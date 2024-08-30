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気象台は、午後1時58分に、大雨警報（土砂災害）を善通寺市、観音寺市、三豊市、綾川町、琴平町、まんのう町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】香川県・善通寺市、観音寺市、三豊市、綾川町、琴平町、まんのう町に発表

香川県では、土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■善通寺市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm

■観音寺市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　30日昼過ぎ

■東かがわ市
□大雨警報
・土砂災害
　31日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm

■三豊市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　30日昼過ぎ

■土庄町
□大雨警報
・土砂災害
　31日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm

■小豆島町
□大雨警報
・土砂災害
　31日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm

■綾川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm

■琴平町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm

■まんのう町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）