メジャーデビュー10周年を迎えたキュウソネコカミが、10月9日にリリースするアルバム『出現!鼠浄土』のジャケットデザイン、CDの収録楽曲タイトル、特典映像の収録楽曲タイトル、VICTOR ONLINE STORE 限定セット同梱グッズ(Tシャツデザイン画像)、チェーン特典(オリジナルステッカー画像)、セブンネット特典内容(オリジナルトート型エコバック)を発表した。

『出現!鼠浄土』発売日: 2024年10月9日(水)https://www.jvcmusic.co.jp/kyuso/Linkall/VICL-65997.html・通常盤(CD):VICL-65997 3,091円(税抜) / 3,400円(税込)・初回限定盤A(CD+Blu-ray):VIZL-2353 6,291円(税抜) / 6,920円(税込)・初回限定盤B(CD+DVD):VIZL-2354 5,891円(税抜) / 6,480円(税込)・VOS限定バンドルセット<初回限定盤A + デビュー10周年記念 ジャケット・デザイン限定Tシャツ(M/L/XL):10,420円(税込)・VOS限定バンドルセット<初回限定盤B + デビュー10周年記念 ジャケット・デザイン限定Tシャツ(M/L/XL):9,980円(税込)<収録楽曲>1, ネコカミたい2, クライマックス同棲3, これは俺じゃない4, わや5, 爆弾低気圧6, エキゾチックアニマル7, BACK TO THE NATURE8, 正義マン9, 一喜一憂10, やってみようぜヒーロー<初回限定盤>[Blu-ray / DVD]「ONEMAN LIVE in Gobo City!!-ヤマサキセイヤ地元凱旋-成⼈式ぶりの御坊市民文化会館〜御坊市市制施行70周年特別記念事業〜」[2024/6/8]私飽きぬ私ギリ昭和 -完全版-サギグラファーファントムヴァイブレーションKMTR645推しのいる生活勇者ロトシック一喜一憂Tくんなんまんだ何も無い休日ビビったDQNなりたい、40代で死にたいハッピーポンコツわかってんだよEn1. Welcome to 西宮En2. The bandEn3. お願いシェンロンデビュー10周年記念!加藤マニ監督とメンバーによる、MV撮影の裏側を振り返るスペシャル映像【VICTOR ONLINE STORE限定セット】数量限定! デビュー10周年記念 ジャケット・デザインTシャツ付きメジャーデビュー10周年を記念したキュウソネコカミ歴代ジャケットでデザインされたTシャツを同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セットを販売(サイズ展開: M / L / XL)[CD] 全10曲収録[Blu-ray / DVD] *初回限定盤のみ収録◯ヤマサキセイヤ地元凱旋ライブ映像をたっぷり収録!「ONEMAN LIVE in Gobo City!!-ヤマサキセイヤ地元凱旋-成⼈式ぶりの御坊市⺠⽂化会館〜御坊市市制施⾏70周年特別記念事業〜」[2024/6/8]◯デビュー10周年記念!映像ディレクター・加藤マニ氏とメンバーによる、過酷なMV撮影の裏側を振り返るスペシャル映像収録予定◯恒例のメンバー副音声も収録※本セットはVICTOR ONLINE STORE限定の予約販売商品となります※本セットは数に限りがございますため、発売日前であっても予定数に達し次第、予約・販売終了となります。※本セットは、2024年10月9日(水)より順次お届けを予定しております。※本セットは、お客様都合でのキャンセル・交換・返品はお断りさせていただきます。その他詳細はHPをご確認ください。