STARKIDS、supercell『ワールドイズマイン』をサンプリングした超意欲作『“World is Ours ft. 初音ミク”』をデジタルリリース＆フルMV公開 ！独占コメントも到着

この夏、6曲の新譜を発表し、制作とライブに燃える日々を過ごすSTARKIDSの意欲作、『World is Ours ft.初音ミク』が8月30日にデジタル配信リリースされ、ミュージックビデオフルVerも同日21:00に公開される。

ボカロシーンの黎明期を代表するsupercellの『ワールドイズマイン』をサンプリングした本楽曲は、日本発の音楽・カルチャーの新たな礎を築くSTARKIDSが、「俺らが世界塗り替える時代」「この世界は俺らのtake over the world」と、彼らの世界征服の野望への一歩を踏み出す思いが込められた力作となっている。

ハード/ジャンプスタイルのビートは今年リリースされた『BIG HEAD』、『PREGAME』に続きguntai9のビートメイカーの一人であるlil effortが手がけた。構想から発表まで3年を要した楽曲には、STARKIDSのエネルギッシュな面のみに終わらず、大胆さと繊細さが織りなす、共感を呼ぶ歌詞と時代の次を創る音像は聴く人々に明日を生きる活力を与えるのではないだろうか。

人気トラップラッパーDekoとの共作ヴァーチャルラッパー・Yameii Onlineを手がけたことでもお馴染みのOSEANWORLD(読み=オーシャンワールド)が、アートワークとミュージックビデオの監督を手掛けた。カラフル、ポップでアイキャッチーなデザインの中に心情に訴えかけるエモさが滲みでている彼の世界観は、聴いた人々の心を鷲掴みにするSTARKIDSのメロディアスなトップラインにマッチしている。

監督は今作に関して、“It’s an honor to work with both star kids and miku. I love both of their music so to contribute my talents to help further the history is dope! All of you are dope to work with and I def hope to do it again I hope everyone likes the video!”「STARKIDSとミクの両方と一緒に仕事ができるなんて光栄です。どちらの音楽も大好きなので、自分の才能を生かしてこの歴史をさらに盛り上げることができるのは本当に最高です!みんなと一緒に仕事ができて本当に楽しかったし、ぜひまたやりたいです みんながこのビデオを気に入ってくれることを願っています!」と語った。

また、8月初旬にSTARKIDSが仕掛けた「G-Force」STARKIDS文化祭では、リリースに先行して『World is Ours』のミュージックビデオがライブパフォーマンスと併せて披露された。(live Photos by: Yuri Horie)

【STARKIDS メンバー一同の気持ちを代表して、leviからより独占コメント】

曲が完成しどんなビジュアルを作ろうかと考えた最中、日本に遊びに来ていたOSEANWORLDとDekoと会い、一緒に遊ぶ中で、二人が初音ミクに影響を受けYameii Onlineプロジェクトを作った事などを知り、僕たちのWorld is Oursのビデオのコンセプトにぴったり合う存在だなと感じました。OSEANも是非やりたいと言ってくれて、運命のように星が揃っていき完成まで辿り着けました。

言葉や、国境関係無く好きなものを共有し、それに人が自然と集まる。そういう事を僕たちはしたくて、World Is Oursは僕たちのやりたい事を体現している作品になっています。

みんな本当にお待たせ、楽しんでねforever stars, forever kids