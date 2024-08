◆INI「THE VIEW」発売決定

【モデルプレス=2024/08/30】グローバルボーイズグループ・INI(アイエヌアイ)が、10月30日に7TH SINGLE『THE VIEW』を発売することが決定した。6月にリリースした6TH SINGLEの累計出荷枚数が100万枚を突破し、初のミリオンシングルに認定されるなど、勢いを増すグローバルボーイズグループINI。『THE VIEW』のコンセプトは「CHANGE THE VIEW -見方を変えれば広がる世界-」。前作『THE FRAME』では「僕らを囲う“THE FRAME”を壊す」をコンセプトに掲げ、枠に囚われず壁を壊すという思いを表現していた。続く今作では、壁を壊しひとつになったINIが“当たり前のような毎日に僕たちが革命を起こす”という強い意志とメッセージが込められており、新曲4曲を収録した作品に仕上がっている。

◆INI 7TH SINGLE「THE VIEW」 情報

また、今作の発売決定に伴い、ジャケット写真と新たなビジュアルのアーティスト写真も公開。黒をメインに使用した衣装を身に纏った、世界を逆さまに見るコウモリのようなダークなビジュアルには「視点を変えると世界は変化する、僕たちの奇妙な視点で変化をもたらせるんだ」という想いが込められている。ジャケット写真にもタイトルの『THE VIEW』にちなんで、「見」という漢字を用いたりと、コンセプトを存分に表現。商品形態は3形態(DAY VIEW ver./NIGHT VIEW ver./ODD VIEW ver.)となり、各店での予約受付も開始する。(modelpress編集部)・タイトル:『THE VIEW』(読み:ザ・ビュー)・発売日:10月30日(水)・形態数:3形態(DAY VIEW ver./NIGHT VIEW ver./ODD VIEW ver. )< DAY VIEW ver.(CD+DVD)>【CD】1. WMDA (Where My Drums At)2. ONE NIGHT3. HI-DE-HO4. Drip Drop【DVD】"CHANGE THE VIEW"Mission 01< NIGHT VIEW ver. (CD+DVD)>【CD】1.WMDA (Where My Drums At)2.ONE NIGHT3.HI-DE-HO4.Drip Drop【DVD】"CHANGE THE VIEW"Mission 02<ODD VIEW ver.(CD ONLY)>【CD】1.WMDA(Where My Drums At)2.ONE NIGHT3.HI-DE-HO4.Drip Drop