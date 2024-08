TWICE ツウィ、初の単独作詞に挑戦！ソロアルバム「abouTZU」プレビュー映像を公開

TWICEのツウィがソロデビューアルバム「abouTZU」に収録された全曲のプレビューコンテンツを公開した。ツウィは9月6日、1stソロミニアルバム「abouTZU」とタイトル曲「Run Away」を発売し、ソロアーティストとしてデビューする。JYPエンターテインメントは30日0時、公式SNSチャンネルにアルバムのハイライトメドレー映像「TZUYU "abouTZU" Album Sneak Peek」を公開し、デビューの雰囲気を盛り上げた。

今回のコンテンツにはタイトル曲「Run Away」並びに「Heartbreak In Heaven(Feat. プニエル of BTOB)」「Lazy Baby(Feat. pH-1)」「Losing Sleep」「One Love」「Fly」まで計6曲の音源やクレジット、聞き所など楽曲の紹介が盛り込まれた。JYPの代表プロデューサーパク・ジニョンが作詞したタイトル曲「Run Away」とプニエル、pH-1がフィーチャリングした楽曲はもちろん、シンセポップ、ハツラツとした雰囲気のベース、感性的なピアノと管楽器サウンド、トロピカルハウスアップテンポポップジャンルなど、多彩な音楽が耳を魅了した。特にツウィがデビュー後初めて単独作詞に挑戦した最後のトラック「Fly」の歌詞「一歩ずつ歩いて 着実に With me 失ったパズルを探して、私のための日差しがここに降り注げば」がベールを脱ぎ、関心を高めた。ナヨンとジヒョに続き、ソロアーティストとして活躍するTWICEの末っ子ツウィは、立体的な音楽と魅力を披露することが期待される。ツウィのソロデビューアルバム「abouTZU」とタイトル曲「Run Away」は9月6日(金)午後1時、米東部時間基準では0時に発売される。