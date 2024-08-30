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21:00

南アフリカ貿易収支（7月）

予想 179.0億ランド 前回 242.0億ランド



インド実質ＧＤＰ（2024年 第2四半期）

予想 6.8% 前回 7.8%（前年比)



ブラジル雇用統計（7月）

予想 6.9% 前回 6.9%（失業率)



21:30

カナダ実質GDP（2024年 第2四半期）

予想 1.8% 前回 1.7%（前期比年率)



カナダ実質GDP（6月）

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 1.4% 前回 1.1%（前年比)



米個人所得・支出（7月）

予想 0.2% 前回 0.2%（個人所得・前月比)

予想 0.5% 前回 0.3%（個人支出・前月比)



米PCEデフレータ（7月）

予想 0.2% 前回 0.1%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.6% 前回 2.5%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.2% 前回 0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.7% 前回 2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)



22:45

米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（8月）

予想 45.2 前回 45.3



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（8月）

予想 67.8 前回 67.8



31日（土）

中国製造業PMI・非製造業PMI（8月）

英中銀ハスケル氏、任期満了（後任にアラン・テイラー氏、9月2日付で就任）



※予定は変更されることがあります。

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