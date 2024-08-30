ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÈÏÃÂê¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Öµ×¡¹¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê53¡Ë¤¬¡¢28Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Ì¼2¿Í¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡õÌ¼¤¿¤Á¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2010Ç¯8·î¤Ë¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿Æ£ËÜ¡¢2012Ç¯8·î¤Ë¡¢Ä¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¡¢2015Ç¯11·î¤Ë¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¥º§¸å¤âÌÚ²¼¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯8·î¡¢è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤Î11ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤¬Instagram¤Ç¡¢Æ£ËÜ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿Æ»Ò4¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î·Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤è¤Í¡£ÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤Ç¤³¤Ã¤Á¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡¢2024Ç¯8·î28Æü¤Ë¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÌ¼2¿Í¤Èµ×¡¹¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼2¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë