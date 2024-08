【figma 聖園ミカ】2025年8月 発送予定予約受付開始:8月30日価格:9,900円

マックスファクトリーは、フィギュア「figma 聖園ミカ」の予約受付を8月30日より開始した。商品の発送は2025年8月を予定し、価格は9,900円。

Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりトリニティの生徒会組織「ティーパーティー」所属の聖園ミカがfigmaになって登場。特徴的な長髪や衣装、装飾などが細部に渡り再現されている。

表情パーツは「通常顔」、「わーお顔」、「目閉じ笑顔」の3種が付属。また、オプションパーツとして「サブマシンガン」や「エフェクトシート」などが用意される。

仕様:プラスチック製 塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属

サイズ:全高約145mm

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.