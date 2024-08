矢作萌夏が9月25日にリリースする2nd EP『愛を求めているのに』の全容が明らかとなった。前作『spilt milk』をリリースし、シンガーソングライターとして歩み始めたばかりにも関わらず、本作は矢作萌夏の類稀な個性が詰まった作品となっている。悩める若者に向けた軽快なロックチューンの「満たされない」を皮切りに、幼いカップルの未来への約束を綴った「I was born to love you」、彼女が新たにチャレンジをしたヒップホップテイストの「わたしごっこ」。

EP『愛を求めているのに』



発売日:2024年9月25日(水)発売予約:https://lnk.to/ym_2ndep_CD【商品形態】初回限定盤(PCCA-06326)税込6,600円通常盤(PCCA-06327)税込2,530円【収録内容】CD1 : 満たされない2 : I was born to love you3 : わたしごっこ4 : 18歳のわたしへ5 : 死に花に、生命をBlu-ray1 : 「I was born to love you」Official Video2:「わたしごっこ」Official Video3 : 「死に花に、生命を」Music Video4 : 「死に花に、生命を」Music Video Making5 : 「愛を求めているのに」Jacket Making6 : 「矢作萌夏メジャーデビュー記念ライブ「spilt milk」supported by TBSチャンネル」ライブ本編映像・法人別特典Amazon.co.jp:メガジャケタワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:A5クリアファイル(TOWER ver.)全国HMV/HMV&BOOKS online:A5クリアファイル(HMV ver.)セブンネットショッピング:アクリルスタンド楽天ブックス:缶バッジ(57mm)2個セット