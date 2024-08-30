iiyama PC¤¬¡Ö¥º¥º¡×¥³¥é¥ÜPCÈ¯Çä¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥³¥é¥ÜPC¤¬Åö¤¿¤ë»Üºö¤â

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¡ûLEVEL-R776-LC147F-RLX-zuzu [RGB Build]
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OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-14700F
¥á¥â¥ê¡§DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB¡ß2) ¢¨¼ÂºÝ¤ÎÆ°ºî¤ÏDDR5-4400
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OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen 7 7700
¥á¥â¥ê¡§DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB¡ß2)
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LEVEL-15FX155-i7-PLSX-zuzu
OS¡§Windows 11 Home
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-13700H
¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
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