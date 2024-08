10月12日(土) 、13日(日)に富士山麓 朝霧アリーナで開催される『It’s a beautiful day~Camp in ASAGIRI JAM 2024』(以下、朝霧JAM)の、出演日別ラインナップが発表された。

<出演日別ラインナップ> ※アルファベット順

●10/12(sat)

CARIBOU / CORNELIUS / 石橋英子 / いとうせいこう is the poet with 小泉今日子 / JOHN CARROLL KIRBY (BAND SET) / KIASMOS (LIVE SET) / キセル / Kroi / maya ongaku / Ovall / XAVI SARRIA

●10/13(sun)

安部勇磨 / 荒谷翔大 / CHARLOTTE DAY WILSON / ELEPHANT GYM / GHOSTLY KISSES / 羊文学 / Homecomings / JJJ / MONO NO AWARE / 森山直太朗 / Qrion / STUTS (BAND SET) / TODD TERJE (DJ SET)



総勢24組を迎えて開催される今年の『朝霧JAM』。富士山を一望する最高のロケーションの中、最高のライブパフォーマンスとさまざまなアクティビティを楽しみながらキャンプができる至福の2日間を楽しんでほしい。

チケットは本日8月30日より一般発売がスタート。今年から新たに登場した「場外・パーク&キャンプ場」や「ふもとっぱら・パーク&キャンプ場」など、富士山を一望する広大なエリアでキャンプができる駐車券付き入場券をはじめ、ライブ目的で日帰り参加する方向けの1日券など、多様なニーズに合わせたチケットを販売中。今年から、富士山周辺の自然環境負荷を減らすため、車1台に対して乗り合い人数が多いほどお得な環境割引を初導入。1人あたり最大12,500円もお得になる駐車券+入場券セットも用意されている。

また、ツアーバス、宿泊プランなどはオフィシャルツアーセンターにて受付中。詳細は『朝霧JAM』オフィシャルサイトをチェックしてほしい。

今年は10月の3連休の開催でもあり、各種チケットは売り切れ次第販売終了となるので、気になっている方は早めの入手をおすすめする。