WANDSが6月25日の愛知県芸術劇場 大ホール公演を皮切りに7月8日の東京ガーデンシアターまで、東名阪ツアーを開催した。第5期WANDS初のホールツアーのタイトルは<WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜>。“BOLD”には、“大胆な” “向こう見ずな”といった意味があり、シングル「大胆」にちなんだタイトルは、危険を恐れず勇敢な枠にとらわれないサウンド&パフォーマンスを予感させるものだった。



▲Nishgaki Guitars Amnis Novus



Nishgaki Guitarsは、1500年という鍛治の歴史を持つ町として知られる“播州三木”(兵庫県三木市)に拠点を置くブランドであり、クラフトマンYuki Nishgakiによるハンドメイドギターを制作している。Amnis Novusは柴崎の好みやこだわりを反映して作られたモデルで、フィギュアドメイプルのトップ&バックでアルダーを挟み込んだラミネートボディー、ジャンボフレット、Sperzelのロッキングチューナー、Suhr Thornbuckerのピックアップといったスペックを持つ。幼少期から伝統的な木工技術、工法を学んでいるYuki Nishgakiならではの精緻かつ美麗な作りと上質なトーンは実に魅力的。今回のツアーでは「空へ向かう木のように」「SHOUT OUT !!」「honey」など10曲で使用された。

▲Suhr 2020 Limited Classic S Metallic



一見トラディショナルなストラトタイプでいながら、ボディ裏側を見ると、プレイアビリティーを高めるべくネックとボディーのジョイント部に大胆なカットが施されていることがわかる。SSHのピックアップ配列によるトーンバリエーションの広さに加え、トレモロユニットも装備しているため、汎用性の高さは抜群。2ピースアルダー・ボディー、ベイクドメイプル・ネック、インディアンローズウッド指板、Suhr製ロッキングチューナー、10″-14″仕様のラディアス指板などが特徴だ。今回のツアーでは「David Bowieのように」「賞味期限切れ I love you」「大胆」など7曲で使用。Nishgaki Guitars Amnis Novusと共にメインギターとして活躍した。

▲写真左は使用ギターがセットされたギターラック。右はギタースタンド。ワイヤレスのトランスミッターを装着したストラップを吊るすことが可能なハンガー付きにカスタマイズ。

▲EVH Wolfgang Special QM



軽量コンパクトなボディー、ハイポジションの操作性を高めるネックジョイント部のカット、Dチューナー(瞬時に6弦のピッチを1音下げられる機能)を装備したフロイドローズ・トレモロユニット、ローフリクション・ボリュームポッドといったエディ・ヴァン・ヘイレンのこだわりが随所に活かされたシグネチャーモデル。メイプルonバスウッド・ボディーやベイクドメイプル・ネック/指板といった木材とEVH Wolfgang Humbuckingピックアップにより、“ブラウン・サウンド”と称される極上のトーンを引き出せる。本機はボディートップ材にキルテッドメイプルを採用していることもポイントで、鮮やかな木目とアーチド加工、ブルーサンバースト・フィニッシュが相まって、息を呑むような美しさを放っている。「We Will Never Give Up」で使用。

▲Ernie Ball Music Man JP7 John Petrucci Signature



ドリーム・シアターのジョン・ペトルーシ・シグネチャーモデルの7弦バージョン。豊かなローエンドからクリアなハイエンドまでバランスの良い良質なトーンや、丹念に追及されたことがうかがえる優れた操作性、コンター加工が生む快適なフィット感など、注目点は多い。バスウッド・ボディー、セレクテッドメイプル・ネック、ローズウッド指板といった仕様に加えて、アコースティックの音色をクリエイトできるピエゾピックアップを搭載しているほか、モノラル/ステレオのアウトプットが選択できることなどもポイント。柴崎はより好みのトーンを得るためにピックアップをSuhr Thornbuckerに交換している。見る角度によって色合いが変わるミスティック・ドリーム・フィニッシュも魅力的。「GET CHANCE GET GROW」で使用。

