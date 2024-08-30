Æ±¤¸ÆñÉÂÁª¼ê¤ÎÇØÃæÄÉ¤¦¡¡23ºÐ¿·±Ô¡¢¼éÈ÷¤Çµ±¤¯
¡¡¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î3°Ì¤À¤Ã¤¿¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¾ã³²¤ÎÄøÅÙ¤¬½Å¤¤¡Ö¥í¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢µ±¤¤òÊü¤Ä¤Î¤¬½é½Ð¾ì¤Î¿·±Ô¡¢Áð¾ìÎ¶¼£¡Ê23¡Ë¤À¡£Æ±¤¸ÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÄ¹Ç¯³èÌö¤·¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾è¾¾À»Ìð¡Ê34¡Ë¤ËÆ´¤ì¤ÆÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2ºÐ¤Î»þ¤Ë¼êÂ¤¬½ù¡¹¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Ê¹ÔÀ¤ÎÆñÉÂ¡Ö¥·¥ã¥ë¥³¡¼¡¦¥Þ¥ê¡¼¡¦¥È¥¥¡¼¥¹ÉÂ¡×¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£17ºÐ¤Ç¼«ÎÏÊâ¹Ô¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¡Ö±£¤·¤¿¤¤¡×¤È¸å¤í¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÂç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾è¾¾¤ÎÂ¸ºß¤ò17Ç¯¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆ±¤¸ÉÂµ¤¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Î20Ç¯¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç¾è¾¾¤¬½êÂ°¤¹¤ëÊ¡²¬»Ô¤Î¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¾è¾¾¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¼Ö¤¤¤¹¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£