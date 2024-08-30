【交通情報】高速道路の通行止め 東名・新東名・中央道など ネクスコ中日本発表（午後5時時点）東海道新幹線・飛行機
台風10号の影響で交通にも影響が出ています。
【東海道新幹線】
8月30日（金）
「東京～名古屋間」は、終日運転取りやめ
「名古屋～新大阪間」は「こだま」を1時間に上下それぞれ2本程度運転
8月31日（土）
始発から「三島～名古屋間」で終日運転取りやめ
「東京～三島間」「名古屋～新大阪間」は“こだま”を1時間に2本程度運転
【飛行機】
こうした事態を受けて日本航空と全日空は、中部空港と羽田を結ぶ臨時便を30日（金）と31日（土）に運航→どちらも30日の便は満席
【高速道路】（ネクスコ中日本発表）
●午後5時時点の通行止め区間
新東名（上下）：新静岡IC～藤枝岡部IC 8月29日（木）午後9時17分～
新東名（上下）：伊勢原大山IC～新秦野IC 8月29日（木）午後10時59分～
小田原厚木道路（上下）：厚木西IC～小田原東IC 8月29日（木）午後11時25分～
東名（上下）：清水IC～静岡IC 8月30日（金）午前0時4分～
新東名（上下）：伊勢原JCT～伊勢原大山IC 8月30日（金）午前0時6分～
圏央道（内外）：相模原愛川IC～あきる野IC 8月30日（金）午前0時35分～
小田原厚木道路（上下）：小田原東IC～小田原西IC 8月30日（金）午前4時55分～
圏央道（内外）圏央厚木IC～相模原愛川IC 8月30日（金）午前5時19分～
中央道（上下）八王子IC～八王子JCT 8月30日（金）午前6時15分～
中央道（上）八王子JCT～上野原IC 8月30日（金）午前6時15分～
新東名（上下）藤枝岡部IC～島田金谷IC 8月30日（金）午前9時23分～
中央道（下）八王子JCT～相模湖IC 8月30日（金）午後3時～
東名（上下）厚木IC～御殿場IC 8月30（金）午後4時5分～
新東名（上下）厚木南IC～伊勢原JCT 8月30日（金）午後4時5分～
中央道（上下）国立府中IC～八王子IC 8月30日（金）午後4時5分～