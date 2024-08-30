ユーロ圏 １０年債利回り格差 前日並み水準に落ち着く 仏７２ｂｐ 伊１３８ｂｐ
ユーロ圏 １０年債利回り格差 前日並み水準に落ち着く 仏７２ｂｐ 伊１３８ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ 2.261
フランス 2.98（+72）
イタリア 3.64（+138）
スペイン 3.084（+82）
オランダ 2.547（+29）
ギリシャ 3.3（+104）
ポルトガル 2.86（+60）
ベルギー 2.848（+59）
オーストリア 2.777（+52）
アイルランド 2.634（+37）
フィンランド 2.791（+53）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ 2.261
フランス 2.98（+72）
イタリア 3.64（+138）
スペイン 3.084（+82）
オランダ 2.547（+29）
ギリシャ 3.3（+104）
ポルトガル 2.86（+60）
ベルギー 2.848（+59）
オーストリア 2.777（+52）
アイルランド 2.634（+37）
フィンランド 2.791（+53）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）