ペペルにミンゲサがサプライズ招集…スペイン代表が発表【UEFAネーションズリーグ】
スペインサッカー連盟(RFEF)は30日、UEFAネーションズリーグ2024-25に臨むスペイン代表メンバー25名を発表した。
ユーロ2024優勝にパリ・オリンピックでも金メダルを獲得するなど新たな黄金期の到来を予感させるラ・ロハ。欧州王者として初めて臨む今回のインターナショナルマッチウィークに向けて、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はロドリ、ロビン・ル・ノルマン、ダニ・オルモ、ラミン・ヤマル、ニコ・ウィリアムズら主力を順当に招集。
さらに、バレンシアで活躍するペペルが初招集、東京オリンピックのトレーニングマッチの形となった2021年に1キャップを刻んだオスカル・ミンゲサがサプライズ招集となった。
一方、守護神ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)、エースFWアルバロ・モラタ(ミラン)が負傷で、MFアレックス・バエナ(ビジャレアル)、MFフェルミン・ロペス(バルセロナ)、MFミケル・メリーノ(アーセナル)らが疲労や諸々の事情を考慮されて招集外となった。
UNLでリーグA・グループ4に属するスペインは、9月5日にセルビア代表とのアウェイゲーム、同8日にスイス代表とのアウェイゲームを戦う。
◆スペイン代表メンバー25名
GK
ダビド・ラヤ(アーセナル/イングランド)
アレックス・レミロ(レアル・ソシエダ)
ロベルト・サンチェス(チェルシー/イングランド)
DF
ダニエル・カルバハル(レアル・マドリー)
アイメリク・ラポルテ(アル・ナスル/サウジアラビア)
ロビン・ル・ノルマン(アトレティコ・マドリー)
オスカル・ミンゲサ(セルタ)
ダニ・ビビアン(アスレティック・ビルバオ)
アレハンドロ・グリマルド(レバークーゼン/ドイツ)
マルク・ククレジャ(チェルシー/イングランド)
パウ・トーレス(アストン・ビラ/イングランド)
MF
ロドリ(マンチェスター・シティ/イングランド)
マルティン・スビメンディ(レアル・ソシエダ)
ファビアン・ルイス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ペドリ(バルセロナ)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
ペペル(バレンシア)
アレイシ・ガルシア(レバークーゼン/ドイツ)
FW
ホセル(アル・カーディシーヤ/サウジアラビア)
ミケル・オヤルサバル(レアル・ソシエダ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ニコ・ウィリアムズ(アスレティック・ビルバオ)
ラミン・ヤマル(バルセロナ)
アジョセ・ペレス(ビジャレアル)
ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)
ユーロ2024優勝にパリ・オリンピックでも金メダルを獲得するなど新たな黄金期の到来を予感させるラ・ロハ。欧州王者として初めて臨む今回のインターナショナルマッチウィークに向けて、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はロドリ、ロビン・ル・ノルマン、ダニ・オルモ、ラミン・ヤマル、ニコ・ウィリアムズら主力を順当に招集。
一方、守護神ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)、エースFWアルバロ・モラタ(ミラン)が負傷で、MFアレックス・バエナ(ビジャレアル)、MFフェルミン・ロペス(バルセロナ)、MFミケル・メリーノ(アーセナル)らが疲労や諸々の事情を考慮されて招集外となった。
UNLでリーグA・グループ4に属するスペインは、9月5日にセルビア代表とのアウェイゲーム、同8日にスイス代表とのアウェイゲームを戦う。
◆スペイン代表メンバー25名
GK
ダビド・ラヤ(アーセナル/イングランド)
アレックス・レミロ(レアル・ソシエダ)
ロベルト・サンチェス(チェルシー/イングランド)
DF
ダニエル・カルバハル(レアル・マドリー)
アイメリク・ラポルテ(アル・ナスル/サウジアラビア)
ロビン・ル・ノルマン(アトレティコ・マドリー)
オスカル・ミンゲサ(セルタ)
ダニ・ビビアン(アスレティック・ビルバオ)
アレハンドロ・グリマルド(レバークーゼン/ドイツ)
マルク・ククレジャ(チェルシー/イングランド)
パウ・トーレス(アストン・ビラ/イングランド)
MF
ロドリ(マンチェスター・シティ/イングランド)
マルティン・スビメンディ(レアル・ソシエダ)
ファビアン・ルイス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ペドリ(バルセロナ)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
ペペル(バレンシア)
アレイシ・ガルシア(レバークーゼン/ドイツ)
FW
ホセル(アル・カーディシーヤ/サウジアラビア)
ミケル・オヤルサバル(レアル・ソシエダ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ニコ・ウィリアムズ(アスレティック・ビルバオ)
ラミン・ヤマル(バルセロナ)
アジョセ・ペレス(ビジャレアル)
ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)