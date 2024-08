【セゾンゲーミングカードDigital】2025年3月31日 サービス終了

クレディセゾンは、「セゾンゲーミングカードDigital」のサービスを2025年3月31日をもって終了することを発表した。

「セゾンゲーミングカードDigital」はSteamでのカード決済でゲーミングコインを15%還元などのサービスが受けられるクレジットカード。

2025年3月31日のサービス終了に伴い、新規入会は9月10日まで、ゲームギフトコード購入は9月30日までと各サービスが順次終了となる。サービス終了後は自動解約され、2025年4月1日以降は「カード利用(クレジット機能)」も利用できなくなる。