▲Suhr Modern 10th Anniversary Limited Edition 2008



時代や流行に左右されない先進性を打ち出したプロフィールが印象的なSuhr Modern 10th Anniversary Limited Edition 2008。コンパクトなスクエアエッジ・ボディー、ノンピックガード・スタイル、ダイレクトマウントされたピックアップ、Gotoh製フロイドローズ・トレモロユニットといった近代的なスペックと秀でた演奏性を誇る。また、ガボンマホガニーとも呼ばれるオクメ・ボディー、アフリカンマホガニーと呼ばれるカヤ・ネック、ローズウッドよりも硬質で粒立ちの良いパーフェロー指板という木材からもSuhrのこだわりが感じ取れる。トーンは厚みと輪郭の良さを兼ね備えたタイプで、Suhrならではの音の立ち上がりの速さやレスポンスの良さなども光る。ツアーでは「Burning Free」「MILLION MILES AWAY ver.5.0」で使用された。

▲Fractal Audio Systems Axe-Fx III



モデリング/シミュレーション機器の最高峰のひとつとして、トップアーティストを含む無数のプレイヤーに愛用されているFractal Audio Systems Axe-Fx。MarshallやFender、VOX、Bognerなどをはじめとした様々なアンプや名機と称される多数のエフェクター、2000を超えるキャビネットなどのサウンドや特性などがリアルに再現可能なことはもちろん、レイテンシーが皆無でプレイの細やかなタッチやニュアンスなどをダイレクトにアウトプットしてくれることもポイント。最新機種の本機は25%アップしたCPUや2つのDSPを搭載するDUAL DSPの採用、ひとつのレイアウト内で4チャンネルの切替が可能など、さらに機能性が高まっている。使いこなすのが難しいようなイメージとは裏腹に扱いやすく、その気になればマニアックに追い込んだサウンドメイクが行えることも魅力。

▲Fractal Audio Systems FM3 MARK II Turbo



Axe-Fx IIIラックの上にはAxe-Fx IIIと同等のスペックをフロアタイプの筐体に収めたFractal Audio Systems FM3をバックアップ用にセット。豊富なアンプやエフェクター、キャビネットなどのトーンを味わえることはもちろん、Axe-Fx IIIと同じく異なったキャビネットをミックスしたり、キャビネットに立てる収音マイクの種類や位置も設定できるなど、優れた機能性を誇る。フットスイッチを3つに絞りつつ8タイプのスイッチレイアウトにカスタマイズが可能なことやパソコンとUSB接続することで高品質なオーディオ・インターフェイスとして使用できることなども注目。Axe-Fx IIIとFM3を併用していることからも柴崎がFractal Audio Systemsに全幅の信頼を寄せていることが分かる。

▲Fractal Audio Systems FC-12



足元に置かれているFractal Audio Systems FC-12。同機はプリセットやチャンネルの切替え、エフェクトのダイレクトなオン/オフ、ルーパーのコントロールなど、Axe-Fx IIIやFM3の多彩な機能をパーフェクトに活かせるように設計されている。Axe-Fx III、FM9、FM3と接続するだけで使用できるように、それぞれのスイッチにあらかじめ8タイプのレイアウトが用意されていることや、より細やかな切替の設定も可能、視認性に優れたディスプレイの採用、エクスプレッションペダル用の4つのジャックと最大4つの外部スイッチを接続できる2つのジャックを装備するなど、圧倒的な機能性を誇っている。過酷なライブ/ツアーの使用に耐える堅牢性に加えて、故障の原因になる機械的接点を持たないSSSフットスイッチの採用もポイント。Fractal Audio SystemsのエクスプレッションペダルEV-1はワウペダルとして使用。BOSSのFV-500Hはボリュームペダル。

▲PICK



ピックはEXCEL APEX PRO-SHの白いタイプとベッコウ柄のタイプ、Jim Dunlop Tortex Small Tear Drop 423という3種類を使用。EXCEL APEX PRO-SHはセルロース製で厚さは1mm。Jim Dunlopはトーテックス製0.88mmとなっている。いずれもマンドリン用のピックで、実物を見ると想像以上の小ささに驚かされる。極小でなおかつ硬めのピックを使用していることからは、柴崎のピッキングの正確さが伝わってくる。

■<WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜>7月8日@東京ガーデンシアター SETLIST/使用ギターリスト

