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気象台は、午後5時52分に、洪水警報を出雲市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】島根県・出雲市に発表

東部、西部では、土砂災害に警戒してください。西部では、低い土地の浸水に警戒してください。東部では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夜のはじめ頃から31日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　30日夕方

■出雲市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夜のはじめ頃から31日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　30日夕方

□洪水警報【発表】
　31日明け方にかけて警戒

■益田市
□大雨警報
・土砂災害
　31日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　30日夕方

■大田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■安来市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夜のはじめ頃から31日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　30日夕方

■雲南市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夜のはじめ頃から31日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　30日夕方

■津和野町
□大雨警報
・土砂災害
　31日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　30日夕方

■吉賀町
□大雨警報
・土砂災害
　31日昼前にかけて警戒