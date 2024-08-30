【洪水警報】島根県・出雲市に発表
気象台は、午後5時52分に、洪水警報を出雲市に発表しました。
東部、西部では、土砂災害に警戒してください。西部では、低い土地の浸水に警戒してください。東部では、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報
・土砂災害
30日夜のはじめ頃から31日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
ピーク時間 30日夕方
■出雲市
□大雨警報
・土砂災害
30日夜のはじめ頃から31日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
ピーク時間 30日夕方
31日明け方にかけて警戒
■益田市
□大雨警報
・土砂災害
31日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 30日夕方
■大田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■安来市
□大雨警報
・土砂災害
30日夜のはじめ頃から31日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
ピーク時間 30日夕方
■雲南市
□大雨警報
・土砂災害
30日夜のはじめ頃から31日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 30日夕方
■津和野町
□大雨警報
・土砂災害
31日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 30日夕方
■吉賀町
□大雨警報
・土砂災害
31日昼前にかけて警戒