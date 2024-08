パステル40周年記念！焼き菓子の詰め合わせ、「ポムポムプリン」や「祇園辻利」とのコラボ商品も登場。

ベーカリー&パティスリーを展開するオールハーツ・カンパニーは、パステルの創業40周年を記念した感謝祭を2024年9月1日から30日まで開催します。

期間限定なのでお早めに

看板商品『なめらかプリン』が"なめらかプリンブーム"の火付け役になった「パステル」から、40周年記念の特別な商品が販売されます。

・PASTEL40周年記念バッグ

『ラングドシャ ホワイトチョコ(12枚入)』、『スフレ&ブラウニー(8個入)』、『フィナンシェ』1個、『チョコフィナンシェ』1個の詰め合わせです。「パステル」の焼き菓子をお得に楽しめます。

販売期間は9月7日から8日までの2日間限定。価格は2220円です。

・ポムポムプリンのミニプリン

過去に期間限定で販売された"パステル×ポムポムプリン"のコラボデザインプリンが復刻発売。『なめらかプリン』に重ねたホイップクリームの上に「ポムポムプリン」のイラストがココアパウダーで描かれています。デザインは計4種類で、販売時期により異なります。

販売期間は9月1日から30日まで。価格は460円です。

・ポムポムプリンのプチバッグ

過去にコラボした5年間の"パステル×ポムポムプリン"限定アートを使用したプチバッグが、計3種類登場します。パステルの人気焼き菓子『ラングドシャ ホワイトチョコ』5枚と5年間の限定アートのステッカーシールをセット。プチバッグは、裏表で異なるコラボ限定アートを組み合せています。

販売期間は9月1日から30日まで。価格は800円です。

その他にも、2024年にポムポムプリンとのコラボ商品として期間限定で販売した『ポムポムプリンのプリン ア・ラ・モード』、『まるごとポムポムプリン(かお)』、『まるごとポムポムプリン(おしり)』、『ポムポムプリンの焼菓子BOX』なども同期間中に復刻販売します。

・祇園辻利の宇治抹茶使用 濃いプリン なめらか宇治抹茶

今年の初夏に、宇治茶専門店「祇園辻利」との初コラボレーションとして期間限定で発売した、宇治抹茶プリンを復刻販売。ソースにも「祇園辻利」の宇治抹茶を使用しています。

販売期間は9月1日から30日まで。価格は540円です。

・なめらかプリン1984

卵黄・生クリーム・牛乳・砂糖・バニラエッセンスのみと、シンプルな素材のプリンです。なめらかさ・濃厚さ・素材の風味・甘さのバランス・味の変化の5つの特長にこだわって作られています。

販売期間は通年ですが、全店での販売は9月1日から30日まで。価格は540円です。

いずれも、全国の「パステル」店舗で販売しますが、一部価格が異なる店舗、取り扱いのない店舗があります。

また、数量限定のため、なくなり次第終了となります。気になる人は早めにチェックを。

※価格はすべて税込です。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652648

東京バーゲンマニア編集部