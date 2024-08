アニメ・マンガ作品やキャラクターなどと企業・団体など異業種によるタイアップコラボ作品を表彰する『京都アニものづくりアワード2024』(主催:アニものづくりアワード実行委員会)のノミネートが、29日に発表された。全国各地域の企業・団体から141作品もの応募があった。総合グランプリ及び入賞作品は9月21日・22日開催の『京まふ』会場内、みやこめっせステージ(9月21日 後3:50〜)発表される。

■京都アニものづくりアワード2024 ノミネート作品 ※カッコ内は企業名 ※順不同(1)アニメーションCM作品 17作品・「青春ループ」 平成と令和の女子高生の恋の物語(株式会社NTTドコモ)・WcDonald's Campaign(McDonald's USA)・「MISO食べたい」篇(日清食品ホールディングス株式会社)・ 「夏は食っとけシーフード」篇(日清食品ホールディングス株式会社)・ 走馬灯バス(プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命・PGF生命)・パキシエル×コジコジ「パキシエルでごきげんなコジコジキャンペーン」(森永製菓株式会社)・未来の引越を描いたアニメーションムービー「MOVE TO THE FUTURE」シリーズ(アート引越センター)・夢みるアル美 広がり篇/夢みるアル美 リサイクル篇(株式会社UACJ)・脱・前髪オールバック(花王)・ほくでんグループテーマ楽曲「365日の明日」オリジナルアニメMV(ほくでんグループ・北海道電力株式会社)・あたらしい自転車生活(一般社団法人自転車協会)・初音ミク×ポカリスエットProject(大塚製薬)・Jリーグ×転生したらスライムだった件 大会開幕プロモーション(Jリーグ・公益社団法人日本プロサッカーリーグ/講談社)・今は将来に入りますか。(京セラ株式会社)・日清食品×あんスタ コラボ施策(日清食品)・『クレヨンしんちゃん』コラボレーション企業広告(株式会社センチュリー21・ジャパン)・大正漢方童話劇場(大正製薬株式会社)(2) コンテンツタイアップ部門 38作品・ 『ダンジョン飯』×村の鍛冶屋 「ドワーフ=燕三条の職人」燕三条の職人が作るコラボ調理器具 (株式会社山谷産業)・MAPLUSキャラdeナビ×【推しの子】【推しの子】「有馬かな」キャラチェンジセット(株式会社エディア)・大衆食堂半田屋70周年×大森杏子10周年プロジェクト!(株式会社半田屋/株式会社ディヴァージュ)・TVアニメ『SPY×FAMILY』『J league』 家族と一緒に盛り上がれ! (J league(日本プロサッカーリーグ))・食べておいしい・飾って楽しいバレンタイン「シンデレラガールズチョコレート」 (株式会社DINOS CORPORATION)・TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×静岡鉄道(静岡鉄道株式会社)・佐賀県副知事 島耕作(佐賀県広報広聴課 サガプライズ!)・リネージュW × 佐賀県(佐賀県広報広聴課 サガプライズ!)・「夏は食っとけシーフード」篇(日清食品ホールディングス株式会社)・ギャツビー 爽快シャワーペーパー(株式会社マンダム)・板チョコアイス×ウマ娘「パキッと響く ウマさのファンファーレ♪」キャンペーン(森永製菓株式会社)・でらます × アイドルマスター シンデレラガールズ I LOVE AICHI (でらますシンデレラ)(名鉄観光サービス株式会社)・でらます × アイドルマスター ミリオンライブ!(でらますミリオン)(名鉄観光サービス株式会社)・パキシエル×コジコジ「パキシエルでごきげんなコジコジキャンペーン」 (森永製菓株式会社)・森永DARS×ブルーロック エゴな美味しさ、ミルクのしわざ(森永製菓株式会社)・モンチッチ50周年記念!ホテルדルーム”コラボレーション【第1期】(株式会社CVSベイエリア)・「名探偵コナンからのオカシな挑戦状!」