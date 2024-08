20年ぶりにオリジナルメンバーでの再始動を発表したB'zの松本孝弘によるプロジェクトTMG (Tak Matsumoto Group)が、9月18日にニューアルバム『TMG II』をリリースする。これを記念して、収録曲をアルバム発売に先駆けて聴くことができる先行リスニングパーティーの開催が決定した。TMGの1stシングル「OH JAPAN〜OUR TIME IS NOW〜」購入者対象の抽選応募特典として2004年に実施したリスニングパーティーが今作でも開催される。東京と大阪で開催となる本イベントには、音楽評論家の伊藤政則がDJを務めるBAYFM『POWER ROCK TODAY』とFM802とFM802の姉妹局であるFM COCOLOのリスナーが抽選で招待される。

■2ndアルバム『TMG II』



2024年9月18日(水)発売【数量限定生産盤(CD+GOODS)】BMCS-8017 / 5,500円(税込) 5,000円(税抜)・封入特典:メタルフレーム (208×255mm)【PREMIUM EDITION (CD+Blu-ray)】BMCS-8018 / 8,800円(税込) 8,000円(税抜)・Blu-ray収録映像:<TMG LIVE 2004 “Dodge The Bullet”>at Zepp Tokyo・初回出荷生産分のみロングボックス & ダブルジャケット仕様パッケージ【通常盤 (CD)】BMCS-8019 / 3,520円(税込) 3,200円(税抜)▼CD収録曲※全10曲収録 / 全形態共通 / 順不同・CRASH DOWN LOVE・ENDLESS SKY・JUPITER AND MARS・MY LIFE・FAITHFUL NOW・COLOR IN THE WORLD・ETERNAL FLAMES・DARK ISLAND WOMAN・GUITAR HERO・THE GREAT DIVIDE▼Blu-ray収録映像※PREMIUM EDITION Blu-ray / 84分収録<TMG LIVE 2004 “Dodge The Bullet”>at Zepp Tokyo01. Everything Passes Away02. I wish you were here03. Signs of Life04. TRAPPED05. I Know You by Heart06. TRAIN, TRAIN07. RED, WHITE AND BULLET BLUES08. BLUE -TAK'S SOLO-09. Two of a Kind10. WONDERLAND11. THE GREATEST SHOW ON EARTH12. KINGS FOR A DAY13. NEVER GOOD-BYE14. (You Can Still)Rock In America15. TO BE WITH YOU16. OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜●全形態共通封入特典Tak Matsumoto『THE HIT PARADE II』& TMG『TMG II』連動応募特典 応募券B