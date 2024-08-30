台風10号により、物流の一部に影響が出ています。

【台風情報まとめ】台風10号進路予想・生活情報など

【日本郵便】（29日（木）午後4時発表）

日本郵便は、以下の地域できょう30日（金）で荷物の預かりや配送、郵便局の窓口業務などすべての業務を停止しています。



▼業務停止▼

山口県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全ての郵便局

※広島県：窓口業務は通常通り行う予定（台風の影響で休止の可能性あり）

安全が確認できた場合は、順次業務を再開するとしています。

【ヤマト運輸】（30日午前8時発表）

ヤマト運輸は、以下の一部地域で荷物の預かりや配送、営業所業務を停止しています。

▼荷物の預かりや配送、営業所業務を停止する地域▼

【九州】

・熊本県全域：8月30日（金）午前9時以降再開

・長崎県全域：8月30日（金）正午以降再開

・佐賀県全域：8月30日（金）午後2時まで（午後2時以降再開）

・大分県全域：8月30日（金）終日

・福岡県の一部：8月30日（金）午後1時以降再開

朝倉郡・朝倉市・うきは市・大川市・大野城市・大牟田市・小郡市・春日市・久留米市・太宰府市・筑後市・筑紫郡・筑紫野市・三井郡・三潴郡・みやま市・柳川市・八女郡・八女市

・福岡県の一部：8月30日（金）終日

上記以外

【四国】

・高知県全域：8月30日（金）終日

・愛媛県の一部：8月30日（金）終日

大洲市、八幡浜市、西予市、宇和島市、喜多郡内子町、北宇和郡（鬼北町・松野 町）、西宇和郡伊方町、南宇和郡愛南町、松山市（中島・野忽那・睦月・怒和島・津和地島・二神島）

・愛媛県の一部：8月30日（金）正午から終日

上記以外の愛媛県全域（ただし新居浜市、四国中央市を除く）

・香川県の一部：8月30日（金）終日

小豆郡（小豆島町、土庄町）

【中国】

・山口県の一部：8月30日（金）終日

山口市、防府市、周南市、下松市、光市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、岩国市、熊毛郡（上関町、田布施町、平生町）

・山口県の一部：8月30日（金）午後1時以降再開

宇部市、下関市、山陽小野田市

※詳細や最新の状況は、各社のHPを確認してください。