iiyama PC、『祇：Path of the Goddess』推奨ゲーミングPC

ユニットコムは8月30日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」において、『祇:Path of the Goddess』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。iiyama PC、『祇:Path of the Goddess』推奨ゲーミングPC独創的な“和”の世界観の中で、「アクションと戦略」を楽しめる1人プレイ専用の神楽戦略活劇タイトル。穢れに覆われてしまった山村を舞台に、昼には村の浄化と迎撃の準備に知恵を絞り、夜には襲いかかる異形を鎮め、巫女を護りぬいていくというゲームで、ユニットコムでは推奨PCとしてAMD Ryzenモデルから展開する。

○LEVEL-M7A6-R77-TEX-KGLEVEL-M7A6-R77-TEX-KGOS:Windows 11 Home [DSP版]プロセッサ:AMD Ryzen 7 7700メモリ:DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)ストレージ:1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]グラフィックス:AMD Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6フォームファクタ:ミニタワー / microATX価格:○LEVEL-M7A6-R75F-REX-KGLEVEL-M7A6-R75F-REX-KGOS:Windows 11 Home [DSP版]プロセッサ:AMD Ryzen 5 7500Fメモリ:DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)ストレージ:1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]グラフィックス:AMD Radeon RX 7600 XT 16GB GDDR6フォームファクタ:ミニタワー / microATX価格:186,800円