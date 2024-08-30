【台風10号】30日のスーパーなど商業施設の状況(30日午後1時時点)
台風10号による熊本県内のスーパーなど商業施設の状況(30日午後1時現在)
▼鶴屋百貨店
・30日 休館
▼サクラマチクマモト
・30日 臨時休業
▼アミュプラザくまもと
・30日 一部店舗で営業再開
▼COCOSA
・30日 休館
・31日から通常営業予定
▼鮮ど市場（県内11店舗）
・30日 全店で臨時休業
・31日から通常営業
▼ゆめマート
・30日
【9時開店】熊本市の店舗、合志店、山鹿店、東山鹿店、三角店、鏡店、
八代高田店、多良木店、人吉店、松島店、牛深店
【休業】菊陽店、宇土店 ＊31日は通常通り営業予定
・30日
【通常営業】錦店
【10時開店】天草店
【12時開店】大津店、宇城店、熊本店、八代店
【臨時休業】熊本中央店
▼マックスバリュ
・30日
【臨時休業】 COCOSA B1
＊それ以外の店舗は営業
▼ザ･ビッグ、ザ･ビッグEX
・30日
【10時開店】熊本南店、新土河原店、川尻店、山鹿店
【12時開店】桜木店、菊陽店
▼ホームワイド
・30日
【通常営業】御船店、菊陽店
▼HIヒロセ(県内8店舗)
・30日
通常通り営業
▼ドラッグストアコスモス
・30日
矢部店のみ休業予定
▼サンリブ
・30日
【通常営業】本渡店
【14時開店】くまなん店、しみず店
▼マルショク
・30日
【14時から営業】保田窪店、日奈久店、長嶺店、松橋駅前店、
泗水店、江津店、子飼店、健軍店、近見店
▼リブホール
・30日
【14時から営業】八代店、白藤店、御船店
▼ロッキー
・30日
10時から全店で営業
※今後の台風の影響で、状況が変わる可能性があります。詳しくはそれぞれの店舗のウェブサイトなどを確認してください。