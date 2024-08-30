松本孝弘によるプロジェクトTMG、2ndアルバム『TMG II』発売記念先行リスニングパーティー開催決定
20年ぶりにオリジナルメンバーでの再始動を発表したB'zの松本孝弘によるプロジェクトTMG (Tak Matsumoto Group)が、9月18日にニューアルバム『TMG II』をリリースする。これを記念して、収録曲をアルバム発売に先駆けて聴くことができる先行リスニングパーティーの開催が決定した。
◆TMG 画像
TMGの1stシングル「OH JAPAN〜OUR TIME IS NOW〜」購入者対象の抽選応募特典として2004年に実施したリスニングパーティーが今作でも開催される。東京と大阪で開催となる本イベントには、音楽評論家の伊藤政則がDJを務めるBAYFM『POWER ROCK TODAY』とFM802とFM802の姉妹局であるFM COCOLOのリスナーが抽選で招待される。
■アルバム『TMG II』先行リスニングパーティー
2024年9月14日(土)
2024年9月15日(日)
open9:00 / start9:30 (10:30終了予定)
▼開催場所
東京会場：ハードロックカフェ東京
大阪会場：ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪
※本イベントに関する店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。
※TMGの出演はございません。
▼応募概要
【東京会場】
BAYFM「POWER ROCK TODAY」リスナーご招待
対象会場：ハードロックカフェ 東京
応募期間：2024年8月31日(土)25:00〜9月5日(木)12:00
BAYFM「POWER ROCK TODAY」番組HP https://program.bayfm.co.jp/prt/
【大阪会場】
FM802・FM COCOLOリスナーご招待
対象会場：ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪
応募期間：2024年8月30日(金)24:00〜9月5日(木)12:00
FM802 https://funky802.com/site/pickup_detail/7571
FM COCOLO https://cocolo.jp/site/pickup_detail/2598
■アルバム『TMG II』収録曲「CRASH DOWN LOVE」初オンエア
放送日時：2024年8月30日(金)24:00〜
DJ：伊藤政則
番組HP：https://funky802.com/site/blog/1524
■2ndアルバム『TMG II』
2024年9月18日(水)発売
【数量限定生産盤(CD+GOODS)】
BMCS-8017 / 5,500円(税込) 5,000円(税抜)
・封入特典：メタルフレーム (208×255mm)
【PREMIUM EDITION (CD＋Blu-ray)】
BMCS-8018 / 8,800円(税込) 8,000円(税抜)
・Blu-ray収録映像：＜TMG LIVE 2004 “Dodge The Bullet”＞at Zepp Tokyo
・初回出荷生産分のみロングボックス & ダブルジャケット仕様パッケージ
【通常盤 (CD)】
BMCS-8019 / 3,520円(税込) 3,200円(税抜)
▼CD収録曲
※全10曲収録 / 全形態共通 / 順不同
・CRASH DOWN LOVE
・ENDLESS SKY
・JUPITER AND MARS
・MY LIFE
・FAITHFUL NOW
・COLOR IN THE WORLD
・ETERNAL FLAMES
・DARK ISLAND WOMAN
・GUITAR HERO
・THE GREAT DIVIDE
▼Blu-ray収録映像
※PREMIUM EDITION Blu-ray / 84分収録
＜TMG LIVE 2004 “Dodge The Bullet”＞at Zepp Tokyo
01. Everything Passes Away
02. I wish you were here
03. Signs of Life
04. TRAPPED
05. I Know You by Heart
06. TRAIN, TRAIN
07. RED, WHITE AND BULLET BLUES
08. BLUE -TAK'S SOLO-
09. Two of a Kind
10. WONDERLAND
11. THE GREATEST SHOW ON EARTH
12. KINGS FOR A DAY
13. NEVER GOOD-BYE
14. (You Can Still)Rock In America
15. TO BE WITH YOU
16. OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜
●全形態共通封入特典
Tak Matsumoto『THE HIT PARADE II』& TMG『TMG II』連動応募特典 応募券B
■＜TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-＞
09月20日(金) 愛知・Zepp Nagoya
09月23日(月) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
09月24日(火) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
09月28日(土) 北海道・Zepp Sapporo
10月02日(水) 福岡・Zepp Fukuoka
10月06日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月07日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月12日(土) 東京・東京ガーデンシアター
https://takmatsumotogroup.com/tour/
▼TOUR MEMBER
Guitar：Tak Matsumoto
Bass & Vocal：Jack Blades
Vocal：Eric Martin
Drums：Matt Sorum
Guitar：Yukihide “YT” Takiyama
■関連リンク
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