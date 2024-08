米AMDは8月29日(現地時間)、AMD Radeonグラフィックス向けのドライバ新バージョン「Radeon Software Adrenalin 24.8.1」を公開した。ダウンロードページから利用できるようになっている。「Radeon Software Adrenalin 24.8.1」公開。『Call of Duty: Black Ops 6』オープンベータ対応『Call of Duty: Black Ops 6 Open Beta』『Concord』『FINAL FANTASY XVI』『Star Wars Outlaws』に正式対応する最新ドライバ。ゲーム内の設定を最適化してRadeonにおける性能を最大化するHYPR-Tuneが『Marvel's Spider-Man Remastered』『Marvel's Spider-Man: Miles Morales』をサポートしており、『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』でAnti-Lag 2を利用可能になる。

また、AI機能においても「Amuse 2.1」「FLUX.1」へのサポートを追加して強化。下記の不具合を修正した。○修正した問題Black Myth: Wukongのプレイ中に、断続的にアプリケーションがクラッシュしたり、ドライバがタイムアウトすることがあった問題。一部のRadeon RX 6600および6700シリーズGPUで「祇:Path of the Goddess」をプレイ中に断続的にアプリケーションがクラッシュすることがある: 一部のRadeon RX 6600および6700シリーズGPUで「女神の道」をプレイ中に、断続的にアプリケーションがクラッシュすることがあった問題。Pacific Drive」または「KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-」の起動中に、断続的にアプリケーションのクラッシュまたはドライバのタイムアウトが発生することがあった問題。AMDソフトウェアのアンチエイリアシングと異方性フィルタリングの設定が、正しく行われないことがあります: Adrenalin Editionのアンチエイリアシングと異方性フィルタリングの設定が、OpenGL®アプリケーションに正しく適用されないことがあった問題。Marvel's Spider-Man: Miles Morales」や「Rust」など、特定のゲームをプレイ中にアーティファクトが表示されることがあった問題。特定のバージョンのMinecraft Java Editionのプレイ中に、メモリ使用量の増加が観察されることがある。Forza Motorsportの初回起動時の「シェーダーの最適化」時間を改善した。○既知の不具合グローバルイルミネーションを「中」以上に設定している場合、『Black Myth: Wukong』をプレイ中に影が濃くなりすぎたり、色が薄くなったりすることがあります。この問題が発生したユーザーは、一時的な回避策としてグローバルイルミネーションを「低」に設定することで回避できる場合がある。[24.9.1で修正予定]。AMD SoftwareのAV1コーデックを使用した録画中に、音声と映像が断続的に同期しなくなることがある。 [24.9.2で修正予定]。