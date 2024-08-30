【大雨警報】香川県・善通寺市、観音寺市、三豊市、綾川町、琴平町、まんのう町に発表
気象台は、午後1時58分に、大雨警報（土砂災害）を善通寺市、観音寺市、三豊市、綾川町、琴平町、まんのう町に発表しました。
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香川県では、土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■善通寺市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 60mm
■観音寺市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 30日昼過ぎ
□大雨警報
・土砂災害
31日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 70mm
■三豊市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 30日昼過ぎ
■土庄町
□大雨警報
・土砂災害
31日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 70mm
■小豆島町
□大雨警報
・土砂災害
31日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 70mm
■綾川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 70mm
■琴平町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 70mm
■まんのう町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日夕方から31日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）