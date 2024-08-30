Mega Shinnosuke、新曲「ふたりの映画」を9/4に先行配信リリース決定
Mega Shinnosukeが、新曲「ふたりの映画」を9月4日（水）にリリースする。
9月18日にリリースされるアルバム『君にモテたいっ!!』から先行配信でリリースされる「ふたりの映画」は、淡いドリーミーな映画を彷彿とさせる別れをテーマとした楽曲。Mega Shinnosuke自身が1つの物語を描いており、心の残るメロディと歌詞がアルバム全体を締めるに相応しい楽曲。Mega ShinnosukeのオフィシャルYouTubeチャンネルでは、ティザー映像が公開。また、Pre-Add / Pre-Save（事前予約）がスタートしている。
リリース情報
2024.9.04 Digital Release
URL： https://mega-shinnosuke.lnk.to/Futarino_Eiga
リリース情報
2024.09.18（水）Release
URL：https://mega-shinnosuke.lnk.to/Kimini_Motetai
01. 愛とU
02. 18才の夏休み
03. あの子とダンス(feat. chelmico)
04. ぼくの部屋においでヨ
05. 海をみにいこう(with 崎山蒼志)
06. miss u situation
07. ao
08. ふたりの映画
ライブ・イベント情報
11/02(土)：札幌SPiCE
11/09(土)：名古屋CLUB QUATTRO
11/16(土)：福岡BEAT STATION
11/24(日)：大阪BIGCAT
12/08(日)：東京Zepp Shinjuku
関連リンク
◆Mega Shinnosuke オフィシャルYouTubeチャンネル