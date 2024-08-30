21:00
南アフリカ貿易収支（7月）
予想　179.0億ランド　前回　242.0億ランド

インド実質ＧＤＰ（2024年 第2四半期）
予想　6.8%　前回　7.8%（前年比)

ブラジル雇用統計（7月）
予想　6.9%　前回　6.9%（失業率)

21:30
カナダ実質GDP（2024年 第2四半期）
予想　1.8%　前回　1.7%（前期比年率)

カナダ実質GDP（6月）
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　1.4%　前回　1.1%（前年比)

米個人所得・支出（7月）
予想　0.2%　前回　0.2%（個人所得・前月比)
予想　0.5%　前回　0.3%（個人支出・前月比)

米PCEデフレータ（7月）
予想　0.2%　前回　0.1%（PCEデフレータ・前月比)
予想　2.6%　前回　2.5%（PCEデフレータ・前年比)
予想　0.2%　前回　0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)　
予想　2.7%　前回　2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)

22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（8月）
予想　45.2　前回　45.3

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（8月）
予想　67.8　前回　67.8

31日（土）
中国製造業PMI・非製造業PMI（8月）
英中銀ハスケル氏、任期満了（後任にアラン・テイラー氏、9月2日付で就任）

※予定は変更されることがあります。