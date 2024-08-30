KKT熊本県民テレビ

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台風10号による熊本県内のスーパーなど商業施設の状況(30日午後1時現在)

▼鶴屋百貨店
・30日　休館

▼サクラマチクマモト
・30日　臨時休業

▼アミュプラザくまもと
・30日　一部店舗で営業再開

▼COCOSA
・30日　休館
・31日から通常営業予定

▼鮮ど市場（県内11店舗）
・30日　全店で臨時休業
・31日から通常営業

▼ゆめマート
・30日
【9時開店】熊本市の店舗、合志店、山鹿店、東山鹿店、三角店、鏡店、
　　　　　 八代高田店、多良木店、人吉店、松島店、牛深店
【休業】菊陽店、宇土店　＊31日は通常通り営業予定

▼イオン
・30日
【通常営業】錦店
【10時開店】天草店
【12時開店】大津店、宇城店、熊本店、八代店
【臨時休業】熊本中央店

▼マックスバリュ
・30日
【臨時休業】 COCOSA B1
＊それ以外の店舗は営業

▼ザ･ビッグ、ザ･ビッグEX
・30日
【10時開店】熊本南店、新土河原店、川尻店、山鹿店
【12時開店】桜木店、菊陽店

▼ホームワイド
・30日
【通常営業】御船店、菊陽店

▼HIヒロセ(県内8店舗)
・30日
　通常通り営業

▼ドラッグストアコスモス
・30日
　矢部店のみ休業予定

▼サンリブ
・30日
【通常営業】本渡店
【14時開店】くまなん店、しみず店

▼マルショク
・30日
【14時から営業】保田窪店、日奈久店、長嶺店、松橋駅前店、
　　　　　　　　泗水店、江津店、子飼店、健軍店、近見店

▼リブホール
・30日
【14時から営業】八代店、白藤店、御船店

▼ロッキー
・30日
　10時から全店で営業

※今後の台風の影響で、状況が変わる可能性があります。詳しくはそれぞれの店舗のウェブサイトなどを確認してください。