴレツ

スラビア・プラハ

ラツィオ

AZ

リヨン

ミッティラン

ビクトリア・プルゼニ

アスレティック・ビルバオ

アンデルレヒト

▽ミッティラン

フランクフルト

ポルト

フェネルバフチェ

マッカビ・テルアビブ

ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ

ルドゴレツ

ホッフェンハイム

ステアウア・ブカレスト

▽マルモ

レンジャーズ

スラビア・プラハ

オリンピアコス

フェレンツバーロシ

ガラタサライ

カラバフ

トゥエンテ

ベシクタシュ

▽アスレティック・ビルバオ

スラビア・プラハ

ローマ

AZ

フェネルバフチェ

ビクトリア・プルゼニ

ルドゴレツ

エルフスボリ

ベシクタシュ

▽ホッフェンハイム

トッテナム

ポルト

リヨン

ブラガ

ディナモ・キーウ

ミッティラン

ステアウア・ブカレスト

アンデルレヒト

▽ニース

レンジャーズ

ラツィオ

ソシエダ

フェレンツバーロシ

ボデ・グリムト

ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ

トゥエンテ

エルフスボリ

▽アンデルレヒト

ポルト

スラビア・プラハ

フェレンツバーロシ

ソシエダ

ルドゴレツ

ビクトリア・プルゼニ

ホッフェンハイム

RFS

▽トゥエンテ

ラツィオ

マンチェスター・ユナイテッド

フェネルバフチェ

オリンピアコス

ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ

マルモ

ベシクタシュ

ニース

▽ベシクタシュ

フランクフルト

アヤックス

マッカビ・テルアビブ

リヨン

マルモ

ボデ・グリムト

アスレティック・ビルバオ

トゥエンテ

▽ステアウア・ブカレスト

マンチェスター・ユナイテッド

レンジャーズ

オリンピアコス

PAOKテッサロニキ

ミッティラン

カラバフ

RFS

ホッフェンハイム

▽RFS

アヤックス

フランクフルト

PAOKテッサロニキ

マッカビ・テルアビブ

ディナモ・キーウ

アンデルレヒト

ステアウア・ブカレスト

▽エルフスボリ

ローマ

トッテナム

ブラガ

AZ

カラバフ

ガラタサライ

ニース

アスレティック・ビルバオ