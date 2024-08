【東京おもちゃショー2024】開催期間:8月29日~30日(商談見本市) 8月31日~9月1日(一般公開) 会場:東京ビッグサイト(東京都江東区有明 3-11-1)入場料:小学生以下無料・高校生以上1,800円

メガハウスは開催中の「東京おもちゃショー2024」に、30年ぶりの復刻となるアクションゲーム「アメリカンバトルドーム」を出展した。プレミアムバンダイのメガトレショップでの販売商品で、12月発送予定となっている。

「アメリカンバトルドーム」。12月発送予定。価格は7,920円。プレミアムバンダイ販売商品

このアメリカンバトルドームは1994年にツクダオリジナルから発売されたゲームで、当時インパクトのあるCMが大きな話題となった。今回の復刻では、当時のCMをオマージュしたPVが配信され、復刻のニュースを伝えるプレミアムバンダイ公式Xのポストは万バズを達成し、意外な知名度の高さが明らかとなった。

【メリカンバトルドーム】

本体は725mm×725mm×320mmの大きな本体の四方にボールを弾くためのフリッパーが付いていて、ドームの上から落ちてくるボールを弾き返して相手のゴールに入れるという単純明快なルールが展開。ボールは黄色が-1ポイント、黒が-5ポイントのペナルティとなり、全てが落ちた後にゴールに入ったボール数で換算されるスコアが一番少ない人が勝利となる。

ピンボールなどと同じ仕組みのフリッパー。グリップを握ると跳ね上がり、ボールをはじき返せる

自分のゴールの中にできるだけボールを入らないようにフリッパーで弾くのだ。特に黒のボールには要注意

【メガハウス「アメリカンバトルドーム」プレイ動画】

電源は使用しておらず、ドーム頂点にあるドームトップベースにはゼンマイが内蔵されていて、これがボールをランダムに落とす仕組み。ドーム内にはベルやスピナーなどのギミックがあり、これらに転がるボールがぶつかることでプレイヤーに予想ができない挙動となるのだ。

先端の半球を回すとゼンマイが巻かれ、一杯まで巻いた後に本体に取り付けて、スイッチをONにするとボールがドーム内にランダムに落とされていく

ドームの上側にはネットが張られていて、ボールが飛び出ないようになっている。ドーム内のギミックにボールがぶつかると不規則に動く

プレイヤーの勝利数を表すカウンターも手動で動かすアナログな仕様だ

同じアナログのゲームでもボードゲームなどとはひと味違う、ギミックを楽しめるこのアメリカンバトルドーム。ゲームメガハウスの展示コーナーでは、グループで訪れた来場者が常に遊んでいるほどの人気を集めていて、人が集まる環境にはピッタリのゲームではないだろうか。

Battle Dome and associated trademarks designated by ® are trademarks of Anjar Co . LLC. (C) 1995, 2024, Licensed by Anjar Co. LLC