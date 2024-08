WANDSがシングル「大胆」リリースに伴って、6月25日から7月8日にかけて東名阪ツアー<WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜>を開催した。TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』のテーマソングに起用された新曲「大胆」(=BOLD)をタイトルにフィーチャアしたツアーであり、今回はWANDS第5期にとって初のホールツアーということもトピック。愛知、大阪公演のソールドアウトに続き、ツアーファイナルとなった東京ガーデンシアターは、最大8,000人を収容する大ホールが、当然ながら最上階後方までオーディエンスでギッシリ。注目度の高さがうかがい知れるというものだ。

■<WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜>7月8日@東京ガーデンシアター SETLIST



01. We Will Never Give Up02. GET CHANCE GET GROW03. David Bowieのように04. 賞味期限切れ I love you05. FLOWER06. Secret Night 〜It's My Treat〜 [WANDS第5期ver.]07. 空へ向かう木のように08. SHOUT OUT!!09. honey10. 真っ赤なLip11. RAISE INSIGHT12. Burning Free13. もっと強く抱きしめたなら [WANDS第5期ver.]14. 時の扉 [WANDS第5期ver.]15. 愛を語るより口づけをかわそう [WANDS第5期ver.]16. 愛を叫びたい17. 大胆18. WONDER STORYencore19. MILLION MILES AWAY [WANDS第5期ver.]20. カナリア鳴いた頃に21. 世界が終るまでは… [WANDS第5期ver.]▼TOUR SCHEDULE6月25日(火) 愛知県芸術劇場 大ホール7月02日(火) 大阪国際会議場 グランキューブ大阪 メインホール7月08日(月) 東京ガーデンシアターhttps://wands-official.jp/