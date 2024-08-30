台風10号による熊本県内のスーパーなど商業施設の状況(30日午後1時現在)



▼鶴屋百貨店

・30日 休館



▼サクラマチクマモト

・30日 臨時休業



▼アミュプラザくまもと

・30日 一部店舗で営業再開



▼COCOSA

・30日 休館

・31日から通常営業予定



▼鮮ど市場（県内11店舗）

・30日 全店で臨時休業

・31日から通常営業



▼ゆめマート

・30日

【9時開店】熊本市の店舗、合志店、山鹿店、東山鹿店、三角店、鏡店、

八代高田店、多良木店、人吉店、松島店、牛深店

【休業】菊陽店、宇土店 ＊31日は通常通り営業予定





▼イオン・30日【通常営業】錦店【10時開店】天草店【12時開店】大津店、宇城店、熊本店、八代店【臨時休業】熊本中央店▼マックスバリュ・30日【臨時休業】 COCOSA B1＊それ以外の店舗は営業▼ザ･ビッグ、ザ･ビッグEX・30日【10時開店】熊本南店、新土河原店、川尻店、山鹿店【12時開店】桜木店、菊陽店▼ホームワイド・30日【通常営業】御船店、菊陽店▼HIヒロセ(県内8店舗)・30日通常通り営業▼ドラッグストアコスモス・30日矢部店のみ休業予定▼サンリブ・30日【通常営業】本渡店【14時開店】くまなん店、しみず店▼マルショク・30日【14時から営業】保田窪店、日奈久店、長嶺店、松橋駅前店、泗水店、江津店、子飼店、健軍店、近見店▼リブホール・30日【14時から営業】八代店、白藤店、御船店▼ロッキー・30日10時から全店で営業※今後の台風の影響で、状況が変わる可能性があります。詳しくはそれぞれの店舗のウェブサイトなどを確認してください。