江崎グリコ6ブランド横断キャンペーン(江崎グリコ株式会社)・アサヒビール「中元期フォーマルギフト施策」サラリーマン山崎シゲルコラボ(アサヒビール株式会社)・JA全農あおもり×カピバラさん カピバラさんグッズがもらえるキャンペーン (全国農業協同組合連合会 青森県本部)・ストリートファイター×CLEAR (ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング/クリア)・「じゃらんスペシャルウィーク」2024年WebCM「湯湯白書」篇(株式会社リクルート)・リケンのノンオイル×ダンジョン飯 コラボ施策(理研ビタミン株式会社)・スシロー×原神 「回転の宴」(株式会社FOOD & LIFE COMPANIES/株式会社COGNOSPHERE)・スシローで一皿いこうぜ!キャンペーン(株式会社FOOD & LIFE COMPANIES/株式会社カプコン/株式会社ナイアンティック)・コンタクトレンズのSEED×『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』Xフォロー&引用リポストキャンペーン(株式会社シード)・味ぽん生活魔法化“食卓をしあわせにする魔法”アジポンベルド(株式会社Mizkan)・Z会グループ |『サマーウォーズ』15周年特別コラボレーション(株式会社増進会ホールディングス・Z会グループ)・アリナミン×進撃の巨人|現代人の疲れを駆逐せよ!キャンペーン(アリナミン製薬株式会社)・#エゴい髪型でキメろ(株式会社リクルート)・ 初音ミク×ポカリスエットProject(大塚製薬)・Jリーグ×転生したらスライムだった件 大会開幕プロモーション(Jリーグ・公益社団法人日本プロサッカーリーグ/講談社)・日清食品×あんスタ コラボ施策(日清食品)・エオルゼアポポトチップス(株式会社湖池屋)・ポテチル(株式会社湖池屋)・『クレヨンしんちゃん』コラボレーション企業広告(株式会社センチュリー21・ジャパン)・BOSS|SPY×FAMILY「ちちの日」大作戦!(サントリー食品インターナショナル株式会社)・割るだけボスカフェ|SPY×FAMILY コラボキャンペーン(サントリー食品インターナショナル株式会社)・ZONe 『POWER ON! SPY×FAMILY』キャンペーン(サントリー食品インターナショナル株式会社)(3)オリジナルコンテンツ部門 12作品・「青春ループ」 平成と令和の女子高生の恋の物語(株式会社NTTドコモ)・ ヨーグルッペトレジャーII(南日本酪農協同株式会社)・NOLTY4月始まり「物語が始まる季節に、新しい手帳を。」 (株式会社日本能率協会マネジメントセンター)・ハジメとケンとセツ(一建設)・走馬灯バス(プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命・PGF生命)・未来の引越を描いたアニメーションムービー「MOVE TO THE FUTURE」シリーズ(アート引越センター)・アニメイト池袋本店を人間サイズの超ビッグなペーパークラフトで作ってみた(株式会社アニメイト)・夢みるアル美 広がり篇/夢みるアル美 リサイクル篇(株式会社UACJ)・あたらしい自転車生活(一般社団法人自転車協会)・会計救世主伝説!(矢本公認会計士事務所/一般社団法人MANGAEX協会)・今は将来に入りますか。(京セラ株式会社)・大正漢方童話劇場(大正製薬株式会社)(4)クラフトデザイン部門 11作品・『ダンジョン飯』×村の鍛冶屋 「ドワーフ=燕三条の職人」燕三条の職人が作るコラボ調理器具(株式会社山谷産業)・リネージュW × 佐賀県(佐賀県広報広聴課 サガプライズ!)・TVアニメ『進撃の巨人』(株式会社愛鷹製作所・URAKITA工房)・ストリートファイター×CLEAR(ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング/クリア)・xxxHOLiC 京七宝ボトルキープチャーム(アミタ エムシーエフ株式会社)・結城紬×刀剣乱舞ONLINE(茨城県結城市)・エオルゼアポポトチップス(株式会社湖池屋)・ ポテチル(株式会社湖池屋)・BOSS|SPY×FAMILY「ちちの日」大作戦!