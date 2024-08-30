＜山人音楽祭2024＞



開催日程：2024年9月21日(土)、22日(日・祝)会場：2本トーターグリーンドーム前橋（群馬県前橋市岩神町1丁目2-1）チケット料金：1日券 8,800円(税込)駐車場付 1日券(9/21) 10,000円(税込)駐車場付 1日券(9/22) 10,000円(税込)2日券 17,000円(税込)駐車場付 2日券 19,400円(税込)出演者【9/21(土)】アイカワヒトミ／打首獄門同好会／Age Factory／ENTH／おとぼけビ〜バ〜／ザ・クロマニヨンズ／佐藤タイジ／サンボマスター／G-FREAK FACTORY／SIX LOUNGE／上州弾語組合／Dragon Ash／HAWAIIAN6／FOMARE／プッシュプルポット／The BONEZ／MAN WITH A MISSION／MOROHA／ゆってぃ&バリ3TV（※50音順）【9/22(日・祝)】KUZIRA／G-FREAK FACTORY／SHADOWS／SHANK／上州弾語組合／四星球／SCAFULL KING／高木ブー／DJダイノジ／TETORA／10-FEET／NakamuraEmi／HUSKING BEE／バックドロップシンデレラ／ハルカミライ／THE FOREVER YOUNG／ザ・ボヤキングス／ライブゾーン（TOSHI-LOW＆茂木洋晃）／LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS／ROTTENGRAFFTY（※50音順）・山人MCバトル×戦極MC BATTLE 出場者 ※開催は9/21(土)アイカワヒトミ／Amateras／armadillo／MC☆ニガリaka赤い稲妻／小池潔宗／Shamis／DOTAMA／ピラフ星人／Bendy／歩歩／MAKA／ミメイDJ：R da Masta／司会：NAIKA MC （※50音順）・上州弾語組合 出演者9/21(土) 清水 明夫／上原 梅弦／美姫／16号。／KIE Anderson／丹羽 拓巳9/22(日・祝) 岩崎 有季／高平 悠／小川 晋／鹿山 音楽／茂木 拳／83開場・開演：開場 9:30 / 開演 11:00URL：http://yamabito-ongakusai.com/2024/お問い合せ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社企画・制作：DISK GARAGE／BADASS協賛：ぴあ株式会社／キリンビール／アーツサウンドビジュアル専門学校／JT／JTB／JR東日本 高崎支社／登利平後援：前橋市／ＦＭ ＧＵＮＭＡ／群馬テレビ