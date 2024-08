イ・ジェウク、Block B ジコとのコラボステージ披露を予告！今夜放送「THE SEASONS」に登場（動画あり）

俳優イ・ジェウクが、Block Bのジコとのコラボステージをサプライズ披露する。本日(30日)、イ・ジェウクの所属事務所によると、今夜韓国で放送されるKBS 2TV「THE SEASONS-ジコのアーティスト」に出演する。彼は最近行われた収録で、多様なジャンルの曲を自身だけのスタイルで完璧にこなした。特に「THE SEASONS」のホストであるジコとともにステージを披露し、観客の熱い反応を得たという。本日、番組のSNSを通じて公開された予告映像では、パク・ジェジョンのヒット曲「別れようと言って」を歌っており、すでに話題を呼んでいる。

イ・ジェウクは、8月25日に埼玉・大宮ソニックシティにて開催された「2024 LEE JAE WOOK FANMEETING IN JAPAN 'log in'」で、HYUKOHの「Gondry」やONE OK ROCKの「Wasted Nights」を熱唱し、優れた歌唱力を証明。これに続いて、今回番組で見せる彼の新しい姿にも期待が高まる。また、9月28日にはソウル・ミョンファライブホールで初のファンコンサート「2024 LEE JAE WOOK FANMEETING IN SEOUL 'log in'」の開催を控えている。演出、企画、構成、セットリストまで、ファンコンサート全般に自ら参加したイ・ジェウクは、10曲以上のライブステージを予告するなど、ファンに会う準備に拍車をかけている。