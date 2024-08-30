UGREENの充電アイテムがあれば旅も安心。最大40%OFFだよ【AmazonスマイルSALE】
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年8月29日（木）9:00 〜 2024年9月4日（水）23:59まで「スマイルSALE 季節先取り」を開催中。
現在、コンパクトながら3台のデバイスを同時に充電できる「Nexode 65W 」や10000mAhの大容量で急速充電できる「Qi 15W マグネット式モバイルバッテリー」など、UGREEN（ユーグリーン）の充電アイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年8月30日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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同タイプの充電器より約30%コンパクト化、UGREENの「Nexode 65W 充電器」が35％オフの大特価！
UGREEN Nexode 充電器 タイプC 急速充電器 65W PD GaNII窒化ガリウム USB-C2とUSB-A1 PD3.0 PPS規格対応 折り畳み式 MacBook iPad Pro iPhone Galaxy Android各種 その他USB-C機器対応 PSE技術基準適合 ブラック
3,580円
（35％オフ）
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UGREEN Nexode 充電器 100W 4ポート 新生代GaN技術 Type-c充電器 USB-C3とUSB-A1 MacBook Dell iPad iPhone Android対応 PSE技術基準適合 折畳み式プラグ CD226
5,388円
（33％オフ）
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UGREEN Nexode X 充電器 100W USB-C2とUSB-A1 急速充電器 単ポート100W対応 新生代GaNInfinity™チップ 独自Airpyra技術 PD3.0/QC4+対応 折り畳み式 ノートPC iPad iPhone15 Galaxy S24 Pixel8 Xperia5以降対応 Galaxy45W超急速充電2.0対応 PSE技術基準適合 X756
6,636円
（30％オフ）
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UGREEN NexodeX 充電器 【当社比最小65W 急速充電器】 USB-C2とUSB-A1 PD急速充電器 新生代GaNInfinity™チップ 独自Airpyra技術 PD3.0/QC4+対応 自宅/出張/旅行に適用 ノートPC iPad iPhone15 Galaxy S24 Pixel8 Xperia5以降対応 Galaxy超急速充電45W対応 PSE技術基準適合 X754
4,342円
（35％オフ）
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UGREEN Nexode 200W 充電器 6ポート 卓上多ポート急速充電器 【USB-C×4 USB-A×2 ダブルGaNIII(窒化ガリウム)採用 全ポートPD3.0対応 単ポート100W高出力 PSE技術基準適合】 ノートPC三台急速充電対応 iPhone15-8/Galaxy S23-10シリーズ Android Xperia/AQUOS/Arrows/Pixel 対応 CD271
13,968円
（30％オフ）
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UGREEN Nexode 充電器 RG 65W 急速充電器 USB-C2とUSB-A1 PD/PPS/QC4+/SCP規格対応 MacBook Air/iPad Pro/iPhone15-8シリーズ/GalaxyS23-S10シリーズ/Xperiaシリーズ/Pixelシリーズ対応 PSE認証済
4,186円
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スマホとイヤホンを同時に急速充電できるUGREENの「2 in 1 magsafe対応 ワイヤレス充電器」が22％オフ！
UGREEN 2 in 1 magsafe対応 ワイヤレス充電器 最大15W/7.5W/5W急速充電 2台同時充電可能 マグセーフ スタンド型 iPhone用 7.5W 14/13/ 12/ mini/Pro/Pro Max, AirPods Pro/3/2/1 横向き・縦向きで充電可能 Qi認証
3,449円
（22％オフ）
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UGREEN 2in1 magsafe対応 ワイヤレス充電器 折りたたみ式 マグセーフ 充電スタンド iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/14/13/12 シリーズ、AirPods 3/2/Pro など 2USB Cポート(USB C充電アダプタなし)
4,319円
（18％オフ）
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UGREEN MagSafeワイヤレス車充電器 Qi 15W LEDライト付き 360度回転 車載携帯電話ホルダー iPhone 15/15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/14/13/13/12シリーズに対応
2,550円
（25％オフ）
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超強力な吸着力でスマホにピタッとくっつく！ UGREENの「Magnetic Wireless モバイルバッテリー」が20％オフ
UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー Qi 7.5W マグネット式ワイヤレス充電対応 5000mAh コンパクト USB-Cポート入出力 USB-C充電ケーブル付き PSE技術基準適合 お肌に優しいシリコン素材 iPhone15-12シリーズ 7.5W ワイヤレス充電対応 マグネット対応機種に適用 PB560
3,423円
（20％オフ）
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UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー Qi 15W マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh 10N超強力な吸着力 コンパクト USB-C入出力 PD 20W 急速充電対応 60W USB-C充電ケーブル付き PSE技術基準適合 お肌に優しいシリコン素材 iPhone15-12シリーズ 7.5W ワイヤレス充電対応 マグネット対応機種に適用 PB561
5,235円
（40％オフ）
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UGREEN 100W モバイルバッテリー PD・PPS 2.0対応 20000mAh 大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 パススルー機能 低電流モード搭載 入力65W急速充電対応 マルチ保護機能搭載 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB720
7,999円
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UGREEN 30W モバイルバッテリー 小型 PD対応 10000mAh 大容量 2ポート USB-C＋USB-A 60W USB-C充電ケーブル付き パススルー機能 低電流モード搭載 PSE技術基準適合 iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン タブレット iWatch airpods pro その他 PB502
5,083円
（11％オフ）
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＞＞UGREENのセール対象商品一覧はこちら
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
「スマイルSALE 季節先取り」は、9月4日（水）23時59分まで開催中！
Source:「スマイルSALE 季節先取り」