01. We Will Never Give Up

→EVH Wolfgang Special QM

02. GET CHANCE GET GROW

→Ernie Ball Music Man JP7 John Petrucci Signature

03. David Bowieのように

→Suhr 2020 Limited Classic S Metallic

04. 賞味期限切れ I love you

→Suhr 2020 Limited Classic S Metallic

05. FLOWER

→Suhr 2020 Limited Classic S Metallic

06. Secret Night 〜It's My Treat〜 [WANDS第5期ver.]

→Suhr 2020 Limited Classic S Metallic

07. 空へ向かう木のように

→Nishgaki Guitars Amnis Novus

08. SHOUT OUT!!

→Suhr 2020 Limited Classic S Metallic

09. honey

→Nishgaki Guitars Amnis Novus

10. 真っ赤なLip

→Nishgaki Guitars Amnis Novus

11. RAISE INSIGHT

→Nishgaki Guitars Amnis Novus

12. Burning Free

→Suhr Modern 10th Anniversary Limited Edition 2008

13. もっと強く抱きしめたなら [WANDS第5期ver.]

→Nishgaki Guitars Amnis Novus

14. 時の扉 [WANDS第5期ver.]

→Nishgaki Guitars Amnis Novus

15. 愛を語るより口づけをかわそう [WANDS第5期ver.]

→Nishgaki Guitars Amnis Novus

16. 愛を叫びたい

→Nishgaki Guitars Amnis Novus

17. 大胆

→Suhr 2020 Limited Classic S Metallic

18. WONDER STORY

→Nishgaki Guitars Amnis Novus

encore

19. MILLION MILES AWAY [WANDS第5期ver.]

→Suhr Modern 10th Anniversary Limited Edition 2008

20. カナリア鳴いた頃に

→Nishgaki Guitars Amnis Novus

21. 世界が終るまでは… [WANDS第5期ver.]

→Suhr 2020 Limited Classic S Metallic



▼TOUR SCHEDULE

6月25日(火) 愛知県芸術劇場 大ホール

7月02日(火) 大阪国際会議場 グランキューブ大阪 メインホール

7月08日(月) 東京ガーデンシアター

https://wands-official.jp/



■<WANDS Live Tour 2025>

4月18日(金) 宮城・仙台サンプラザホール

open18:00 / start19:00

(問)GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

4月22日(火) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)

open18:00 / start19:00

(問)WESS info@wess.co.jp

4月25日(金) 新潟・新潟県民会館 大ホール

open18:00 / start19:00

(問)FOB新潟 025-229-5000

4月30日(水) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール

open18:00 / start19:00

(問)DUKE高松 087-822-2520

5月02日(金) 福岡・福岡サンパレス

open18:00 / start19:00

(問)キョードー西日本 0570-09-2424

5月16日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

open18:00 / start19:00

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

5月19日(月) 大阪・大阪国際会議場 グランキューブ大阪 メインホール

open18:00 / start19:00

(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400

5月21日(水) 広島・広島上野学園ホール

open18:00 / start19:00

(問)キャンディープロモーション 082-249-8334

5月30日(金) 東京・東京ガーデンシアター

open18:00 / start19:00

(問)H.I.P. 03-3475-9999

▼チケット

全席指定 8,500円(税込)

