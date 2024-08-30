IVE¥ì¥¤¤Î¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¥½¥ó¥°¡×¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¡ª¡ÖÍú¤¯¤Î¡©Íú¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥¢¥«¥Ú¥éÈäÏª
¢£¡ÖÍú¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É～¡ª¡×È±¤ÎÌÓ¤Ë¤â¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤òÉÕ¤±¤¿IVE¥ì¥¤
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥åー¥È¤Ê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç¤æ¤ë～¤¯²Î¤¦IVE¥ì¥¤
IVE¤ÎREI¡Ê¥ì¥¤¡Ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¥½¥ó¥°¡×¤¬¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤¦¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¥½¥ó¥°¡×¡£ºî¼Ô¡¦²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª¤ÎYouTube¤ÇÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1980Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
IVE¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¤¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÍú¤¯¤Î¡©Íú¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ª¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥ìー¥º¤ò¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï²Î»ì¤ò¡ÖÍú¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É～¡ª¡×¤«¤é¡ÖÍú¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É～¡ª¡×¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Æ¬¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò»Øº¹¤·¤Æ¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¥ì¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤¬³è¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆ°²è¡£SNS¤ä¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¤¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¼¤â´Þ¤á¤ÆÁ´Éô²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É～¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤È¡¢¤½¤Î¥¥åー¥È¤µ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£