ボッテガ・ヴェネタからスムースレザーを使った新作バッグ「リベルタ」が登場

ボッテガ・ヴェネタ(BOTTEGA VENETA)はWinter 24 ショーで登場したバッグコレクションから、スムースレザーを使った新作バッグ「リベルタ」を発表しました。Courtesy of BOTTEGA VENETAリベルタは、上質なスムースレザーをまとったクロスボディバッグ。かつてベルトのデザインとして登場したケーブル状に編み込んだコードと真鍮の留め具をバッグのクロージャーにあしらっています。この新作バッグでは、あえてイントレチャートを用いず、スムージーカーフレザー製にすることで卓越したレザーとその自然な特性を強調しており、1970年代に登場したアーカイブのバッグからヒントを得て、厳選されたタンナリーで採用された革新的な技術により、素材の本質を引き出しています。

ソナム・カプールもリベルタを使用(2024年7月13日ウィンブルドン選手権 ウィメンズ 決勝にて)Courtesy of BOTTEGA VENETAリベルタは、フラップの裏側にカーフレザー、ボディの内側にはスエードのライニングを施しています。スムージーカーフレザーはシボが目立たず、 きわめてなめらかな質感が特徴。このレザーは「スローレザー」 という製法を用いて加工されており、 レザーの処理に時間を要す一方で、加工に伴う排水量、硫化ナトリウムやクロム廃棄物、 なめし剤の使用量を削減することを目的としています。新作バッグ「リベルタ」スモールとミディアムの2サイズの展開になります。Courtesy of BOTTEGA VENETAミディアム リベルタサイズ:W30 xH20 xD8 cm素材:スムージーカーフレザー 100%カラー:STERLING/FONDANT/BLACK/ BAROLO/AVOCADO価格:62万7,990円(税込)Courtesy of BOTTEGA VENETAスモール リベルタサイズ:W27.5 xH16 xD6cm素材:スムージーカーフレザー 100%カラー:FONDANT価格:52万2,500円(税込)お問い合わせ:ボッテガ・ヴェネタ ジャパンTEL:0120-60-1966https://www.bottegaveneta.com/