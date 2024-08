ヘルナンデスは5月に加入…打率.294、8本塁打、OPS.798と活躍していた

巨人公式YouTubeは29日、『「みんな、待っているぞ!エリー」〜Hope you come back soon , Elly〜』と題した動画を投稿。骨折で離脱したエリエ・ヘルナンデス外野手のリハビリの様子に加え、助っ人へ届けた“サプライズ”の裏側を公開した。公開わずか1日ながらも再生回数はすぐに10万回を超え、「愛されてるな」「いい助っ人。いいチーム」と反響を呼んでいる。

ヘルナンデスは11日の中日戦(バンテリンドーム)で、ダイビングキャッチを試みた際に左手首を負傷。担架に乗せられたまま球場を去り、左手首の骨折が発表された。5月に途中加入した助っ人は、交流戦では両リーグ5位の打率.342をマーク。故障するまでの56試合で打率.294、8本塁打、30打点、OPS.798を記録して打線を支えていた。

そんな助っ人を応援しようと、巨人は20日からの広島3連戦と22日からの中日3連戦にて「みんな、待っているぞ!エリー〜! Todos te estamos esperando Elly!」を実施した。東京ドーム内に特設スペースを設置し、ヘルナンデスの背番号「42」が描かれた専用ボードに、ファンが直筆でメッセージを書き込めるイベントを行った。6日間で計4734人が参加。大判台紙54枚分のメッセージが寄せられる盛況ぶりを見せた。

動画内では、巨人の選手たちが実際にメッセージを書いている様子も収められ、メッセージボードを見ながらヘルナンデスが感激している姿も映されている。ファンからは「帰国することもできたのに、日本で治療とリハビリしてくれるなんて神でしかない」「短期間でこれだけ愛される助っ人はなかなか居ないぞ」「ここまでするのは異例中の異例」「エリーがどれほど愛されているか」「ファンにも選手にも愛される助っ人外国人選手はなかなかいないと思います」と、激励のコメントに加えて、29歳助っ人の人柄を称賛する声も多数寄せられた。(Full-Count編集部)