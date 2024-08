ノッティンガム・フォレストは今夏も積極的な補強に動いている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ノッティンガム・フォレストは今夏、ウェストハム・ユナイテッドに所属するイングランド代表MFジェイムズ・ウォード・プラウズの獲得に動くという。同クラブは今夏の移籍市場におけるラストピースとしてプレミア屈指のFKの名手をリストアップしたようだ。



サウサンプトン下部組織出身であるウォード・プラウズは2011年にトップチームデビューを果たすと、同クラブでは公式戦通算410試合に出場し、55ゴール52アシストを記録するなどクラブの顔として活躍。しかし2023年8月、所属するサウサンプトンが英2部チャンピオンシップに降格すると、ウェストハムへの完全移籍を決断し、個人残留していた。





Ward-Prowse bends one in from the corner pic.twitter.com/Sn4UBzHfSp