46年の歴史を持つ名スパゲッティ店の味を受け継ぐ新店がオープン！（東京・西新宿）

SPAGHETTI KAKEHASHI(東京・西新宿)

2024年7月23日、JR新宿駅西口から徒歩約4分、東京メトロ西新宿駅から徒歩約3分の新宿野村ビル地下2階に「SPAGHETTI KAKEHASHI(スパゲッティ カケハシ)」がオープンしました。

お店の場所は、新宿野村ビル竣工時から46年間営業していたスパゲッティの名店「HASHIYA」の跡地。2024年6月の閉店後、同店で長年味を守ってきたスタッフたちが“変わらぬ場所・変わらぬ味・変わらぬおもてなし”をテーマに新規オープンすることになりました。

おすすめメニューの「タラコとウニとイカのスパゲッティ」(1,700円)は、ウニとバターの濃厚でクリーミーな味わいが口いっぱいに広がる自慢の一皿。タラコとイカの食感も大切に、食材選びにもこだわっています。

定番の「ミートソースのスパゲッティ」(1,450円)は、3日間かけて作るひき肉たっぷりの特製ソースが美味。トマトの酸味と肉の旨みが凝縮しています。納豆をトッピングした「ミートソースとナットウのスパゲッティ」(1,550円)もファンの多いメニューです。



オリジナルのカルボナーラ「ベーコンとタマゴとキムチのスパゲッティ」(1,550円)も人気。マイルドなタマゴとピリ辛キムチの相性が抜群で、やみつきになる味わいです。

オリジナルドレッシングが人気のサラダ類も健在。左上から時計回りに「【マスタード風味】サラミサラダ」(800円)、「【マスタード風味おしょう油入り】シメジサラダ」(900円)、「【フレンチ】生ハムサラダ」(900円)など、約10種類のサラダメニューを用意しています。パスタと一緒に食べたいですね。

店内は木をベースにした、温かみのある空間です。座席はカウンター席とテーブル席、24席を用意。以前は現金会計のみでしたが、新店ではキャッシュレス対応も始まったそう。長年受け継いできた味の架け橋となる新店、さらにパワーアップして営業中! ぜひ、行ってみてください。

食べログレビュアーのコメント

『ハシヤの本店が店名を変えてリニューアルオープンした。閉店の張り紙を見た時にはヒヤッとしたがスタッフの皆さまやメニューなどはハシヤと同様で安心した。

初の海の幸スパゲッティ。ガツンと濃いめの醤油と海の幸の旨味が凝縮している。アルデンテもいつも通り。大好きなサラダのマスタードドレッシングもいつも通りの旨さだった。

店名こそ変わってしまったが大好きなハシヤがそこにはしっかりと残っていた。ご馳走様でした』(jnglogさん)

『今回は、味確認でいつも食べているタラコとウニとイカのスパゲッティにしました

味は?

新オープンで何か変わったのか??

一口目のインパクト

塩味強め、旨味パンチ!!

これこれ!!!!

変わってません

(*´艸`)

生タラコの新鮮さ

ウニの濃厚さ

イカの新鮮さ

アルデンテより気持ち硬めの芯ぱっつんが最高に美味しい

ぶっちゃけ、ハシヤからカケハシになっても差は感じません

格別に美味しい』(edhardyさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆SPAGHETTI KAKEHASHI住所 : 東京都新宿区⻄新宿1-26-2 新宿野村ビル B2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

