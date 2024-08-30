Æ£¸¶µª¹á £³»þ´ÖÈ¾àÆð¶ØáÈï³²¡ÄÂæÉ÷10¹æ¤Ç¡Ö¿·´´ÀþÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¡¦Æ£¸¶µª¹á¤¬£³£°Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢£³£±Æü¤È£¹·î£±Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¡×¤ÎÌ¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¸ø±é¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡µª¹á¤Ï¡ÖÌÀÆüÌÀ¸åÆü¤Î¸ø±é¡¡¸æ±àºÂ¤µ¤ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡ª¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¸ø±é¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Î¥í¥Î¥íÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¡¢¡¢¡¢³§¤µ¤ó¤â³Æ½ê¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¡Ø¥«¥ë¥á¥ó¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¡Ù¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤â¡¢ÌÀÆü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é³«ºÅ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢±¦±ýº¸±ý¡¢¡¢¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¡¿§¡¹¤Ê±Æ¶Á¤ò¤¯¤é¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂæÉ÷£±£°¹æ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ôÆüÁ°¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÅì³¤Æ»¿·´´Àþ·×²è±¿µÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤â¤½¤ì¤¾¤ì»Å»ö¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¡¢»ä¤â¡¢Ì¾¸Å²°Æþ¤ê¤òËÜÍè¤â°ìÆüÁ°ÅÝ¤·¤ò¤·¤ÆºòÆü¡¡¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢£³»þ´ÖÈ¾¡¢Ää¼Ö¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¿·´´ÀþÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¡¢Åìµþ±Ø¤Ç¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»ä¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥·¤ÊÊý¡×¤È¤¤¤¦µª¹á¤Ï¡Ö°ìÉô¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÄä¼Ö¤·¤¿¤Þ¤Þ£±£°»þ´Ö¡¢¡¢¡¢¡×¤È¡¢¤â¤Ã¤È¥¥Ä¥¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¶¦±é¼Ô¤â¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µª¹á¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤Î»þ¤ÏÌ¾¸Å²°¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÂç·¿¥Ð¥¹¤ò¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¤·¤¿¤«¤é¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡ª¡ª¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¶¦¤ËÅìµþ¤ò½Ð¤é¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢Éþ¤Î¤Þ¤Þ°ìÌë¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£