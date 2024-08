ACミランとASローマとの間で今夏、トレード移籍が行われるようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ACミランはローマからFWタミー・エイブラハムをレンタル移籍で獲得し、ローマはACミランからMFアレクシス・サレマーケルスをレンタル移籍で獲得することが決定したという。イタリアに所属する両クラブ間でのトレード移籍が実現したようだ。



チェルシーの下部組織出身のエイブラハムは左膝前十字靭帯断裂の大怪我により、昨季は終盤まで出場はできず、復帰後は公式戦12試合に出場し、1ゴール1アシストを記録していた。





Tammy Abraham to AC Milan, Alexis Saelemaekers to AS Roma… here we go!



Deal done on LOAN as revealed earlier tonight, both players will join the club on loan and then formally back next season.



Abraham will join AC Milan.



Saelemaekers will join AS Roma. pic.twitter.com/WWCqrr4Wke