※3歳以下入場不可/4歳以上はチケットが必要

2025年2月15日(土)10:00〜

関連リンク

◆WANDS オフィシャルサイト

◆WANDS オフィシャルTwitter

◆WANDS オフィシャルTikTok

◆WANDS オフィシャルYouTubeチャンネル

BARKSはツアー開始直前、そのリハーサルが行われていたスタジオにうかがって、ステージのギターサウンドシステムの取材を敢行した。柴崎のギター機材取材は2020年10月以来。この4年弱の間のシステム変更は、'90年代の名曲から第5期の最新楽曲まで幅広く網羅するセットリストを実現するために辿り着いたひとつのスタイルなのかもしれない。操作性、多岐にわたるサウンドバリエーション、楽器本来の鳴り、それらすべてに細部にわたってこだわったサウンドシステムの全貌について訊いたロングインタビューをお届けしたい。◆ ◆ ◆──まずは、<WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜>のメインギターから教えていただけますか。柴崎:メインギターは2本あって、NISHGAKI GUITARSのAmnis NovusとSuhr 2020 Limited Classic S Metallicが同じくらいの使用頻度です。──それぞれの特徴や気に入っているポイントについてうかがいたいのですが、NISHGAKI GUITARSのAmnis Novusとの出会いは?柴崎:たまたま出会ったという感じですね。2018年くらいだったかな。NISHGAKI GUITARS制作者の西垣祐希くんが、ライブときに僕の楽屋に来て「柴崎さんのギターを作らせてください」と言ってくれたんです。──急に楽屋を訪ねてきたんですか?柴崎:T.M.Revolutionのサポートとして僕と菰口雄矢くんのツインギターでツアーをまわってたんですね。そのとき西垣くんは、菰口くんにソリッドギターを1本作っていたので、その縁で楽屋を訪ねてくれて。西垣くんは小沼ようすけさんのギターとか、いわゆる箱物ギターばかり作っていたんだけど、ソリッドギターも作りたくなったそうで。当時の西垣くんは、まだ25歳にもなっていなかったんじゃないかな。──えっ!? お若い方なんですね。柴崎:そうですね。当時の僕はずっとEMG(アクティヴピックアップ)を搭載したスティーブ・ルカサー・モデル(Ernie Ball Music Man Luke III)を使っていて。そろそろ楽器から新しい刺激がほしいというか、また違う何かがあるといいなと思い始めていた時期でもあったので、西垣くんに1本作ってもらうことにしたんです。──リクエストはしましたか?柴崎:プレイアビリティーに関する主立ったことと、音の面でパッシヴピックアップを使ってみたいということだけ伝えて、仕様はお任せ。結果、出来上がってきたものを弾いてみたら、気に入ったという感じです。──西垣さんは若いながら自身を売り込むだけの力量があったわけですね。柴崎:そう思います。Amnis Novusの仕様面のポイントは、トグルスイッチが3点じゃなくて、6点なんですよ。“フリーウェイスイッチ”というんですけど、2ハムピックアップで、コイルタップスイッチングが可能だから、それぞれ3点の6ポジションなんです。このスイッチには後から載せ替えてもらったんですけど。──優れたプレイアビリティーと汎用性の高さを備えているんですね。では、基本的なトーンキャラクターは?柴崎:ボディートップとバックが薄いメイプルで、間にアルダーを挟んだ構造になっているんですね。表と裏に硬い材を使用しているから硬質な鳴りだけど薄っぺらさは無くて、深く歪ませても音にずっと芯が残るんです。ピックアップはSuhrのThornbuckerにしてもらいました。──非常に扱いやすい1本と言えますね。では続いて、もう一本のメインギターであるSuhr 2020 Limited Classic S Metallicについて教えてください。柴崎:いつ頃から使っているのか正確には覚えていないけど…2年前くらいかな。初期WANDSでは、フロントとセンターにシングルコイル2つ、リアがハムバッカーのピックアップ配列のギターをずっと使っていて。第5期で初期WANDSの曲を弾くときにはJames Tyler Classicを使っていたんです。僕の好みとして本当は、インディアンローズウッド指板のほうが好きなんですけど、James Tylerはメイプル指板なんですね。──ストラトシェイプで同じピックアップ配列でローズウッド指板のギターがほしいと?柴崎:そうですね。自分の好きな仕様のギターをwebで探して、これがいいと思ったのがSuhr 2020 Limited Classic S Metallic。入手したいと思って検索したら、愛媛の楽器屋さんにあるのを見つけたんです。──では、試奏せずに入手したんですか?柴崎:最近は、昔ほど楽器が選びたい放題ではなくなってきていることを感じているんですよね。