(サントリー食品インターナショナル株式会社)・割るだけボスカフェ|SPY×FAMILY コラボキャンペーン(サントリー食品インターナショナル株式会社)・北斗の拳40周年大原画展 自然紋アート(株式会社 コアミックス/大日本印刷株式会社)(5)テクノロジー・イノベーション部門 4作品・MAPLUSキャラdeナビ×【推しの子】【推しの子】 「有馬かな」キャラチェンジセット(株式会社エディア)・プリキュアバーチャルワールド(東映アニメーション株式会社/株式会社Gugenka)・『金田一少年の事件簿』×E-PinMystery 東武百貨店 ミラクルショー殺人事件〜消えた遺体と赤い薔薇〜(池袋ミステリータウン)・初音ミク×ポカリスエットProject(大塚製薬)(6)インターナショナル部門 3作品・NANA x PASSIONAL LOVER(广州恋火化妆品有限公司)・WcDonald's Campaign(McDonald's USA)・JOOCYEE×キャッツアイ「Gentlewoman 反转主角」コラボシリーズ (上海橘宜化妆品有限公司)(7)地方創生部門 16作品・TVアニメ『SPY×FAMILY』『J league』 家族と一緒に盛り上がれ!(J league(日本プロサッカーリーグ))・TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×静岡鉄道(静岡鉄道株式会社)・佐賀県副知事 島耕作(佐賀県広報広聴課 サガプライズ!)・リネージュW × 佐賀県(佐賀県広報広聴課 サガプライズ!)・大手饅頭伊部屋× アイドルマスター シンデレラガールズ ユニット岡山親善大使 コラボオリジナルパッケージ大手まんぢゅう10個入り コラボ特別缶バッジ付き(株式会社 大手饅頭伊部屋)・でらます × アイドルマスター シンデレラガールズ I LOVE AICHI(でらますシンデレラ)(名鉄観光サービス株式会社)・でらます × アイドルマスター ミリオンライブ! (でらますミリオン)(名鉄観光サービス株式会社)・燈の守り人「石廊埼灯台」(静岡県南伊豆町)(株式会社ワールドエッグス/燈の守り人製作委員会)・城郭合体オシロボッツ(株式会社MIXI)・海ノ民話アニメーション「神割り岩(かみわりいわ)」(日本財団「海と日本プロジェクト」/ 一般社団法人日本昔ばなし協会「海ノ民話のまちプロジェクト」/宮城県南三陸町「神割り岩」製作実行委員会)・宇部市「まちじゅうエヴァンゲリオン」第3弾(山口県宇部市)・姫路城世界遺産登録30周年記念事業 姫路城VR謎解きイベント 「姫路城と伝説の秘宝」(姫路市観光経済局観光コンベンション室)・『ガールズバンドクライ』×川崎(川崎市役所および地元の企業・店舗)・ほくでんグループテーマ楽曲「365日の明日」オリジナルアニメMV (ほくでんグループ・北海道電力株式会社)・結城紬×刀剣乱舞ONLINE(茨城県結城市)・ JIMOTOON PROJECT #1「明日、秩父で逢えたら。」 (埼玉県秩父市/日本女子大学/西武鉄道株式会社/読売広告社)<選考委員>■選考委員長夏野 剛 氏(近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授、株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 Chief Executive Officer)■選考委員数土 直志 氏(ジャーナリスト)中村 彰憲 氏(立命館大学映像学部教授)丸山 正雄 氏(スタジオM2代表取締役社長)陸川 和男 氏(キャラクター・データバンク代表取締役社長、一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会 副理事長/専務理事)※五十音順■特別選考委員齋藤 茂 氏(KYOTO Cross Media Experience実行委員会委員長、株式会社トーセ代表取締役会長 兼CEO)林 龍太郎 (広告クリエイター・プロデューサー)真木 太郎 氏 (ジェンコ代表取締役)松田 あずさ 氏 (SPJA VP of Business Development)※五十音順