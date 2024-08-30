ユーロ圏　１０年債利回り格差 　前日並み水準に落ち着く　仏７２ｂｐ　伊１３８ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ　　　　2.261
フランス　　　2.98（+72）
イタリア　　　3.64（+138）
スペイン　　　3.084（+82）
オランダ　　　2.547（+29）
ギリシャ　　　3.3（+104）
ポルトガル　　　2.86（+60）
ベルギー　　　2.848（+59）
オーストリア　2.777（+52）
アイルランド　2.634（+37）
フィンランド　2.791（+53）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）