どういうことかというと、“これは良いかもしれない”というギターを見つけても、すぐに売れてしまったりするんです。だから、このギターはスペックを見て、試奏もせずに入手したという(笑)。──当たりの1本だったんですね。柴崎:そうですね。でも、ピックアップを全部替えたり、ブリッジも替えたり、いろいろ手を入れています。あと、僕はボリュームノブの位置が近いと演奏中に手が当たってしまったりして苦手なので、元々のボリュームは外して。そこは空けたままひとつずらして、マスターボリュームとマスタートーンの1ボリューム/1トーン仕様にしています。──ギターを好みに合わせてカスタマイズされるというのはワクワクしますよね。リアのハムバッカーはコイルタップできるのでしょうか?柴崎:できません。本当はタップを付けたかったんだけど、SSCというSuhr独自のハムノイズリダクションシステムを搭載していて。それがあるとコイルタップ機能を付けるのがちょっと難しいと言われまして。──なるほど。ということは、シングルコイルの音を出す時はフロントかセンター?柴崎:基本はそうですけど、リアのハムバッカーとセンターのミックスも使います。意外とそれっぽい音がするんですよ。普通のストラトキャスターのリアとセンターのハーフトーンよりもややファットだけど、同じようなニュアンスは出る。今回は「David Bowieのように」のA'メロ的なパートでU2のジ・エッジみたいなプレイをする時に使っています。──このギターはスペックを重視して選択したとのことですが、メタリックなシルバーのボディとブラックのピックガードルックスもカッコいいですね。柴崎:カッコいいですよね。ちょっと'80s感もあるし、それがいいなと思って。◆インタビュー【2】へ──スタイリッシュなギターという印象です。そして、メインギター以外にも気になるギターが揃っていまして、まずはEVHのWolfgang Special。柴崎:これは、単純に興味があったギターなんですよね。僕はMUSIC MANのヴァン・ヘイレン・モデル(MUSIC MAN EVH Signature Quilt Maple)を持っていて、以前のツアーで使っていたんですけど、若干好みではない要素が幾つかあったんです。たとえば指板のラディアスだったり、ピックアップに触れるとノイズが出たり。ただ、初期WANDSではフロイドローズを搭載したギターを使っていたから、フロイドローズじゃないとちょっとニュアンスが変わるな…という楽曲が少しあるんですよ。──なるほど。柴崎:EVHとは別にフロイドローズ搭載ギターを1本持っておきたくて、Wolfgangの仕様を調べたら、指板がコンパウンドラディアス(ローポジションとハイポジションで指板のRが異なるタイプ)だったり、ジャンボフレットだったり、Dチューナーを搭載していて。すごく良さそうだなと思って、1本入手することにしました。Wolfgangは、コストパフォーマンスがすごくいいですよね。このクオリティーでこの価格というのは信じられない。音的にはピックアップに少しクセがあるというか。上のほうは抑えめなんですけど、歪ませた時にバイト感がある音がします。ロックな音しかしないからオールマイティーなギターではないけど、僕はめちゃめちゃ良いギターだなと思っています。──Wolfgangはエディ・ヴァン・ヘイレンのシグネチャーモデルということを超えて、ニュースタンダードになっていますよね。お気に入りの1本とのことですが、今回は「We Will Never Give Up」だけの登場ですね。これは汎用性の面でですか?柴崎:いや、他にも使いたい曲はあったんですけど、ライブのセットリストを考えるとギターチェンジをしないほうが流れが良いなと思って、今回は「We Will Never Give Up」だけになりました。この曲は、レコーディングではWolfgangは使っていないんですけど、Wolfgangの音が合うんですよね。あと、ギターソロで2音チョーキングしていて。そういうプレイをすると、ナット部で弦をロックしていないギターだとチューニングが崩れがちなので、フロイドローズが乗っているWolfgangを使おうというのもありました。──適材適所ですね。続いて、ドリーム・シアターのジョン・ペトルーシ・モデルの7弦バージョン(Ernie Ball Music Man JP7 John Petrucci Signature)。柴崎:「GET CHANCE GET GROW」レコーディングの時、レギュラーチューニングのギターとバリトンギターを、パートによって使い分けて弾いたんですね。最初この曲は、ライブでは全部バリトンギターで通そうかなと思っていんですけど、高音弦側でアルペジオや白玉コード、シーケンスフレーズを弾いた時に、それだとジャストピッチを保ちにくいし、音色のキレもイメージと違っていたんです。バリトンギターは弦が太いのでサウンドのニュアンスが変わってしまうので。