台風10号の影響で交通にも影響が出ています。

【東海道新幹線】

8月30日（金）

「東京～名古屋間」は、終日運転取りやめ

「名古屋～新大阪間」は「こだま」を1時間に上下それぞれ2本程度運転



8月31日（土）

始発から「三島～名古屋間」で終日運転取りやめ

「東京～三島間」「名古屋～新大阪間」は“こだま”を1時間に2本程度運転

【飛行機】

こうした事態を受けて日本航空と全日空は、中部空港と羽田を結ぶ臨時便を30日（金）と31日（土）に運航→どちらも30日の便は満席

【高速道路】（ネクスコ中日本発表）

●午後5時時点の通行止め区間

新東名（上下）：新静岡IC～藤枝岡部IC 8月29日（木）午後9時17分～

新東名（上下）：伊勢原大山IC～新秦野IC 8月29日（木）午後10時59分～

小田原厚木道路（上下）：厚木西IC～小田原東IC 8月29日（木）午後11時25分～

東名（上下）：清水IC～静岡IC 8月30日（金）午前0時4分～

新東名（上下）：伊勢原JCT～伊勢原大山IC 8月30日（金）午前0時6分～

圏央道（内外）：相模原愛川IC～あきる野IC 8月30日（金）午前0時35分～

小田原厚木道路（上下）：小田原東IC～小田原西IC 8月30日（金）午前4時55分～

圏央道（内外）圏央厚木IC～相模原愛川IC 8月30日（金）午前5時19分～

中央道（上下）八王子IC～八王子JCT 8月30日（金）午前6時15分～

中央道（上）八王子JCT～上野原IC 8月30日（金）午前6時15分～

新東名（上下）藤枝岡部IC～島田金谷IC 8月30日（金）午前9時23分～

中央道（下）八王子JCT～相模湖IC 8月30日（金）午後3時～

東名（上下）厚木IC～御殿場IC 8月30（金）午後4時5分～

新東名（上下）厚木南IC～伊勢原JCT 8月30日（金）午後4時5分～

中央道（上下）国立府中IC～八王子IC 8月30日（金）午後4時5分～