いまアイスランドでは、きゅうりが不足しています。その原因とされているのが、「きゅうり男」です。

↑きゅうり男エフェクト

「キューカンバー・ガイ(きゅうり男)」として知られるのが、カナダのローガン・モフィットさん(23歳)。彼はきゅうりが大好きで、SNSのプロフィールには「きゅうりのコミュニティに入ろう!」と呼びかける人物です。

ローガンさんが投稿するのは、サラダや漬物など、きゅうりを使った料理の紹介や、きゅうりをカットするキッチンツールの紹介など、きゅうりにまつわるものだらけ。変哲もない内容なのですが、彼のフォロワー数はTikTokが600万人、インスタグラムは150万人もいるのですから驚きです。そのため、きゅうりレシピの投稿1つで再生回数が数百万回に達することだって珍しいことではないのです。

そんな男の影響はカナダの国境を超え、アイスランドにも波及した模様。彼と同じようにきゅうりをいっぱい食べようと思った人がたくさんいたのでしょう。アイスランドの野菜市場できゅうりが不足する事態になってしまったのです。

きゅうり男による、きゅうり人気の沸騰は、一時的なものなのかもしれません。しかし、米国のある栄養士は「きゅうりには水分と繊維質が多く含まれるため、大量に食べると消化不良を起こす可能性がある」と話しています。

@logagmAnother new cucumber recipe alert ♬ original sound - Logan

【主な参考記事】

Daily Mail. Iceland hit by cucumber shortage after locals buy thousands amid viral TikTok trend - as experts warn of embarrassing and distressing ‘side effect’ of eating too much. August 28 2024