だったら、1弦から6弦までは普通のギターで、低い音が足されている7弦ギターを使ったほうが再現できるかなというところでジョン・ペトルーシ・モデルを導入しました。──7弦は違和感なく弾けますか?柴崎:いや、迷います(笑)。真ん中辺りが3弦なのか4弦なのか分からない…みたいな(笑)。でも、音色とかを考えるとやっぱり7弦ギターがベストなんですよね。──ストイックですね。しかも7弦のチューニングをローA(通常の7弦はローB)まで下げているようですね。柴崎:そうです。7弦でさらに1音下げ。──すごいことになっていますね(笑)。そして「Burning Free」と「MILLION MILES AWAY」で使用するのがSuhr Modern 10th Anniversary Limited Edition 2008。柴崎:このギターもフロイドローズを搭載しているんだけど、ドロップDにして使っています。ピックアップはやはりSuhrのThornbuckerに交換していますね。──現在は、アクティヴピックアップは使われていないのでしょうか?柴崎:はい、使っていないですね。──パッシヴピックアップでも柴崎さんならではのリッチでスムーズな音は、やはり柴崎さん自身の弾き方などが大きいと言えますね。柴崎:どうなんでしょう。僕のギターはWolfgang以外ほとんど、SuhrのThornbuckerかThornbucker IIというピックアップを搭載していて。どちらかというとP.A.F寄りのピックアップなんですね。アクティヴとは真逆ともいえるピックアップなので、やっぱり弾き方もあるのかな。よく分からないけど。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──続いて、アンプについて教えてください。柴崎:アンプはFractal Audio SystemsのAxe-Fx IIIです。──ハイエンド・モデリングアンプのFractal Audio Systemsは、それこそいろいろなアンプのモデリングを選びたい放題ですよね。結構いろんなアンプを試されましたか?柴崎:試しましたね。使っているアンプモデルは、5153といういわゆるEVHのモデリングや、CUSTOM AUDIO ELECTRONICSの3+とか。一番大変だったのはキャビ選びでした。──さすがです。モデリング/シミュレート系で上質なトーンを引き出しているギタリストは、キャビネットが大事だとおっしゃる方が多いです。柴崎:そう、キャビなんですよ。Axe-Fx IIIは4つまでキャビを混ぜられるんですね。僕は2つ混ぜることが多い。よく使うバッキングのディストーションは、ヘッドがEVHで、キャビが'70年代マーシャルのシミュレート“GB”…GBという名前は“グリーンバック”のことだと思うんですけど、GBの音をMD421のマイクで拾った音と、5153の音をSHURE 57のマイクで拾った音を混ぜています。──さらっとおっしゃいましたが、キャビに立てるマイクも厳選されているわけですね。柴崎:マイクによって音の違いが大きいですからね。で、リード用の音は、アンプが3+LEAD。ブライトスイッチをONにする時とOFFにする時があるんですけど、意外とブライトスイッチはOFFで使っていることが多いですね。だから、リアピックアップでも、ちょっとフロントっぽい…みたいな。──意外とハイを出していないということですか?柴崎:ハイは出ているんだけど、いわゆるメタル系のリードサウンドとはちょっと違う感じになるんです。で、リード用のキャビはバッキングの時とはまた違って。やっぱり2種類のキャビを混ぜているんですけど、主にマーシャルの4発入りキャビですね。今回のツアーから使っているもので、僕の知り合いがIRデータを自分のスタジオで書いて作って、販売しているんですよ。TacoSoundsっていうんですけど。それを「試しに使ってくれませんか」と言われて、試してみたら良かったので、ユーザーキャビにインストールしました。──柴崎さんのお話をうかがって気づきましたが、Fractal Audio Systemsを使うとバッキングとリードでキャビを変えるということも簡単にできますね。柴崎:それにAxe-Fx IIIは、ひとつのブロックの中でABCDという4チャンネルに切り換えられるんですよ。──うーん、すごい。こういうデジタル機材は近年ますます発達していますが、いわゆるアナログ機材で育ったであろう柴崎さんはFractal Audio Systemsを使いこなされていますね。柴崎:僕はデジタル機材に一切嫌悪感はないんです。Axe-Fx IIIはキャビも2,000種類とか入っているんですよ。それらをいろいろ試した結果、マーシャルを選んだんですけど、そういう作業も楽しいですよね。──2,000個! それをチェックする柴崎さんの根気や、訳が分からなくなったりすることのない耳の良さに圧倒されます。では、クリーントーンは、どういうモデリングを使われているのでしょうか。