◆ 10月29日から合宿スタート野球日本代表・侍ジャ パン は30日、「ラグザス presents 第3回 WBSCプレミア12 」で着用する新 ユニホーム を発表した。11月9日・10日に行う チェコ 代表との強化試合から着用する。ホームユニフォームは、最強の証である「無双ストライプ」を赤と紺で二本一組として、さらなる結束を表現。ビジターユニフォームは、伝統的な紺と日本を象徴する赤のデザインカラーを継承しながら、野球の投・打・走の動きを弧を描く軌道で表現した。

侍ジャ パン は10月29日〜11月6日に宮崎市清武総合 運動 公園で直前合宿を行い、11月9日と10日に チェコ 代表との強化試合2試合を戦う。「ラグザス presents 第3回 WBSCプレミア12 」のグループB・オープニングラウンドは11月13日に開催し、侍ジャ パン はバンテリンドームで オーストラリア 代表と初戦を戦う。「ラグザス presents 第3回 WBSCプレミア12 」の大会情報は以下のサイトから。https://baseballking.jp/ns/446198◆ グループB オープニングラウンド日程<11月13日> オーストラリア vs 日本 (バンテリンドーム) ドミニカ共和国 vs キューバ(天母スタジアム) 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ(台北ドーム)<11月14日>キューバ vs 韓国 (天母スタジアム)チャイニーズ・タイペイ vs ドミニカ共和国 (台北ドーム)<11月15日> ドミニカ共和国 vs オーストラリア (天母スタジアム) 韓国 vs 日本(台北ドーム)<11月16日> オーストラリア vs キューバ(天母スタジアム)日本 vs チャイニーズ・タイペイ(台北ドーム) ドミニカ共和国 vs 韓国 (天母スタジアム)<11月17日>キューバ vs 日本(天母スタジアム)チャイニーズ・タイペイ vs オーストラリア (台北ドーム)<11月18日> オーストラリア vs 韓国 (天母スタジアム)日本 vs ドミニカ共和国 (天母スタジアム)キューバ vs チャイニーズ・タイペイ(台北ドーム)