柴崎:クリーンは、ディストーションのバッキングとかリードほど定まっていなくて、いろいろ使っています。たとえば、「MILLION MILES AWAY」では、アンプは3+のクリーンチャンネルで、コンプレッサーをアンプの前と後ろの両方に入れています。──えっ? アンプの前後にですか?柴崎:そう。気持ちいい音を目指した結果、こうなりました…みたいな(笑)。全部のクリーントーンがそうなっているわけではなくて、ケースバイケースで。ここまでガチガチにしないのもあるし。たとえば、クリーンリードという名前を付けてるプリセットは、アンプはDumbleのクリーンで、コンプレッサーはJFET Comp (UREI 1176のシミュレート)をアンプの前だけに入れている。あと、Bogner Shivaのクリーンが意外といいんですよ。それらを使うことが多いですね。──そうしますと、今はエフェクターもすべてAxe-Fx IIIのモデリングを使われているのでしょうか?柴崎:そうです。Axe-Fx IIIだけで完結しています。──では、エフェクターの主だったところをお聞きしたいのですが、まずドライブ系エフェクターは使われていますか?柴崎:基本的にはあまり使っていなくて、クリーン/クランチにブースター的に足す使い方しかしていないですね。クリーンリードではDumbleのクリーンにRC Boosterをかけるみたいな。リードと一番よく使うディストーションのバッキングは、アンプの歪みだけを活かしているので、エフェクターはかけてないんです。──クリーントーンを少し歪ませるというのはポイントといえますね。では、クリーントーンでコーラスなどは使いませんか?柴崎:コーラスは使ったり使わなかったりですね。それも、出したいクリーントーンのニュアンスによって使い分けています。あと、ディチューン(原音から微妙にずらした音を加えることで音に厚みと広がりを与える)も使っていますね。──そこもキメ細やかですね。そうなると、ディレイも細かく使い分けているのでしょうか?柴崎:ディレイは、ステレオディレイ、ピンポンディレイ、モノラルディレイとか、いろいろ使っています。付点8分ディレイも曲によって使っているけど、WANDSは楽曲のテンポが決まっているので、あらかじめディレイを作っておくことができるんですよ。なので、タップ機能付きのものを足で踏んでタイム設定…みたいなことはしていません。──それにしても、これだけ凝ったシステムをAxe-Fx III 一台で組める辺りにデジタル機器のすごさをあらためて感じます。柴崎:そうですね。'90年代の冷蔵庫みたいな巨大ラックが、この一台のなかに収まってるだけでなく、もっともっといろんなものが入っているわけで。40Uくらいのことが簡単にできてしまうから、本当に便利ですよね。──全く同感です。デジタルでいながら、柴崎さんのギターの音は人間味があるというのも素晴らしいですし。ただ、ライブ中の音色の切り替えがすごいことになっているような気もしますが?柴崎:いえ。足元にフットスイッチ(Fractal Audio Systems FC-12)があるんですけど、これを自分で踏むことはあまりないんです。シンクデータにプログラムチェンジのデータを入れてあるので、自動的に音色が切り替わっていくという。──えええっ!? 今どきはそんなこともできるんですか?柴崎:できますよ(笑)。──すごい時代になりました。そして、ワイヤレスはSHUREのモデルを使われています。柴崎:これはテックさんが用意してくれたものですね。──テクニシャンの私物は信頼できますよね。最後に、使用ピックも教えていただけますか。柴崎:ピックは、いわゆるマンドリン用のものを使っています。「弾きにくくないですか?」とよく聞かれますが、もう慣れましたし、このピックでしか出せないニュアンスがあるんですよね。ただ、WANDSではあまりないけど、カッティングとか、ラフなストロークの時にピックを落としてしまうこともありました、実は(笑)。右手を大きく動かすプレイは、大き目のピックのほうが弾きやすいですよね。──それを分かっていながら、マンドリンピックを愛用しているわけですよね。柴崎:そうです。で、ずっと使っていたEXCELのベッコウ柄のシグネチャーピックは、一番いい音がするんですけど、減りがめっぽう早いんです(笑)。それで、今使っているピックに替えました。厚さは1mmかな。ただ、材質によって同じ厚さでも硬さが違ってくるんですよ。Jim DunlopのTortexのほうは0.88mmだけど、結構硬い。だから、ピックを細かく使い分けているわけではなくて、弾き心地を揃えるために2種類のピックを使っているんです。取材・文◎村上孝之撮影◎TOYO◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る◆<WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜>ライブレポートへ